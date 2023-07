Jabeur - Rybakina Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Jabeur - Rybakina Tipp zum Wimbledon 2023 Viertelfinale lautet: Schon in der Runde der letzten Acht treffen die beiden Wimbledon-Finalistinnen aus dem Vorjahr aufeinander. Alles spricht erneut für ein enges Duell über drei Sätze.

In Wimbledon kommt es in diesem Jahr bei den Damen schon im Viertelfinale zu einer Neuauflage des Finales aus dem Vorjahr. Damals hatte Ons Jabeur zwar den ersten Satz mit 6:3 gegen Elena Rybakina gewonnen, die anderen beiden Durchgänge aber jeweils mit 2:6 und 2:6 verloren. So feierte die Kasachin ihren ersten Grand-Slam-Titel. Kann sich die Tunesierin an diesem Mittwoch für die Endspiel-Niederlage aus dem vergangenen Jahr revanchieren? Die Bookies schlagen sich bei dem Match eher auf die Seite der Titelverteidigerin. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,55 bei Bet3000 für die Wette „Jabeur gewinnt mindestens 1 Satz“.

Darum tippen wir bei Jabeur vs Rybakina auf „Jabeur gewinnt mindestens 1 Satz“:

Bisher gingen alle regulären Duelle zwischen beiden Spielerinnen über 3 Sätze

Seit 2021 hat die Tunesierin schon 26 Spiele auf Gras gewonnen

Ons Jabeur zeigte im Achtelfinale eine bärenstarke Leistung

Jabeur vs Rybakina Quoten Analyse:

Elena Rybakina hat in der Weltrangliste als Nummer 3 gegenüber Ons Jabeur (WTA Nr. 6) leicht die Nase vorne und ist in diesem Jahr die Titelverteidigerin an der Church Road. So liegt die Kasachin auch bei der Jabeur vs Rybakina Prognose in der Gunst der Tennis-Buchmacher vorne. Für einen Sieg der Favoritin gibt es Quoten im Schnitt von 1.59. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Tunesierin mit durchschnittlichen Quoten von 2.40 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jabeur vs Rybakina Prognose: Wer zieht ins Halbfinale ein?

Ons Jabeur möchte als erste arabische Tennisspielerin ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Im Vorjahr stand sie in Wimbledon schon kurz vor ihrem großen Ziel. Etwas später erreichte sie auch bei den US Open das Finale, ging jedoch dort ebenfalls als Verliererin vom Court. Das Jahr 2023 begann mit einem Zweitrundenaus bei den Australian Open und einigen Verletzungen für die Spielerin aus Monastir alles andere als optimal. Bei den French Open reichte es dann immerhin fürs Viertelfinale.

Doch in Wimbledon fühlt sich die 28-jährige erneut pudelwohl. Vor allem das Achtelfinale gegen die an Nummer 9 gesetzte Petra Kvitova war eine Machtdemonstration. Beim 6:0 und 6:3 verwandelte Jabeur 6 von 7 Breakbällen und gewann 82 Prozent der Punkte nach ihrem ersten Aufschlag. Damit steht die Weltranglistensechste zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale beim SW19. Zudem feierte sie seit dem Beginn der Saison 2021 schon ihren 26. Sieg auf Gras. Keine andere Spielerin kommt auf so einen guten Wert.

Elena Rybakina hatte im Vorjahr in Wimbledon ihr erstes Grand-Slam-Finale erreicht und sich dabei auch gleich ihren ersten Major-Titel gesichert. Auch bei den Australian Open 2023 stand die Kasachin im Endspiel, musste sich dieses Mal aber Aryna Sabalenka in drei Sätzen geschlagen geben. Die WTA 1000 Turniere von Indian Wells und Rom konnte Rybakina in diesem Jahr danach für sich entscheiden. Zudem stand sie noch beim WTA 1000 von Miami im Finale.

In Wimbledon war die Titelverteidigerin in der ersten Runde zunächst etwas nervös gewesen und musste so gegen Shelby Rogers (WTA Nr. 49) über drei Sätze gehen. Seitdem ist die Kasachin aber ohne Satzverlust und ohne verlorenes Aufschlagspiel. Im Achtelfinale traf die Nummer 3 der Welt erstmals bei dem Turnier auf eine gesetzte Gegnerin, kam aber am Ende kampflos weiter. So kann die 24-jährige beim All England Championship eine Bilanz von 14 Siegen und nur 1 Niederlage vorweisen. In diesem Jahr steht sie bei 37:8.

Jabeur - Rybakina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jabeur: 2:0 Kvitova, 2:1 Andreescu, 2:0 Bai, 2:0 Frech, 0:2 Giorgi

Letzte 5 Spiele Rybakina: 1:0 Haddad Maia, 2:0 Boulter, 2:0 Cornet, 2:1 Rogers, 1:2 Vekic

Letzte Spiele Jabeur vs Rybakina: 1:2, 1:0, 2:1, 1:2

Nach 4 Duellen ist der direkte Vergleich zwischen beiden Spielerinnen komplett ausgeglichen. Rybakina gewann das erste Duell 2019 auf Hartplatz in Wuhan sowie das Wimbledon-Finale im Vorjahr jeweils in drei Sätzen. Die beiden Aufeinandertreffen 2021 gingen dafür an Jabeur. Nach einem Erfolg in drei Sätzen in Dubai entschied die Tunesierin das Halbfinale in Chicago kampflos für sich.

Unser Jabeur - Rybakina Tipp: Jabeur gewinnt mindestens 1 Satz

In diesem Viertelfinale treffen zwei Spielerinnen aufeinander, die sich in Wimbledon auf Gras sehr wohl fühlen und zudem aktuell in Bestform sind. So fällt uns ein Ergebnistipp hier sehr schwer. Wir rechnen stattdessen mit einem engen Duell über drei Sätze, in dem auch der eine oder andere Tiebreak die Entscheidung im jeweiligen Satz bringen muss.