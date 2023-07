Italien - Argentinien Tipp, Prognose & Quoten | 24.07.2023

Unser Italien - Argentinien Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 24.07.2023 lautet: Im vorgezogenen Endspiel um Platz zwei treffen beide Teams ins gegnerische Netz.

In der Gruppe G der Frauen WM 2023 kommt es direkt zum Auftakt zum möglicherweise vorgezogenen Endspiel um Platz zwei, wenn sich die Nationalmannschaften Italiens und Argentiniens gegenüberstehen. Beide hegen Ambitionen auf das Erreichen des Achtelfinales. Die Italienerinnen werden dabei von den Buchmachern vorne gesehen.

Allerdings spielten die Argentinierinnen bislang ein starkes Jahr und wollen zum ersten Mal überhaupt die Gruppenphase bei einer Weltmeisterschaft überstehen. Wir erwarten eine muntere Partie, in der beide Chancen auf den Sieg haben. Wir entscheiden uns deshalb für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,93 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Italien vs Argentinien auf „Beide treffen“:

Italien vs Argentinien Quoten Analyse:

Die Buchmacher um den von uns getesteten Wettanbieter Oddset haben zu dem bevorstehenden Duell eine klare Meinung. Mit Quoten um 1,55 für Wetten auf Italien geht Le Azzurre als klarer Favorit in die Begegnung. Für einen Tipp auf Argentinien gibt es Wettquoten bis 6,00. Die Doppelte Chance X2 liegt bei Werten um 2,35.

Italien vs Argentinien Prognose: Umkämpfte Partie

Für die Frauen-Nationalmannschaft Italiens ist das erst die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Nachdem man sich für die vier Turniere in den Jahren 2003 bis 2015 nicht qualifizieren konnte, war es 2019 mal wieder so weit. Als Gruppenerster erreichte Le Azzurre das Achtel- und später auch das Viertelfinale.