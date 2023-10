Italien - Malta Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2023

Unser Italien - Malta Tipp zum EM Quali Spiel am 14.10.2023 lautet: Italien empfängt im Rahmen der EM-Qualifikationsrunde am kommenden Samstag den Fußballzwerg Malta im Stadio San Nicola in Bari. Wir gehen von einem klaren Sieg der Squadra Azzurra aus.

Die Italiener haben ihre EM-Quali-Gruppe noch nicht gemeistert und sind in der Pflicht, im kommenden Duell gegen Tabellenschlusslicht Malta drei Punkte einzufahren. Das sollte dem Team von Trainer Luciano Spalletti in Normalform auch gelingen, trotzdem sind die Malteser nicht mehr die Schießbude vergangener Tage und in der Lage, auch den Fussballgranden dieser Welt das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Wir gehen bei unserem Italien Malta Tipp mit dem Favoriten und entscheiden uns für eine Wette auf „Sieg Italien & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,05 bei Betano.

Darum tippen wir bei Italien vs Malta auf „Sieg Italien & Unter 3,5 Tore“:

Italien erzielte in nur einem der letzten 18 Pflichtspiele mehr als 2 Tore.

Italien bekam in diesem Jahrtausend in 5 Spielen gegen Malta kein Gegentor, konnte aber auch nie mehr als 2 Treffer erzielen.

Malta musste in nur einem der letzten 17 Matches (inklusive Testspiele) mehr als 2 Gegentreffer beklagen.

Italien vs Malta Quoten Analyse:

Alles andere als ein Sieg der Heimmannschaft käme einem Fußballwunder gleich, das sehen auch die Buchmacher so und vergeben eine Siegquote für Italien von 1,05. Kein Wunder, Malta konnte noch nie ein Spiel gegen die Squadra Azzurra gewinnen und so steht die Quote für einen Auswärtssieg bei stolzen 35,00.

Selbst ein Treffer für Malta wäre eine große Überraschung und steht mit einer Quote von 3,70 zu Buche. Wettfreunde, die im kommenden Duell eine Fußball-Sensation wittern, sollten sich unsere Wetten ohne Einzahlung ansehen, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Italien vs Malta Prognose: Kann Malta zum 2. Mal in der Geschichte ein Tor in Italien erzielen?

Die Squadra Azzurra startete verhältnismäßig schwach in die laufende EM-Qualifikationsrunde, einer Auftaktniederlage gegen den Mitfavoriten aus England folgten zwei glanzlose Siege gegen Malta und die Ukraine sowie ein Unentschieden gegen den Underdog Nordmazedonien.

Mit sieben Punkten stehen die Italiener auf dem zweiten Platz der Tabelle, punktgleich mit den Verfolgern aus Nordmazedonien und der Ukraine, haben jedoch ein Spiel weniger als ihre Gruppengegner absolviert. Bester Torschütze der laufenden EM-Quali war bisher Mateo Retegui mit zwei Treffern, der jedoch genau wie Sturmkollege Ciro Immobile verletzt ausfällt.

Der große Underdog der Gruppe C aus Malta steht abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle und muss die Hoffnungen auf eine Teilnahme an der EM schon wieder begraben. Die Malteser verloren alle fünf Spiele und schossen dabei erst ein Tor bei elf Gegentreffern.

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Kontrahenten geht eindeutig an den zweimaligen Europameister aus Italien, der alle neun bisherigen Duelle für sich entscheiden konnte.

Italien - Malta Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Italien: 2:1 Ukraine (H), 1:1 Nordmazedonien (A), 3:2 Niederlande (A), 1:2 Spanien (A), 2:0 Malta (A).

Letzte 5 Spiele Malta: 0:2 Nordmazedonien (H), 1:0 Gibraltar (H), 0:1 Ukraine (A), 0:4 England (H), 1:0 Luxemburg (A).

Letzte 5 Spiele Italien vs. Malta: 2:0 (A), 1:0 (H), 1:0 (A), 2:0 (A), 2:0 (H).

Dabei fielen im Schnitt 2,7 Tore pro Partie. In den fünf Duellen, die nicht länger als 30 Jahre in der Vergangenheit liegen, fielen jedoch nur 1,6 Tore im Schnitt. Malta erzielte in diesen Spielen keinen einzigen Treffer und konnte in einem Auswärtsspiel gegen Italien überhaupt erst ein Tor erzielen.

Auch in der laufenden EM-Quali konnte die Squadra Azzurra vor allem in der Offensive nicht gänzlich überzeugen, so wurden in den ersten vier Partien nur sechs Treffer erzielt. Mit 65 Prozent Ballbesitz halten die Italiener im Vergleich mit allen Teams der EM-Qualifikationsrunde die Kugel zwar mit am längsten in den eigenen Reihen, können daraus jedoch nur durchschnittlich 3,8 Schüsse aufs gegnerische Tor (Platz 31) kreieren.

Moise Kean wird aller Voraussicht nach den Platz im Sturmzentrum der Italiener im kommenden Duell einnehmen. Wer auf einen Treffer des Stürmers tippen möchte, könnte dies mit der Nutzung des Betano Bonus verbinden.

Unser Italien - Malta Tipp: Sieg Italien & Unter 3,5 Tore

Alle Statistiken sprechen ganz eindeutig für einen Sieg der Italiener gegen den großen Außenseiter aus Malta, jedoch zeigen sie auch auf, dass in den direkten Duellen so gut wie nie viele Tore fallen. Wir erwarten einen dominanten Auftritt Italiens, jedoch keinen absoluten Kantersieg.