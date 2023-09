Italien – Ukraine Tipp, Prognose & Quoten | 12.09.2023

Unser Italien - Ukraine Tipp zum EM Quali Spiel am 12.09.2023 lautet: Nach dem ernüchternden 1:1 gegen Nordmazedonien werden die Italiener im Kampf um Platz 2 gegen die „Schowto-blakytni“ ihre Hausaufgaben machen und zu einem Erfolgserlebnis gelangen.

Italien wusste kürzlich beim 1:1 in Nordmazedonien nicht zu überzeugen. Dabei gingen die Gäste durch Ciro Immobile direkt nach Seitenwechsel in Front. Nur eine Großchance hatten die Gastgeber über das gesamte Match, verwandelten diese aber prompt zum Ausgleich. Den Ukrainern reichte auf heimischem Boden gegen Tabellenprimus England ein Torschuss, um durch Oleksandr Zinchenko in Front zu gehen. Am Ende sprang gegen die Inselkicker aufgrund einer starken defensiven Leistung ein Remis heraus.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf den Heimsieg und zudem für weniger als 3,5 Tore. Für diese Mehrfachwette hält NEObet eine Quote von 2,04 bereit.

Darum tippen wir bei Italien vs Ukraine auf „Sieg Italien & Unter 3,5 Tore“:

Im Kampf um Rang 2 ist Italien unter Zugzwang und braucht einen Sieg, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Die „Schowto-blakytni“ absolvierten 3 der 4 Qualifikationsspiele mit weniger als 2,5 Toren.

Italien hat noch nie gegen die Ukraine verloren (6S, 2U). Unabhängig vom Austragungsort endeten 7 der vergangenen 8 Duelle mit weniger als 3,5 Toren.

Italien vs Ukraine Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt schlägt das Pendel zugunsten der Squadra Azzurra aus. Vier der vergangenen fünf Spiele gegen die Mannen aus Osteuropa wurden siegreich gestaltet. Aus diesem Grund hat eine Italien Ukraine Wettquote von durchschnittlich 1,50 für den Heimsieg ihre Daseinsberechtigung.

Im Falle eines Sieges hätte der momentane Tabellenzweite einen großen Schritt in Richtung EM-Qualifikation vollzogen. Die Buchmacher mit deutscher Lizenz gehen nicht davon aus und vergeben im Falle eines Auswärtssieges den bis zu siebenfachen Wetteinsatz. Zudem rechnen die Sportwetten-Anbieter mit einem defensiv geführten Match und tendieren zu weniger als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Italien vs. Ukraine Prognose: Wer behält im Duell um Rang 2 die Oberhand?

Im bisherigen Verlauf der EM-Qualifikation überzeugte Italien nur bedingt und blickt lediglich auf einen Triumph. Dem 2:0 in Malta stehen auf der anderen Seite ein Remis gegen Nordmazedonien (1:1) sowie die Auftaktniederlage gegen England (1:2) gegenüber.

Mit vier erbeuteten Punkten rangiert die Elf von Luciano Spalletti, der den SSC Neapel in der vergangenen Saison zur Meisterschaft führte, lediglich auf Rang 3 in der Tabelle und zeigt drei Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten Ukraine auf, wobei die Osteuropäer ein Spiel mehr absolviert haben.

Im Falle einer Niederlage dürfte die elfte EM-Teilnahme vorerst in weite Ferne rücken. Darüber hinaus wäre der Traum von der Verteidigung des EM-Titels vielleicht sogar beendet. Mit vier Toren in drei EM-Qualifikationspartien mangelt es der Offensive an Durchschlagskraft. Immerhin konnte Ciro Immobile zuletzt gegen Nordmazedonien seinen ersten Treffer vermelden.

Wenngleich die Ukrainer kürzlich sogar gegen England einen Punkt holten, gelten sie nach wie vor nicht als heißer Kandidat auf den zweiten Tabellenplatz. Die Wettanbieter gehen davon aus, dass Italien noch vorbeizieht.

Italien - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Italien: 1:1 Nordmazedonien (A), 3:2 Niederlande (A), 1:2 Spanien (A), 2:0 Malta (A), 1:2 England (H).

Letzte 5 Spiele Ukraine: 1:1 England (H), 1:0 Malta (H), 3:2 Nordmazedonien (A), 3:3 Deutschland (A), 0:2 England (A).

Letzte Spiele Italien vs. Ukraine: 1:1 (H), 2:0 (A), 2:1 (A), 2:0 (H), 3:0 (A).

Auf gegnerischem Boden legte die Ukraine durchwachsene Leistungen an den Tag. Nachdem der erste Matchday gegen England deutlich mit 0:2 verloren ging, führte die zweite Partie in Nordmazedonien zu einem knappen 3:2-Triumph.

Sofern das Match mit Nordmazedonien nicht berücksichtigt wird, brachten die Mannen von Trainer Sergiy Rebrov in den restlichen drei Qualifikationsspielen nur zwei Tore zustande. Teilweise scheint der Zug zum gegnerischen Kasten abhandengekommen zu sein. Das 1:1 gegen England am vergangenen Matchday war als sehr glücklich zu bewerten, da die Ukrainer über die gesamte Partie nur einen Torschuss abgaben.

Unabhängig vom Austragungsort hat Italien vier der letzten fünf Kräftemessen mit den Schützlingen aus Osteuropa siegreich gestaltet. Alle fünf Partien endeten mit weniger als 3,5 Tore.

Unser Italien – Ukraine Tipp: Sieg Italien & Unter 3,5 Tore

Italiens neuer Teamchef Luciano Spalletti ist bereits in seinem zweiten Pflichtspiel unter Zugzwang. Gegen Nordmazedonien ließ er im offensiven 4-3-3 auflaufen. Trotz drei Großchancen stand am Ende nur ein 1:1 zu Buche. Gegen die Osteuropäer ist mehr offensive Durchschlagskraft gefragt.