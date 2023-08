Jamaika - Brasilien Tipp, Prognose & Quoten | 02.08.2023

Unser Jamaika - Brasilien Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 02.08.2023 lautet: Herzlich Willkommen zum Gruppenfinale zwischen Jamaika und Brasilien! Die Selecao muss gewinnen - Jamaika kann sich auf die eigene Paradedisziplin konzentrieren: Verteidigen!

Jamaika droht zum Stolperstein der brasilianischen Frauen-Nationalmannschaft zu werden. Vor dem dritten Spieltag liegen die Reggae Girls einen Zähler vor der Selecao. Den Jamaikanerinnen genügt ein Unentschieden, um Brasilien in den Flieger Richtung Südamerika zu schicken.

Der letzte und bisher einzige direkte Vergleich fand bei der Debüt-WM von Jamaika im Jahr 2019 statt. Seither hat sich die Qualität der Reggae Girls deutlich verbessert. Unser Tipp: „Sieg Jamaica (HC+2)“ mit einer Quote von 2,10 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Jamaika vs Brasilien auf „Sieg Jamaika (HC +2)“:

Jamaika vs Brasilien Quoten Analyse:

Jamaika sitzt vor dem dritten Spieltag am längeren Hebel und muss einzig und allein eine Niederlage gegen Brasilien verhindern. Die Buchmacher erwarten mit Siegquoten bis 1,22 jedoch förmlich einen Sieg der Selecao.

Ein Überraschungserfolg der Jamaikanerinnen brächte den Reggae Girls den Einzug in die K.o.-Phase und euch bei den verschiedenen Wettanbietern Quoten von 12,00 bis 14,50. Sucht ihr noch einen Buchmacher mit Gratiswetten und Freebets , könnt ihr euch unter den verlinkten Bookies einen passenden Wettanbieter aussuchen.

Jamaika vs Brasilien Prognose: Hält Jamaika die Null?

Lorne Donaldson hat mit der jamaikanischen Frauen-Nationalmannschaft eine gute Ausgangslage für den dritten Spieltag geschaffen. Selbst wenn es nicht in die K.o.-Runde geht, hat Jamaika mehrere Meilensteine erreicht. Dazu zählen der erste Punktgewinn bei einer WM (0:0 vs. Frankreich) sowie der erste WM-Sieg (1:0 vs. Panama).