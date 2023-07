Jamaika - Mexiko Tipp, Prognose & Quoten | 13.07.2023

Unser Jamaika - Mexiko Tipp zum Gold Cup 2023 Halbfinale am 13.07.2023 lautet: Die Mexikaner muss man beim Gold Cup immer auf dem Zettel haben. Auch dieses Mal spricht fast alles für den Finaleinzug von „El-Tri“.

Mexiko ist vor dem Halbfinale der Top-Favorit der Buchmacher auf den Gewinn des Gold Cup 2023. Im Halbfinale in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bekommt es „El Tri“ mit Jamaika zu tun. Der direkte Vergleich spricht hier eigentlich klar für die Mexikaner. In acht Spielen bei der Kontinentalmeisterschaft kassierte Mexiko auch nur eine Niederlage gegen die „Reggae Boyz“: Diese ereignete sich allerdings im Halbfinale 2017. Glaubt man den Wettquoten, wiederholt sich die Geschichte dieses Mal nicht. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 1.65 bei Admiralbet für die Wette „Sieg Mexiko“.

Darum tippen wir bei Jamaika vs Mexiko auf „Sieg Mexiko“:

Jamaika konnte nur 3 von 27 Duellen gegen Mexiko gewinnen

„El Tri“ ist der Gold-Cup-Rekordgewinner

Bei den letzten 8 Kontinentalmeisterschaften haben die Mexikaner nur 2-mal das Finale verpasst

Jamaika vs Mexiko Quoten Analyse:

Mexiko ist der Gold-Cup-Rekordgewinner und als 14. des FIFA-Rankings die zweitbeste CONCACAF-Nation in der Weltrangliste. So geht „El Tri“ auch bei der Jamaika vs Mexiko Prognose als Favorit der besten deutschen Buchmacher, unter denen sich auch Admiralbet befindet, auf den Platz. Für einen Sieg der Mexikaner werden durchschnittliche Quoten von 1.61 aufgerufen. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der „Reggae Boyz“ in der regulären Spielzeit mit Quoten im Schnitt von 5.55 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jamaika vs Mexiko Prognose: Kann Mexiko seinen Rekord ausbauen?

Jamaika reichte im Achtelfinale ein knapper 1:0-Sieg gegen Guatemala für den Einzug ins Halbfinale. Den Siegtreffer erzielte ausgerechnet der Verteidiger des englischen Premier-League-Aufsteigers Luton Town Amari‘i Bell. So stehen die „Reggae Boyz“ zum vierten Mal bei den letzten fünf Kontinentalmeisterschaften in der Runde der letzten Vier. 2015 und 2017 waren die Männer aus der Karibik sogar bis ins Endspiel gekommen, verloren dort aber gegen Mexiko und die USA.

Unter dem neuen Coach Heimir Hallgrimsson, der die Mannschaft im September des Vorjahres übernommen hatte, blieb Jamaika in der Gruppe A ohne Niederlage. 7 Punkte und 10:2 Tore reichten für den zweiten Platz, punktgleich mit den US-Boys. Gegen die Außenseiter Trinidad & Tobago und St. Kitts & Nevis gab es klare 4:1- und 5:0-Siege. Zuvor hatte man dem Gastgeber USA mit einem 1:1 einen Punkt abgeknöpft. Vor der Endrunde war die Auswahl allerdings 10 Spiele in Folge ohne Sieg geblieben.

Mitte Juni hatte Mexiko das Nations-League-Halbfinale gegen den Erzrivalen USA klar mit 0:3 verloren. Danach setzte der Verband Trainer Diego Cocca vor die Tür. Der Argentinier hatte das Amt erst im Februar 2023 als Nachfolger von Gerardo Martino übernommen. Für den Gold Cup setzten die Verantwortlichen auf Interimscoach Jaime Lozano. „El Tri“ legte in der Gruppenphase mit zwei Siegen gegen Honduras (4:0) und Haiti (3:1) auch gut los. Den ersten Rückschlag gab es mit der 0:1-Pleite im letzten Gruppenspiel gegen Katar.

Im Viertelfinale setzten sich die Azteken dann in Arlington/Texas mit 2:0 gegen Costa Rica durch und stehen damit zum neunten Mal in Serie im Gold-Cup-Halbfinale. In diesem Zeitraum konnte die mexikanische Auswahl viermal den Titel holen (2009, 2011, 2015, 2019). Bei der letzten Endrunde zog „El Tri“ ins Finale ein, kassierte dort aber ein 0:1 nach Verlängerung gegen die USA. Bei den letzten acht Turnierteilnahmen scheiterte Mexiko lediglich zweimal im Semifinale.

Jamaika - Mexiko Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jamaika: 1:0 Guatemala (A), 5:0 St. Kitts & Nevis (H), 4:1 Trinidad & Tobago (H), 1:1 USA (A), 1:2 Jordanien (H)

Letzte 5 Spiele Mexiko: 2:0 Costa Rica (H), 0:1 Katar (H), 3:1 Haiti (A), 4:0 Honduras (H), 1:0 Panama (A)

Letzte 5 Spiele Jamaika vs Mexiko: 2:2, 1:1, 1:2, 1:2, 1:0

Mexiko gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern von Jamaika. Die „Reggae Boyz“ konnten nur 3 von 27 Duellen gegen „El Tri“ gewinnen, bei 5 Remis und 19 Niederlagen. Zwei dieser Erfolge schafften die Jamaikaner daheim in der Quali für die Weltmeisterschaften 1998 und 2010. Hinzu kommt der Erfolg im Gold-Cup-Halbfinale von 2017. Sonst spricht die Endrunden-Statistik mit 6 Siegen und 1 Remis klar für die Mexikaner. Die Halbfinals 1993 und 1998 zwischen beiden Nationen hatte Mexiko für sich entschieden.

Unser Jamaika - Mexiko Tipp: Sieg Mexiko

Jamaika weiß wie man im Gold Cup gegen Mexiko ins Finale einzieht. Doch mit Ausnahme des letzten Gruppenspiels gegen Katar spielt „El Tri“ unter Interimscoach Lozano ein gutes Turnier. Am Ende müsste sich die Qualität der Mexikaner durchsetzen. Auch der direkte Vergleich spricht klar gegen die „Reggae Boyz“.