Japan - Costa Rica Tipp, Prognose & Quoten | 26.07.2023

Unser Japan - Costa Rica Tipp zum Frauen WM Spiel am 26.07.2023 lautet: In der Gruppe C der WM 2023 scheinen die Kräfteverhältnisse klar. Japan dürfte dabei mit einem zweiten deutlichen Erfolg vorzeitig die K.o.-Runde lösen.

Das erste wirkliche Ausrufezeichen bei der Frauen WM 2023 setzte Japan mit seinem 5:0-Sieg gegen Sambia. Damit muss man den einmaligen Weltmeister beim Kampf um den Weltmeistertitel wohl auch zum Favoritenkreis zählen. Diese Rolle wollen die „Nadeshiko“ im zweiten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Costa Rica bestätigen. Für die Buchmacher ist die Ausgangslage bei dieser Partie überdeutlich. Auch wir spielen mit einer Quote von 1.60 bei Bet3000 die Wette „Sieg Japan mit HC -2″.

Darum tippen wir bei Japan vs Costa Rica auf „Sieg Japan mit HC -2″:

Japan hat in den letzten 5 Länderspielen insgesamt 15 Tore erzielt

Die Statistik der Schüsse in Richtung Tor aus dem Spiel gegen Spanien stand aus Sicht von Costa Rica 1:46

Die „Nadeshiko“ gewann das einzige Duell gegen „Las Ticas“ mit 3:0

Japan vs Costa Rica Quoten Analyse:

Die Nationalmannschaft von Japan steht in der Weltrangliste auf Rang 11. Costa Rica wird in dem Ranking lediglich auf Platz 36 geführt. So sind die Asiatinnen bei der Japan vs Costa Rica Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,05 die haushohen Favoriten. Ein Sieg von „Las Ticas“ erscheint dagegen aus Sicht der Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, mit Quoten im Schnitt von 31,4 extrem unwahrscheinlich.

Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Japan vs Costa Rica Prognose: Dreht Japan auch im zweiten Spiel auf?

Bei den ersten fünf WM-Teilnahmen zwischen 1991 und 2007 konnte Japan nur einmal die Vorrunde überstehen. 2011 bei der WM in Deutschland folgte mit dem ersten Titel der Geschichte die Sternstunde der „Nadeshiko“. Als Titelverteidiger erreichten die Asiatinnen 2015 in Kanada erneut das Finale, mussten sich dieses Mal jedoch den USA geschlagen geben. 2019 war das Aus im Achtelfinale gegen die Niederlande dann eine große Enttäuschung.

In diesem Jahr hat sich die Auswahl wieder mehr vorgenommen und legte auch einen Auftakt nach Maß hin. Seit Coach Futoshi Ikeda das Team im 3-4-3 spielen lässt, ist Japan vor dem gegnerischen Tor viel gefährlicher geworden. Das bekam zum Auftakt auch Deutschland-Schreck Sambia zu spüren. Kurz vor der Pause platzte der Knoten. Es folgten drei Treffer zwischen der 55. und 71. Minute. Am Ende sprachen 26:0 Schüsse in Richtung Tor eine deutliche Sprache

2015 qualifizierte sich Costa Rica erstmals für einen Frauen-WM. In der Gruppenphase schlugen sich „Las Ticas“ dabei recht ordentlich. Gegen Spanien reichte es zum 1:1. Und gegen Brasilien verlor man nur knapp mit 0:1. Da gegen Südkorea (2:2) auch kein Sieg herausgesprungen war, musste die „Sele“ nach der Vorrunde wieder die Heimreise antreten. Kurz vor dem damaligen Turnier hatte Amelia Valverde, die zuvor die Assistentin von Nationaltrainer Carlos Avedissian gewesen war, das Team übernommen.

Obwohl Costa Rica unter Valverde die WM 2019 verpasste, durfte die Trainerin weitermachen. Das Ticket für die diesjährige Endrunde löste man mit dem vierten Platz bei der letztjährigen Concacaf-Meisterschaft. Im Auftaktmatch der WM 2023 gegen Spanien waren „Las Ticas“ mit nur 18 Prozent Ballbesitz und 1:46 Schüssen in Richtung Tor aber hoffnungslos unterlegen. Nur Keeperin Daniela Solera verhinderte ein Debakel. So steht die Auswahl in den letzten 19 Länderspielen bei 2 Siegen, 3 Remis und 14 Pleiten.

Japan - Costa Rica Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Japan: 5:0 Sambia (A), 5:0 Panama (H), 0:1 Dänemark (A), 2:1 Portugal (A), 3:0 Kanada (A)

Letzte 5 Spiele Costa Rica: 0:3 Spanien (A), 0:2 Südafrika (H), 2:0 Haiti (H), 1:2 Guatemala (A), 0:4 Venezuela (H)

Letzte Spiele Japan vs Costa Rica: 3:0

Im April 2017 trafen beide Nationen erstmals aufeinander. Japan entschied ein Testspiel daheim mit 3:0 für sich. In 11 der letzten 12 Spiele der Japanerinnen hätte die Wette „Beide Teams treffen - Nein“ Erfolg gehabt. Das gleiche gilt für 6 der jüngsten 8 Partien von Costa Rica. Aus diesem Grund gibt es für diesen Tipp bei der Japan vs Costa Rica Prognose nur niedrige Quoten im Schnitt von 1.33.

Erzielt Hinata Miyazawa nach ihrem Doppelpack gegen Sambia, mit dem sie aktuell die Torschützenliste der WM 2023 anführt, einen weiteren Treffer, wird das von Winamax mit Quoten von 2.00 belohnt. Fallen im zweiten Spiel der „Nadeshiko“ auch im zweiten Durchgang mehr Treffer, gibt es dafür bei Bwin eine Quote von 1.87. Der Buchmacher hat zudem den interessanten Bwin-Gutschein für Neu- und Bestandskunden parat.

Unser Japan - Costa Rica Tipp: Sieg Japan mit HC -2

Nach der starken Vorstellung von Japan im ersten Gruppenspiel und der klaren Niederlage von Costa Rica gegen Spanien, ist auch am zweiten Spieltag die Ausgangslage klar. Die „Nadeshiko“ stehen vor dem Einzug in die nächste Runde, während „Las Ticas“ das Aus droht. Alles andere als ein Sieg der Japanerinnen wäre eine Überraschung. Dieser müsste sogar erneut deutlich ausfallen.