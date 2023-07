Jabeur - Sabalenka Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Jabeur - Sabalenka Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Die momentan beste Rasenspielerin trifft im Halbfinale auf die aktuell beste Grand-Slam-Dame. Am Ende müsste die Nummer 2 der Welt knapp die Nase vorne haben.

Am Mittwoch stand in Wimbledon im Viertelfinale die Neuauflage des letztjährigen Endspiels auf dem Programm. Dieses Mal glückte Ons Jabeur die Revanche. Die Tunesierin setzte sich in 3 Sätzen gegen die Vorjahressiegerin Elena Rybakina durch. Nun möchte die Nummer 6 der Welt zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel an der Church Road einziehen. Doch im Halbfinale wartet mit Aryna Sabalenka eine harte Nuss. Die Belarussin würde mit einem Sieg in der Runde der letzten Vier erstmals auf den WTA-Weltranglisten-Platz 1 klettern. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.60 bei NEObet für die Wette „Sieg Sabalenka“.

Darum tippen wir bei Jabeur vs Sabalenka auf „Sieg Sabalenka“:

Die 25-jährige Belarussin kommt in dieser Saison auf 40 Siege

Die Nummer 2 der Welt hat 2023 17 von 18 Major-Spielen für sich entschieden

In den letzten 3 Duellen gegen Sabalenka konnte Jabeur nur 1 Satz gewinnen

Jabeur vs Sabalenka Quoten Analyse:

Die Tennis-Buchmacher blicken für ihre Jabeur vs Sabalenka Prognose zunächst auf die Weltrangliste und schlagen sich mit Siegquoten im Schnitt von 1.62 auf die Seite der Nummer 2 der Welt. Für einen erneuten Finaleinzug der Tunesierin in SW19 gibt es durchschnittliche Quoten von 2.34.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jabeur vs Sabalenka Prognose: Holt sich Sabalenka die Nummer 1?

Schaut man auf die letzten drei Jahre hat auf Gras niemand so viele Matches gewonnen wie Ons Jabeur. Sieg Nummer 27 in diesem Zeitraum kam am Mittwoch mit 6:7, 6:4 und 6:1 gegen Elena Rybakina zustande. Im Vorjahresfinale hatte die Tunesierin den ersten Satz gewonnen, war aber in den folgenden beiden Durchgängen leer ausgegangen. Dieses Mal lief es genau anders herum. Nur eine Spielerin hatte in diesem Jahr zuvor ein Major-Viertelfinale nach dem Verlust des ersten Satzes noch siegreich gestalten können.

Nun möchte die 28-jährige als erste Frau seit Serena Williams im Jahr 2019 zum zweiten Mal in Folge ins Wimbledon-Finale einziehen. Die Nummer 6 der Welt hat ihr Spiel auf Rasen im Vergleich zum Vorjahr nochmal verbessert und spielt viel flüssiger sowie abwechslungsreicher. Die letzten drei Siege feierte die Frau aus Monastir alle gegen Grand-Slam-Champions (Andreescu, Kvitova und Rybakina). Folgt nun der vierte Streich? Auf jeden Fall steht Jabeur zum dritten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale.

Aryna Sabalenka bekam es im Viertelfinale mit Madison Keys (WTA Nr. 25) zu tun. Die Belarussin machte mit der US-Amerikanerin kurzen Prozess und siegte in zwei Sätzen klar mit 6:2 und 6:4. Somit ist die 25-jährige die erste Spielerin, die es seit 2016 bei den ersten drei Majors eines Jahres ins Halbfinale geschafft hat und hat zudem als einzige Frau bei den letzten vier Grand Slams die Runde der letzten 4 erreicht. Die amtierende Australian Open-Gewinnerin kann in dieser Saison in 18 Major-Spielen 17 Siege vorweisen.

Sabalenka gewann als dritte Dame der WTA-Geschichte ihre ersten sechs Grand-Slam-Viertelfinals. Vor allem versteht es die Nummer 2 der Welt, den Sack zuzumachen. In der vierten Runde gegen Ekaterina Alexandrova gewann sie die letzten acht Spiele. Und gegen Keys gingen die finalen vier Games an die Belarussin. Die 25-jährige kommt in dieser Saison auf 40 Siege. Nur Iga Swiatek steht mit 42 Erfolgen besser da. In Wimbledon hatte die 25-jährige schon 2021 erstmals das Halbfinale erreicht.

Jabeur - Sabalenka Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jabeur: 2:1 Rybakina, 2:0 Kvitova, 2:1 Andreescu, 2:0 Bai, 2:0 Frech

Letzte 5 Spiele Sabalenka: 2:0 Keys, 2:0 Alexandrova, 2:0 Blinkova, 2:1 Gracheva, 2:0 Udvardy

Letzte Spiele Jabeur vs Sabalenka: 1:2, 0:2, 0:2, 2:1

Beide Spielerinnen standen sich viermal bei einem WTA-Turnier gegenüber. Das erste Duell in der dritten Runde der French Open 2020 entschied Ons Jabeur in drei Sätzen für sich. Die letzten drei Vergleiche gingen allerdings an Sabalenka. Bei den Erfolgen 2021 in Abu Dhabi, 2021 in Wimbledon und 2022 bei den WTA Finals ließ die Russin gegen die Tunesierin nur einen Satz liegen.

Unser Jabeur - Sabalenka Tipp: Sieg Sabalenka

Aryna Sabalenka ist aktuell die beste Grand-Slam-Spielerin. Doch Ons Jabeur ist seit drei Spielzeiten die beste Dame auf Gras. Die Tunesierin ließ auf dem Weg ins Halbfinale zwei Sätze liegen, die Belarussin sogar nur einen. Die Nummer 2 der Welt hat beim laufenden Turnier am Ende einen etwas besseren Eindruck gemacht und gab in den letzten drei Runden insgesamt nur 15 Games ab. So setzen wir in einem engen Duell auf die Favoritin.