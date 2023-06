Jamaika - Saint Kitts & Nevis Tipp, Prognose & Quoten | 03.07.2023

Unser Jamaika - Saint Kitts & Nevis Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 03.07.2023 lautet: Die Reggae Boyz werden sich im letzten Gruppenspiel keinerlei Blöße geben und einen klaren Sieg gegen den Underdog einfahren.

Beim Gold Cup 2023 steht Jamaika bereits vor dem letzten Spieltag mit eineinhalb Beinen im Viertelfinale. Gegen Saint Kitts & Nevis reicht zum Abschluss schon ein Remis, um die Runde der letzten Acht zu erreichen. Ziel sind allerdings die vollen drei Punkte, um im Fernkampf noch die USA vom ersten Platz zu verdrängen.

Für die Sugar Boys ist das Turnier dagegen erwartungsgemäß bereits gelaufen. Gerne würde sich der krasseste Außenseiter dieses Turniers wenigstens mit einem eigenen Tor verabschieden. Doch selbst das scheint unwahrscheinlich. Wir entscheiden uns für die Wette „Sieg Jamaika mit Handicap -3″ mit einer Quote von 1,82 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Jamaika vs Saint Kitts & Nevis auf „Wette (Spezialwette, …)“:

Jamaika schoss an den ersten beiden Spieltagen vier Tore

Saint Kitts und Nevis haben die ersten beiden Partien mit 0:9 Toren verloren

Mit einem hohen Sieg hat Jamaika noch Chancen auf den Gruppensieg

Jamaika vs Saint Kitts & Nevis Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Wettquoten unserer Top-Buchmacher zeigt: Im Prinzip steht lediglich die Höhe des Jamaika-Sieges zur Debatte. Ein 1x2-Tipp auf die Reggae Boyz erreicht nicht einmal eine 1.10. Selbst ein Handicap von -2 lässt die Siegesquoten nicht auf ein brauchbares Niveau ansteigen.

Sollte hingegen Saint Kitts & Nevis anschreiben können, liegen die Wettquoten sowohl bei einem Sieg als auch bei einem Remis bei deutlich zweistelligen Quoten. So bringt die Doppelte Chance auf einen Punktgewinn des krassen Außenseiters eine 15.0er-Quote. Selbst ein Tor der nominellen Gäste wäre eine Überraschung, was durch eine Quote von 2.68 mehr als deutlich wird.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jamaika vs Saint Kitts & Nevis Prognose: Einseitige Partie

Elf Länderspiele in Folge war die jamaikanische Nationalmannschaft sieglos geblieben, ehe diese Negativserie am Donnerstag auf beeindruckende Weise endete. Am zweiten Spieltag des Gold Cups 2023 schlugen die Reggae Boyz Trinidad & Tobago mit 4:1. Nach noch nicht einmal einer halben Stunde haben die Jamaikaner mit 3:0 geführt.

Mit dem ersten Sieg nach 54 Wochen haben sie nun beste Chancen auf das Weiterkommen. Zum Abschluss reicht bereits ein Remis, doch das Ziel ist ein hoher Sieg, mit dem man die führenden USA vielleicht doch noch abfangen könnte. Gegen den Co-Gastgeber war man mit einem respektablen 1:1 ins Turnier gestartet.

Dabei war der Ärger angesichts eines vergebenen Elfmeters bei eigener Führung und des Gegentreffers in der 88. Minute groß. Apropos Gegentreffer: Seit November 2021 konnte Jamaika in 23 von 24 Länderspielen hinten nicht die Null halten - vielleicht die Chance für Saint Kitts & Nevis auf den ersten Gold Cup-Treffer überhaupt?

Im bisher letzten Duell im Jahr 2018 gelang dem aktuell 136. der FIFA-Weltrangliste ein Tor gegen die Jamaikaner. Der Test ging dennoch mit 1:3 verloren. Insgesamt gab es bislang acht Freundschaftsspiele zwischen diesen beiden Nationen. Die Bilanz schlägt mit 6-2-0 und 16:5 Toren klar zu Gunsten Jamaikas aus.

Jamaika - Saint Kitts & Nevis Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jamaika: 4:1 Trinidad & Tobago (GC, N), 1:1 USA (GC, A), 1:2 Jordanien (Test, N), 1:2 Katar (Test, N), 2:2 Mexiko (CNL, A)

Letzte 5 Spiele Saint Kitts & Nevis: 0:6 USA (GC, A), 0:3 Trinidad & Tobago (GC, N), 4:2 n. E. Französisch Guayana (GCQ, H), 3:2 n. E. Curacao (GCQ, A), 2:0 Aruba (CNL, H)

Letzte 5 Spiele Jamaika vs. Saint Kitts und Nevis: 3:1 (Test, N, 2018), 1:0 (Test, N, 2009), 0:0 (Test, N, 2001), 1:1 (Test, N, 1997), 4:1 (Test, N, 1996).

Es spricht sehr viel dafür, dass die Reggae Boys die Bilanz aus dem Head-to-Head in der Nacht zum Montag weiter ausbauen. In den ersten zwei Gruppenspielen waren Saint Kitts & Nevis jedenfalls chancenlos. Auf das 0:3 gegen Trinidad & Tobago, das von Jamaika bekanntlich mit 4:1 geschlagen wurde, folgte eine 0:6-Packung gegen Co-Gastgeber USA.

Gegen die US-Boys gab der krasseste Außenseiter des Turniers nicht einen einzigen Schuss auf das gegnerische Gehäuse ab. Zum Auftakt gegen Trinidad & Tobago war es nur ein Abschluss, der den gegnerischen Kasten überhaupt erreichte. Insofern sind die hohen Jamaika Saint Kitts & Nevis Quoten für das „Beide treffen“ um die 3.00 nachzuvollziehen.

Vor dem Gold Cup blieben die Sugar Boys in sechs Länderspielen in Folge ungeschlagen und konnten fünf von ihnen gewinnen. Doch die Gegner hießen unter anderem Aruba, Saint Martin oder Curacao. Mit den beiden Erstgenannten duellierte man sich in der Liga C der CONCACAF Nations League, in der man letztlich den Aufstieg in die Liga B schaffte.

Der noch größere Erfolg in diesem Jahr war aber die Qualifikation für den Gold Cup, an dem der Inselstaat auf den Kleinen Antillen zum ersten Mal überhaupt teilnimmt. Allerdings spricht eben sehr viel dafür, dass diese erste Teilnahme ohne Punkt und Tor zu Ende gehen wird.

Unser Jamaika - Saint Kitts & Nevis Tipp: Sieg Jamaika mit HC -3

Der Klassenunterschied ist enorm, die Reggae Boyz sind noch nicht ganz sicher in der K.-o.-Phase und können auch noch den Gruppensieg einfahren. Für uns die Zutaten für eine ganz klare Angelegenheit.