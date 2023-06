Italien - Norwegen Tipp, Prognose & Quoten | 28.06.2023

Unser Italien - Norwegen Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 28.06.2023 lautet: Italien muss bei der U21-EM noch um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen stehen die Siegchancen aber recht gut.

Bei der U21-EM 2023 sind nach zwei Spieltagen in der Gruppe D noch keine Entscheidungen gefallen. Alle vier Mannschaften können das Viertelfinale erreichen. Die besten Karten in diesem Rennen hat mit sechs Punkten sicher Frankreich. Dann folgen Italien und die Schweiz mit jeweils drei Zählern. Die Norweger stehen bisher bei zwei Niederlagen. Am letzten Spieltag müssen die Skandinavier ihr Spiel gegen Italien gewinnen und darauf hoffen, dass die Eidgenossen das Parallelspiel gegen die Franzosen verlieren. Wir entscheiden uns beim Duell zwischen den Norwegern und den „Azzurrini“ mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 für die Wette „Sieg Italien“.

Darum tippen wir bei Italien vs Norwegen auf „Sieg Italien“:

Italien gehört zu den Top-4-Favoriten auf den EM-Titel 2023.

Die U21 von Norwegen wartet seit 6 Spielen auf einen Sieg.

Die „Skandinavier“ sind außerhalb ihrer Heimat noch ohne Erfolg gegen die „Azzurrini“.

Italien vs Norwegen Quoten Analyse:

Die italienische U21 ist bei den neuen Sportwetten Anbietern hinter Spanien, England und Frankreich einer der Top-Favoriten auf den EM-Titel.

So liegen die „Azzurrini“ mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,64 auch bei der Italien vs Norwegen Prognose in der Gunst der Bookies vorne. Für einen Erfolg der Skandinavier bekommen Sportwetten-Tipper Quoten im Schnitt von 4,90.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Italien vs Norwegen Prognose: Wird Italien seiner Favoritenrolle gerecht?

Italien ist zusammen mit Spanien der Rekordgewinner bei der U21-EM. Das Land hat nur zwei Endrunden verpasst (1998, 2011). Den letzten von fünf Titeln holten die „Azzurrini“ allerdings schon 2004. Seitdem stehen drei Halbfinal-Teilnahmen (2009, 2013, 2017) mit einem zweiten Platz in der Erfolgsbilanz (2013). 2019 bei der Endrunde daheim schied man schon nach der Gruppenphase aus. Bei der jüngsten Europameisterschaft 2021 reichte es immerhin fürs Viertelfinale.

Zum Auftakt des diesjährigen Turniers lieferte Italien Konkurrent Frankreich einen Fight auf Augenhöhe, musste sich aber am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Im zweiten Spiel gegen die Schweiz lagen die Männer von Coach Paolo Nicolato zur Pause schon mit 3:0 in Front. Im zweiten Durchgang ließen es die Italiener dann etwas schleifen, brachten aber den Dreier mit einem 3:2-Sieg nach Hause. Spieler wie Sandro Tonali (Milan) oder Wilfried Gnonto (Leeds) haben auch schon Erfahrung bei der A-Nationalmannschaft gesammelt.

Die Norweger standen im zweiten Gruppenspiel gegen den großen Favoriten Frankreich sehr kompakt, waren zweikampfstark und verlangten dem Gegner alles ab. Am Ende machte die höhere Qualität der Franzosen beim 0:1 aber den Unterschied. Zudem ließen die Skandinavier zu viele Chancen liegen. Ähnlich verlief es für die Männer von Coach Leif Gunnar Smerud im ersten Spiel gegen die Schweiz.

Hier war Norwegen in Führung gegangen, musste sich dann aber der Effektivität der Eidgenossen geschlagen geben (1:2). Zuvor hatte der norwegische Nachwuchs erst zweimal eine EM-Endrunde erreicht (1998, 2013). In beiden Fällen war die Auswahl aber ins Halbfinale eingezogen. Der aktuelle Jahrgang kann zwar mit einigen Talenten aufwarten, im Vergleich mit anderen Nationen fehlt den Norwegern jedoch die Erstliga-Erfahrung.

Italien - Norwegen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Italien: 3:2 Schweiz (A), 1:2 Frankreich (A), 3:1 Ukraine (H), 2:0 Serbien (A), 2:4 Deutschland (H)

Letzte 5 Spiele Norwegen: 0:1 Frankreich (H), 1:2 Schweiz (H), 1:1 Schottland (A), 0:0 Schottland (H), 0:3 Portugal (A)

Letzte Spiele Italien vs Norwegen: 1:1 (H), 1:1 (EM), 0:1 (A), 2:0 (H), 2:1 (H)

Nach sechs Duellen ist die Bilanz beider Länder komplett ausgeglichen. Vier Duelle in der EM-Qualifikation, zwei in Italien und zwei in Norwegen, endeten jeweils mit einem Heimsieg. Das einzige Kräftemessen bei einer EM-Endrunde fand 2013 statt. Hier trennte man sich in der Gruppe A mit einem 1:1. Das letzte Aufeinandertreffen war ein Testspiel im März 2018, welches ebenfalls mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Unser Italien - Norwegen Tipp: Sieg Italien

Der direkte Vergleich gegen Italien lässt Norwegen hoffen. Auch agierten die Skandinavier in den ersten beiden Spielen der EM 2023 auf Augenhöhe mit ihren Gegnern. Doch in den entscheidenden Momenten fehlt es den Norwegern an der nötigen Qualität. Auch im letzten Gruppenspiel haben hier die Italiener die Nase vorne und dürften unserer Meinung nach deswegen als Sieger vom Platz gehen.