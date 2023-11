Italien - Nordmazedonien Tipp, Prognose, Quoten| 17.11.23

Unser Italien - Nordmazedonien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 17.11.2023 lautet: Italien muss am Freitag unbedingt gegen den Angstgegner gewinnen. Das trauen wir den Azzurri in unserem Wett Tipp heute aber auch zu.

Der 24. März 2022 wird für immer als schwarzer Tag in die italienische Fußballgeschichte eingehen. Damals verlor die „Squadra Azzurra“ völlig überraschend das Playoff-Spiel gegen Nordmazedonien in Palermo mit 0:1 und verpasste somit als amtierender Europameister die Teilnahme an der WM 2022 in Katar. Auch um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 müssen die Italiener bangen. In der Gruppe C belegt man aktuell nur Rang 3.

Am Freitag geht es schon wieder gegen die Nordmazedonier. Wir spielen hier mit einer Quote von 2,22 bei Betano den Wett Tipp heute „Sieg Italien 1:0, 2:0 oder 3:0″.

Darum tippen wir bei Italien vs Nordmazedonien auf „Sieg Italien 1:0, 2:0 oder 3:0″:

In den letzten beiden Heimspielen hat Italien insgesamt 6 Treffer erzielt

Nordmazedonien hat 4 der letzten 5 Spiele mit einem Torverhältnis von 0:12 verloren

In 6 Partien der EM-Quali haben die „Risovi“ 14 Gegentreffer kassiert

Italien vs Nordmazedonien Quoten Analyse:

Eigentlich treffen hier Welten aufeinander. Nordmazedonien wird im FIFA-Ranking nur auf Platz 66 geführt. Die Italiener belegen dagegen Rang 9. Dieser Unterschied spiegelt sich eigentlich auch in den Quoten der besten Buchmacher wider.

So gibt es für einen Heimsieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,17. Auf der Gegenseite trauen die Bookies den Gästen mit durchschnittlichen Siegquoten von 16,5 nicht wirklich etwas zu. Doch der direkte Vergleich zwischen beiden Nationen war bisher oft von Überraschungen geprägt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Italien vs Nordmazedonien Prognose: Die Azzurri brauchen einen Sieg

Mitte August war Roberto Mancini als Nationaltrainer zurückgetreten. Als Nachfolger wurde Luciano Spalletti verpflichtet, der in der Vorsaison SSC Neapel zum Scudetto geführt hatte. Die Fans hatten sich vom 4-3-3 des neuen Trainers einen Aufschwung erhofft. Doch die „Squadra Azzurra“ tut sich vor allem gegen technisch unterlegene Gegner immer schwer. Zudem hat sich England in der Gruppe C schon eines der beiden Tickets für die Endrunde im kommenden Jahr gesichert.

Gegen die „Three Lions“ verlor Italien auch beide Duelle: 1:2 daheim, 1:3 in Wembley! So haben die „Gli Azzurri“ aktuell drei Punkte Rückstand auf die Ukrainer und Platz 2. Am kommenden Montag steht in Leverkusen ein Endspiel gegen die ukrainische Auswahl bevor. Sollte dieser Weg scheitern, bliebe der Auswahl von Coach Spalletti über die Nations League nur mehr die Notlösung der Playoffs. Doch damit hat man zuletzt zweimal keine guten Erfahrungen gemacht.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Das erste Ausrufezeichen im europäischen Fußball setzte Nordmazedonien mit der Teilnahme an der EM 2020. Dann zogen die „Risovi“ im Kampf um die Tickets für die WM 2022 wie erwähnt mit einem Sieg gegen Italien ins Playoff-Finale ein. Dort verlor man dann allerdings mit 0:2 gegen Portugal. Seitdem tut sich das kleine Balkanland allerdings schwer. In der Nations League 2022/23 feierte man in der Gruppe C4 gegen Georgien, Bulgarien und Gibraltar nur zwei Siege.

Auch in der EM-Quali glückten gerade mal zwei Siege gegen den großen Außenseiter Malta. Besonders bitter war das Gastspiel in England, bei dem es Mitte Juni eine historische 0:7-Pleite setzte. Star der Mannschaft ist der SSC-Neapel-Profi Elif Elmas. Danach fällt die Qualität aber steil ab. Auch unter Coach Blagoja Milevski, der die Auswahl seit September 2021 betreut, sind keine wirklichen Fortschritte erkennbar. So findet die EM im kommenden Jahr sicher ohne Nordmazedonien statt.

Italien - Nordmazedonien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Italien: 1:3 Italien (A), 4:0 Malta (H), 2:1 Ukraine (H), 1:1 Nordmazedonien (A), 3:2 Niederlande (A)

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 3:1 Armenien (H), 0:2 Ukraine (A), 2:0 Malta (A), 1:1 Italien (H), 0:7 England (A)

Letzte Spiele Italien vs Nordmazedonien: 1:1 (A), 0:1 (H), 1:1 (H), 3:2 (A)

Die Nordmazedonier sind ein richtiger Angstgegner für die Italiener. Das erste Aufeinandertreffen im Oktober 2016 in der Quali für die WM 2018 konnten die „Gli Azzurri“ in Skopje noch mit 3:2 gewinnen.

Im Rückspiel in Turin reichte es aber nur zu einem 1:1. Dann folgte das blamable Aus in den Playoffs für die WM 2022. Auch im Hinspiel der laufenden EM-Quali am 9. September in Skopje musste sich der große Favorit mit einem 1:1 begnügen.

Unser Italien - Nordmazedonien Tipp: Sieg Italien 1:0, 2:0 oder 3:0

Tun sich die Italiener gegen Nordmazedonien erneut so schwer? Oder platzt gegen den Angstgegner endlich der Knoten? Um diese Frage dreht sich auch unser Italien vs Nordmazedonien Tipp. Die Italiener haben gegen defensive und destruktive Mannschaften Probleme. Für die Gäste geht es aber um nichts mehr. Zudem haben die Azzurri mit den Männern von Coach Blagoja Milevski noch eine Rechnung offen. Am Ende rechnen wir dank der Qualität und dem Heimvorteil mit einem Sieg und trauen den Nordmazedoniern dabei kein Tor zu. Wir denken aber nicht, dass die Hausherren einen absoluten Kantersieg landen.