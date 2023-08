Japan – Schweden Tipp, Prognose & Quoten | 11.08.2023

Unser Japan - Schweden Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 11.08.2023 lautet: Die Japanerinnen zählen zu den großen Überraschungen im bisherigen Wettbewerb und sind auch im Viertelfinale gegen Schweden zu favorisieren.

Japan behielt im WM-Achtelfinale gegen Norwegen die weiße Weste und kam zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Da „Nadeshiko Japan“ nach Belieben dominierte, ging der Sieg vollkommen in Ordnung. Schweden warf im Achtelfinale den Titelfavoriten aus den USA im Elfmeterschießen aus dem Turnier und durfte sich in erster Linie bei Torwartin Zećira Mušović, die eine Parade nach der anderen bot, bedanken.

In unserem Wett-Tipp sehen wir die japanischen Fußballerinnen in der Favoritenrolle, schließen aber ein Remis innerhalb der regulären Spielzeit nicht aus. Darüber hinaus ist mit weniger als 3,5 Toren zu rechnen. Für diesen Spielausgang bietet Betano eine Quote von 1,65.