Japan – Nordkorea Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Japan - Nordkorea Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 21.03.2024 lautet: Die Japaner gaben sich im bisherigen Turnierverlauf keine Blöße und gelten auch in unserem Wett Tipp heute gegen Nordkorea als klarer Anwärter auf drei Punkte.

Japan, das zuletzt beim Asien Cup nicht überzeugte, spielte bisher eine sehr starke Qualifikation und feierte zwei deutliche Erfolge. Myanmar (5:0) und Syrien (5:0) wurden im wahrsten Sinne des Wortes abgefertigt. Nach der Auftaktniederlage gegen Syrien (0:1) meldeten sich die Nordkoreaner im zweiten Gruppenspiel mit einem deutlichen 6:1 gegen Myanmar zurück.

Spielerisch sind die Hausherren aus Japan deutlich überlegen und genießen zudem das Heimrecht. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Japan (Handicap -2)“ zu einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Japan vs Nordkorea auf „Sieg Japan (Handicap -2)“:

Japan grüßt von der Tabellenspitze.

Nur eines von 6 Heimspielen gegen Nordkorea haben die Japaner verloren (4S, 1U).

Die Samurai Blue rangieren im FIFA-Ranking 96 Plätze vor den Nordkoreanern.

Japan vs Nordkorea Quoten Analyse:

Die Quoten der zahlreichen Wettanbieter lassen die Hausherren aus Japan als haushohen Favoriten auf den Sieg erkennen. Die starken Leistungen an den ersten beiden Spieltagen sind den Bookies, darunter auch einige Sportwetten Anbieter mit PayPal, somit keineswegs entgangen.

Dreimal trennten sich beide Mannschaften zuletzt auf japanischem Boden mit weniger als 2,5 Toren. Diesmal rechnen die Bookies mit einem offensiv geführten Kräftemessen und tendieren mindestens zu drei oder mehr Toren, die vorzugsweise von den Japanern erzielt werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Japan vs. Nordkorea Prognose: Bauen die Samurai Blue ihre Tabellenführung weiter aus?

Sieben Mal haben die Japaner bereits an einer WM-Endrunde teilgenommen. Noch nie führte der Weg über das Achtelfinale hinaus. Um herauszufinden, wie weit die Reise bei der WM 2026 gehen könnte, gilt es grundlegend, die Qualifikation zu meistern.

Zwei Spieltage der Qualifikation sind bereits verstrichen. Die Recken von Trainer Hajime Moriyasu haben sechs Zähler erbeutet. Fairerweise agierte die Konkurrenz mit Myanmar und Syrien bisweilen auf überschaubarem Niveau. Zwei deutliche 5:0-Erfolge untermauern diese Tatsache.

Alles andere als der Gruppensieg und der damit verbundene Einzug in die Hauptrunde käme einem kleinen Fußballwunder gleich. Mit 310,4 Millionen Euro zeichnet sich Japan anhand des teuersten Kaders der gesamten WM-Qualifikation in Asien aus. Auf Rang zwei folgt Südkorea (168,3 Mio.). Zum Vergleich: Nordkorea belegt mit 1,33 Millionen Euro Kader-Marktwert Platz 37.

Ayase Ueda erzielte fünf der bisherigen zehn Tore in der Qualifikation und ist der mit Abstand beste Angreifer in den eigenen Reihen. In seinen 24 Länderspielen brachte er elf Treffer zustande.

Zuletzt überzeugten die Japaner beim diesjährigen Asien-Cup nicht. Bereits in der Gruppenphase reichte es hinter dem Irak nur für Rang 2. Nachdem das Achtelfinale gegen Bahrain souverän gestaltet wurde (3:1), führte das Viertelfinale zu einer überraschenden Niederlage gegen den Iran (1:2). Der viermalige Turniergewinner schied somit aus dem Wettbewerb aus.

Japan - Nordkorea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Japan: 1:2 Iran (A), 3:1 Bahrain (A), 3:1 Indonesien (H), 1:2 Irak (A), 4:2 Vietnam (H).

Letzte 5 Spiele Nordkorea: 6:1 Myanmar (A), 0:1 Syrien (H), 0:0 Libanon (A), 1:3 Turkmenistan (A), 0:0 Südkorea (H).

Letzte Spiele Japan vs. Nordkorea: 1:0 (H), 1:2 (A), 0:1 (A), 1:0 (H), 1:1 (H).

Nordkorea dürfte sich in der Gruppe B gemeinsam mit Syrien einen harten Fight um den zweiten Platz hinter Japan liefern, wobei die Zeichen aufgrund der Heimniederlage am ersten Spieltag gegen die Syrer alles andere als gut stehen. Ein Sieg gegen den Tabellen-Primus würde Nordkorea direkt auf die Überholspur katapultieren und in Hinblick auf die kommenden Duelle guttun. Für ein gewisses Maß an Selbstvertrauen dürfte der 6:1-Kantersieg gegen Myanmar im letzten Gruppenspiel gesorgt haben. Überragender Mann auf dem Feld war Il-gwan Jong, der mit einem Dreierpack glänzte.

Durch den deutlichen Erfolg verbesserten sich die Nordkoreaner prompt auf Rang 2 der Gruppe B und schnuppern wieder an der Qualifikation für die Hauptrunde. Bisher löste Nordkorea erst zweimal das Ticket für eine WM-Endrunde. Die erste Teilnahme geht auf das Jahr 1966 zurück, zuletzt war das 2010 in Südafrika der Fall. Nach drei Niederlagen in der Vorrunde schied die Elf aber sang- und klanglos aus. Wer einen mobilen Wettabschluss anstrebt, kann seine Japan Nordkorea Wetten in der Oddset Sport App platzieren.

Unser Japan – Nordkorea Tipp: Sieg Japan (Handicap -2)

Bei genauerer Betrachtung der Marktwerte beider Mannschaften wird recht schnell deutlich, dass Welten zwischen diesen liegen. Mit 310,4 Millionen Euro zeichnet sich Japan durch mehr als den 230-fachen Kader-Marktwert der Nordkoreaner (1,33 Mio.) aus.

Ob das frühzeitige Ausscheiden beim Asien Cup mittlerweile verdaut wurde, wird sich direkt am dritten Gruppenspieltag zeigen. Aufgrund der qualitativ deutlich spürbaren Unterschiede zwischen beiden Nationen würde uns alles andere als ein klarer Heimsieg überraschen.