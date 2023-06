Jamaika - Trinidad & Tobago Tipp, Prognose, Quoten | 29.6.23

Unser Jamaika - Trinidad & Tobago Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 29.06.2023 lautet: In einem Duell auf Augenhöhe schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Am zweiten Spieltag des Gold Cups 2023 könnte in der Gruppe A bereits eine Vorentscheidung fallen. Sollte Trinidad & Tobago auch das zweite Match gegen Jamaika gewinnen, dann stehen die Socca Warriors bereits sicher im Viertelfinale. Favorit in dieser Begegnung sind aber die Jamaikaner - zumindest, wenn es nach den Quoten der Buchmacher geht.

Wir sehen die Angelegenheit nicht ganz so klar wie die Wettanbieter, zumal Trinidad & Tobago in diesem Jahr schon zweimal gegen Jamaika ran musste und nicht verlor. Wir erwarten eine weitestgehend ausgeglichene Partie und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 2,20 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Jamaika vs Trinidad & Tobago auf „Beide treffen“:

Favorit Jamaika wartet seit 11 Länderspielen auf einen Sieg

Trinidad & Tobago ist seit 7 Länderspielen ungeschlagen

Jamaika kassierte in 22 der letzten 23 Partien Gegentreffer

Jamaika vs Trinidad & Tobago Quoten Analyse:

Für die Wettanbieter ist Jamaika der große Favorit in dieser Begegnung. Wetten auf einen Sieg der Reggae Boyz erreichen noch nicht einmal die Marke von 1,40. Auf der anderen Seite erhält man bei einem erfolgreichen Tipp auf Trinidad & Tobago mehr als das Achtfache des Einsatzes.

Selbst die Doppelte Chance X2 kratzt noch an der Marke von 3,00. Unter Nutzung des Bet3000 Bonus könnte man diese Option ruhigen Gewissens versuchen. Genauso ist auch das „Beide treffen“ eine gute Alternative. Denn die Quoten hierfür knacken die Marke von 2,00 doch schon recht deutlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jamaika vs Trinidad & Tobago Prognose: Socca Warriors ebenbürtig

Zum Auftakt hat Jamaika dem Co-Gastgeber und größten Turnier-Favoriten USA ein 1:1 abgerungen. Dabei waren es angesichts der Tatsache, dass die Reggae Boyz bei eigener Führung einen Elfmeter vergaben und den Gegentreffer erst in der 88. Minute kassierten, eher noch zwei verlorene Punkte.

Damit verpassten die Jamaikaner nicht nur einen ganz großen Schritt Richtung Viertelfinale, sondern auch die Beendigung ihrer Sieglos-Serie. Die hält nämlich mittlerweile seit über einem Jahr oder umgerechnet elf Partien an. Den letzten Erfolg in einem Länderspiel gab es am 8. Juni 2022, als man im Rahmen der Nations League Suriname mit 3:1 bezwang.

In den folgenden elf Spielen gab es neben fünf Pleiten nur noch sechs Remis. Dabei ließen die Jamaikaner in der Vergangenheit immer wieder Gegentore zu. Seit dem 13. November 2021 haben sie in 23 Länderspielen nur einmal ihren Kasten sauber halten können. In diesen 23 Partien holten die Reggae Boyz auch nur zwei Siege.

Sollten sie auch das kommende Match nicht gewinnen, müssten sie für ein Weiterkommen ihr letztes Gruppenspiel gegen Saint Kitts und Nevis gewinnen, wären aber dann vom Ausgang der Begegnung zwischen den USA und Trinidad & Tobago abhängig. Mit einem Dreier dagegen steht Jamaika so gut wie sicher im Viertelfinale.

Jamaika - Trinidad & Tobago Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jamaika: 1:1 USA (GC, A), 1:2 Jordanien (Test, N), 1:2 Katar (Test, N), 2:2 Mexiko (CNL, A), 0:0 Trinidad & Tobago (Test, N).

Letzte 5 Spiele Trinidad & Tobago: 3:0 Saint Kitts und Nevis (GC, N), 1:0 Guatemala (Test, N), 1:1 Nicaragua (CNL, H), 3:0 Bahamas (CNL, A), 0:0 Jamaika (Test, N)

Letzte 5 Spiele Jamaika vs. Trinidad & Tobago: 0:0 (Test, N, 2023), 0:1 (Test, N, 2023), 2:1 (Test, N, 2017), 0:0, 4:3 n.E. (Karibik Cup, N, 2014), 0:2 (Test, N, 2013).

Trinidad & Tobago steht mit einem weiteren Sieg auf jeden Fall in der nächsten Runde. Zum Auftakt gab es gegen Saint Kitts und Nevis, den wohl größten Außenseiter bei diesem Turnier, einen klaren 3:0-Erfolg. Zum siebten Mal in Folge blieben die Socca Warriors damit ungeschlagen. Fünf dieser letzten sieben Partien haben sie für sich entschieden.

Besonders stark zeigten sie sich dabei in der Defensive. Denn in den besagten letzten sieben Spielen hielten sie gleich sechsmal hinten die Null. Den einzigen Gegentreffer in diesem Zeitraum gab es beim 1:1 gegen Nicaragua am letzten Spieltag der CONCACAF Nations League, in der Trinidad & Tobago letztlich der Aufstieg in die Liga A glückte.

Weiter zurückblickend haben die Socca Warriors seit über einem Jahr nur zwei von zwölf Länderspielen verloren. In den anderen zehn Partien gab es acht Siege und zwei Remis. Noch weiter zurückblickend hat Trinidad & Tobago in 15 der letzten 16 Partien mindestens ein Tor erzielen können.

Das eine Match ohne eigenen Treffer war das Freundschaftsspiel gegen den kommenden Gegner Jamaika Mitte März dieses Jahres. Bereits drei Tage zuvor hatten sich die beiden ebenfalls duelliert und die Socca Warriors mit 1:0 gewonnen. Sie gewannen überhaupt drei der letzten sechs direkten Duelle und verloren nur eines in der regulären Spielzeit.

Unser Jamaika - Trinidad & Tobago Tipp: Beide treffen

Dem Namen nach ist Jamaika Favorit, allerdings warten die Reggae Boyz seit über einem Jahr auf einen Sieg, während der Gegner in diesem Kalenderjahr noch keines von sieben Spielen verloren hat. Zudem hat Trinidad & Tobago im Jahr 2023 keines von zwei Aufeinandertreffen mit den Jamaikanern verloren. Wir trauen es den Socca Warriors zu, auch im dritten Duell in Folge zu bestehen. Hierfür werden aber Tore erforderlich sein, die man in 15 der letzten 16 Partien auch schoss, während Jamaika in 22 der letzten 23 Matches Gegentreffer kassierte.