Japan - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 31.07.2023

Unser Japan - Spanien Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 31.07.2023 lautet: In Gruppe C der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 geht es nur noch um den Gruppensieg. Im Duell zwischen Japan und Spanien gibt es einen klaren Quotenfavoriten.

Die spanische Auswahl scheint die quälenden Fragen abseits des Feldes erfolgreich beiseite gelegt zu haben. La Furia Roja strahlte in den ersten beiden Gruppenspielen pure Dominanz aus und steht mit einem Torverhältnis von 8:0 an der Spitze der Gruppe C.

Noch hat Japan Chancen auf den ersten Platz. Ebenso wie Spanien haben die Nelken ihre beiden bisherigen Gruppenspiele ohne Gegentor für sich entschieden. Unser Tipp: „Sieg Spanien“ mit einer Quote von 1,83 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Japan vs Spanien auf „Sieg Spanien“:

Spanien hat seit 9 Länderspielen kein Gegentor kassiert.

Spanien hat noch nie gegen Japan verloren (3 Siege, 1 Remis).

Spanien hat in den ersten beiden Gruppenspielen jeweils über 4 erwartbare Tore erreicht.

Japan vs Spanien Quoten Analyse:

Beide Mannschaften legen in ihrer Spielanlage großen Wert auf Ballbesitz. Mit den Informationen aus den bisherigen Begegnungen in der Gruppe C wird Spanien diesem Spitzenspiel vermutlich den Stempel aufdrücken. In jedem Fall halten die Buchmacher einen Erfolg der Furia Roja mit Quoten bis 1,90 für wahrscheinlicher.

Über die vergangenen Jahre hat sich die japanische Frauen-Nationalmannschaft gewandelt. Mittlerweile agieren die Nelken wieder auf einem hohen Niveau. Mit Quoten zwischen 4,10 und 4,60 erwarten die Buchmacher eher keinen Sieg gegen Spanien. Wer in diesem Spiel auf eine Freebet zurückgreifen möchte, wird bei den verlinkten Wettanbietern fündig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Japan vs Spanien Prognose: Spanien zeigt sich fokussiert

2022 endete die Europameisterschaft für Spanien mit dem Ausscheiden im Viertelfinale und einer anschließenden Spieler-Revolte. Im Verband herrschte lange Zeit Chaos. Bei dieser Frauen-Weltmeisterschaft lässt sich die spanische Auswahl davon eindeutig nicht negativ beeinflussen.

Sowohl gegen Costa Rica als auch gegen Sambia dominierte La Furia Roja das Geschehen auf dem Rasen. In beiden Partien hatte die Elf von Jorge Vilda über 75 Prozent Ballbesitz und sammelte jeweils über vier erwartbare Tore.

Spanien ließ weder Costa Rica noch Sambia auch nur den Hauch einer Chance. Im bisherigen Turnierverlauf hat das spanische Team bereits 68 Schüsse abgegeben - 52 davon im gegnerischen Sechzehner.

Diese Dominanz offenbarte eines der talentiertesten Teams dieser Endrunde bereits im Vorfeld. Spanien hat seit neun Länderspielen kein Gegentor kassiert. Darüber hinaus gewann die Vilda-Elf drei der bisherigen vier direkten Duelle mit Japan - darunter ein 1:0-Erfolg im vergangenen Jahr.

Japan - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Japan: 2:0 Costa Rica (H), 5:0 Sambia (A), 5:0 Panama (H), 0:1 Dänemark (A), 2:1 Portugal (A).

Letzte 5 Spiele Spanien: 5:0 Sambia (H), 3:0 Costa Rica (H), 9:0 Vietnam (A), 2:0 Dänemark (A), 7:0 Panama (H).

Letzte Spiele Japan vs. Spanien: 0:1 (A), 1:3 (A), 1:1 (A), 1:2 (H).

Trotz dieser hervorragenden Statistiken darf die japanische Auswahl nicht unterschätzt werden. Die Nelken gewannen ihre letzten drei Länderspiele mit einem Torverhältnis von insgesamt 12:0.

Da beide Mannschaften gegen dieselbe Konkurrenz gespielt haben, können wir Statistiken aus diesen Begegnungen gut vergleichen. Spanien hat insgesamt 37 hohe Ballgewinne erzielt, Japan hingegen 28. Zudem hat La Furioa Roja 28 Sequenzen mit über zehn Pässen gesammelt, während es die Nelken auf 19 solcher Spielabschnitte brachten.

Hinzu kommt, dass Spanien in beiden Begegnungen mindestens 4,38 xG auf den Statistikbogen brachte - Japan blieb bereits gegen Costa Rica bei 2,47 erwartbaren Toren.

Spanien scheint in diesem Jahr fest im Sattel zu sitzen und mit größtmöglichem Fokus an das Turnier heranzugehen. Da beide Mannschaften im bisherigen Turnier noch kein Gegentor schlucken mussten, bietet sich eine Wette auf „Beide treffen: Nein“ an. Der von uns getestete Buchmacher Oddset verteilt dafür eine Quote von 1,65.

Unser Japan - Spanien Tipp: Sieg Spanien

Spaniens Dominanz bei diesem Turnier war schon beim Zuschauen offensichtlich und wird zusätzlich durch die tiefergehenden Statistiken untermauert. Japan agierte bisher ebenfalls auf einem hohen Niveau, doch allein die letzten Vergleiche zwischen den beiden Nationen zeigen, dass La Furia Roja einen Schritt weiter ist.