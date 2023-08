Japan - Norwegen Tipp, Prognose & Quoten | 05.08.2023

Unser Japan - Norwegen Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 05.08.2023 lautet: Japan beeindruckte bei der WM 2023 mit einer makellosen Vorrunde. Über Norwegen müsste der Weg für die „Nadeshiko“ nun ins Viertelfinale führen.

Die große Überraschung bei der Frauen WM 2023 ist bisher Japan. Die „Nadeshiko“ haben mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 11:0 eine perfekte Gruppenphase absolviert. Dabei bekam man es in der Vorrunde unter anderem auch mit Spanien zu tun.

Mit viel Disziplin auf dem Platz zählt Japan nun zum Kreis der Titel-Favoriten. Im Achtelfinale bekommen es die Japanerinnen am Samstag mit Norwegen zu tun. Bei diesem Duell spielen wir mit einer Quote von 1,78 bei NEObet die Wette „Sieg Japan“.

Darum tippen wir bei Japan vs Norwegen auf „Sieg Japan“:

Japan ist bei der WM noch ohne Verlustpunkt und Gegentor

Norwegen gewann nur 2 der letzten 10 Länderspiele

Die „Gresshoppene“ verloren 6 der 9 Duelle gegen die „Nadeshiko“

Japan vs Norwegen Quoten Analyse:

Beide Nationen konnten schon eine Weltmeisterschaft für sich entscheiden. In der Weltrangliste sind beide auf den Plätzen 11 und 12 Nachbarn. Der Turnierverlauf spricht allerdings für die „Nadeshiko“. Zudem haben die Japanerinnen sechs der letzten sieben Länderspiele gegen Norwegen für sich entschieden.

So sind die Asiatinnen aus Sicht der Buchmacher, die alle durch einen tollen Sportwetten Bonus bestechen, mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,79 bei der Japan vs Norwegen Prognose die Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der „Gresshoppene“ in der regulären Spielzeit mit Quoten im Schnitt von 4,55 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Japan vs Norwegen Prognose: Bleibt Japan ohne Gegentor?

Japan hat noch keine Frauen-WM verpasst. Die besten Ergebnisse erzielten die „Nadeshiko“ 2011 mit dem Weltmeistertitel und 2015 mit dem zweiten Platz. In diesem Jahr legten die Damen von Coach Futoshi Ikeda bei der Endrunde mit einem 5:0 gegen Sambia los. Danach folgte ein 2:0 gegen Costa Rica. Obwohl die Asiatinnen danach schon für das Achtelfinale qualifiziert waren, schaffte die japanische Auswahl zum Abschluss der Gruppenphase mit dem 4:0 gegen Spanien ihr Meisterstück.

Auf der einen Seite hatte Japan lediglich 23 Prozent Ballbesitz, deckte mit seinem effektiven und schnellen Konterspiel aber eiskalt die Schwächen der spanischen Defensive auf. Zur Halbzeit führte man schon mit drei Treffern. Auf der Gegenseite stand die Mannschaft auch defensiv sehr sicher. So haben die „Nadeshiko“ in der Vorrunde nur drei Schüsse aufs eigene Tor zugelassen. Bei dieser WM wird deutlich, dass die Spielerinnen, die in der 2021 neu gegründeten heimischen WE-Profi-League spielen, große Fortschritte gemacht haben.

Norwegen war mit einem 0:1 gegen Neuseeland und einem 0:0 gegen die Schweiz nicht besonders gut in die WM 2023 gestartet. So gingen die „Gresshoppene“ ohne Sieg und ohne Tor als Tabellenletzter ins finale Gruppenspiel. Nach dem torlosen Remis gegen die „Nati“ hatte Barcelona-Spielerin Hansen wegen der Zusammenstellung der Startelf scharfe Kritik an ihrer Nationaltrainerin geübt. Doch im finalen Gruppenspiel war vom Ärger mit viel Spielfreude und Tempo nicht mehr viel zu sehen.

Die Skandinavierinnen waren gegen die Philippinen drückend überlegen, was auch 30:4 Schüsse in Richtung Tor belegen. Am Ende stand ein souveräner und verdienter 6:0-Sieg auf der Anzeigetafel, der auf den letzten Drücker doch noch für das Achtelfinale reichte. Spielerin des Tages war Angreiferin Sophie Haug (AS Rom) mit einem Dreierpack. So hat der WM-Dauergast Norwegen bei einer WM zum achten Mal die K.o.-Runde erreicht. Nur 2011 schied die Auswahl schon in der Gruppenphase aus.

Japan - Norwegen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Japan: 4:0 Spanien (H), 2:0 Costa Rica (H), 5:0 Sambia (A), 5:0 Panama (H), 0:1 Dänemark

Letzte 5 Spiele Norwegen: 6:0 Philippinen (H), 0:0 Schweiz (A), 0:1 Neuseeland (A), 3:3 Schweden (A), 2:4 Spanien (A)

Letzte 5 Spiele Japan vs Norwegen: 4:1 (H), 2:0 (A), 0:2 (H), 2:1 (H), 1:0 (H)

Diese Paarung gab es schon neun Mal. Japan führt die Bilanz mit sechs Siegen zu drei Niederlagen an. Fünf der sechs Erfolge sicherte sich die „Nadeshiko“ in Testspielen. Das einzige Duell bei einer WM entschied Norwegen in der Gruppenphase der Endrunde 1999 mit 4:0 klar für sich. Hinzu kommen zwei Vergleiche bei den Olympischen Spielen (1996, 2008). Hier konnte jede Nation ein Spiel für sich entscheiden.

Japan-Spielerin Hinata Miyazawa führt den Kampf um die Torschützenkönigin bei der WM 2023 mit vier Treffern an. Trifft die Angreiferin auch im Achtelfinale, wird dies von Oddset mit einer Quote von 3,10 belohnt.

Unser Japan - Norwegen Tipp: Sieg Japan

Als Norwegen im letzten Gruppenspiel gewinnen musste, waren sie zur Stelle. Doch es bleibt fraglich, ob die Unstimmigkeiten hinter den Kulissen wirklich schon vergessen sind. Auf der Gegenseite fand selbst Spanien gegen das Konterspiel, die unermüdliche Balljagd, die gute Organisation und die Disziplin von Japan kein Rezept.

Im Achtelfinale werden die „Nadeshiko“ wieder viel Schwung und Energie auf den Platz bringen. In puncto Talent und Geschwindigkeit haben mittelmäßige Norweger, die immer wieder den Ball verlieren, das Nachsehen. Zudem dürfte die träge norwegische Abwehr mit dem japanischen Angriffs-Trio einige Probleme bekommen.