Jazz - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Jazz - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 26.03.2024 lautet: Die Jazz mussten die letzten Hoffnungen auf die Playoffs so gut wie begraben. Im Heimspiel gegen die Mavericks wäre ein erfolgreiches Abschneiden der Gastgeber eine große Überraschung.

Die Dallas Mavericks treten zum zweiten Mal hintereinander gegen die Utah Jazz an und werden alles daran setzen, wieder einen klaren Sieg einzufahren. Die Formkurve spricht derweil auch klar für die Texaner, die mit Luka Doncic ohnehin den mit Abstand besten Akteur auf dem Feld in den eigenen Reihen wissen.

Die Defensive der Jazz ist in dieser Saison ein einziges Trauerspiel und sollte gegen die gute Offensive der Mavs keine Chance haben. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute die Gäste klar im Vorteil und empfehlen daher eine „Mavericks gewinnen mit HC -7,5″-Wette mit einer Quote von 1,82 bei Betano.

Darum tippen wir bei Jazz vs Mavericks auf „Mavericks gewinnen mit HC -7,5″:

Die Jazz verloren die letzten fünf Spiele in Folge.

Die Mavericks gewannen sieben der letzten acht Partien.

Luka Doncic führt die NBA im Scoring mit 34,1 Punkten pro Spiel an.

Jazz vs Mavericks Quoten Analyse:

Die Mavericks gehen als klarer Favorit in die kommende Partie gegen die Utah Jazz und bekommen daher auf dem Zwei-Wege-Markt eine Siegquote von 1,31 zugewiesen. Ein Erfolg der Gastgeber aus Salt Lake City wird von den Bookies mit einer Quote von 3,60 beziffert.

Die Over/Under-Line für die anstehende Partie liegt bei 234,5 Punkten und einer Quote von jeweils 1,87. Diese Marke wurde immerhin in drei der letzten fünf Duellen zwischen den beiden Teams geknackt und würde sich zum Beispiel hervorragend mit der Nutzung des Betway Neukundenbonus verbinden lassen.

Jazz vs Mavericks Prognose: Die Verteidigung der Jazz wird keine Antwort auf Luka Magic haben!

Die Utah Jazz blicken auf eine sehr durchwachsene Saison zurück. Nach einem schwachen Start konnte zur Mitte der Spielzeit ein starker Lauf gestartet werden, in dem 15 von 19 Partien gewonnen wurden und die Fans der Jazz sicherlich von einer Teilnahme an den Playoffs träumen ließen. Diese Hoffnungen wurden jedoch mit 16 Niederlagen aus den letzten 19 Spielen endgültig begraben, so beträgt der Rückstand auf den zehnten Platz schon sechs Siege.

Utah stellt in dieser Saison die schwächste Verteidigung der gesamten Liga und kommt auf ein Defensiv Rating von historisch schwachen 120,3 Punkten. Das kann durch das gerade mal durchschnittliche Offensiv Rating von 116,3 nicht im Ansatz aufgefangen werden. Die Jazz erlauben ihren Gegnern mit im Schnitt 37,2 Dreiern pro Spiel die meisten Versuche von Downtown, welche diese mit fast 40 Prozent im Schnitt enorm gut treffen. Das könnte gegen den kommenden Gegner aus Texas eine große Rolle spielen, die im Schnitt die drittmeisten Distanzwürfe der gesamten Liga auf den gegnerischen Korb fliegen lassen.

Die Mavericks dürften mit breiter Brust nach Salt Lake City reisen. Luka Doncic spielt wie gewohnt Basketball von einem anderen Stern und auch Co-Star Kyrie Irving konnte zuletzt mit starken Leistungen überzeugen. Der Angriff rund um den slowenischen Superstar ist mit einem Rating von 118,3 (Platz 7) klar überdurchschnittlich, die Defensive bleibt mit einer Wertung von 116,7 (Platz 21) jedoch weiterhin ein Problem.

Luka Doncic führt derweil die Liga mit 34,1 Punkten pro Partie locker an und legt dazu noch zehn Assists und neun Rebounds pro Spiel auf. Dabei agiert der MVP-Kandidat mit einem True-Shooting-Wert von 61,5 Prozent sehr effizient. Die Mavericks konnten 15 der letzten 21 Spiele gewinnen und hielten somit die Chancen auf eine direkte Playoff Teilnahme am Leben. Der Rückstand auf die sechstplatzierten Phoenix Suns beträgt nur einen Sieg, selbst der Heimvorteil liegt mit drei Siegen Rückstand noch in Reichweite.

Jazz - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jazz: 119:147 Rockets (A), 97:113 Mavericks (A), 107:119 Thunder (A), 104:114 Timberwolves (H), 100:119 Timberwolves (H).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 113:97 Jazz (H), 113:107 Spurs (A), 107:105 Nuggets (H), 119:126 Thunder (A), 109:99 Warriors (H).

Letzte 5 Spiele Jazz vs. Mavericks: 97:113 (A), 127:90 (H), 97:147 (A), 116:120 (A), 111:124 (H).

Die Mavericks gewannen vier der letzten sechs Auswärtsspiele und verloren dabei nur gegen die starken Teams aus Boston und Oklahoma City. Gegen die Jazz konnten die Texaner vier der letzten fünf Spiele gewinnen und erzielten dabei im Schnitt 119 Punkte.

Eine wichtige Rolle im anstehenden Duell zwischen den Jazz und Mavericks könnten die Ballverluste spielen. Die Gastgeber werfen das Spielgerät im Schnitt 15,5 Mal pro Partie weg und liegen damit auf dem letzten Platz im Ligavergleich. Die Mavericks belegen in diesem Bereich mit durchschnittlich 12,4 Ballverlusten pro Spiel einen starken vierten Platz und passen deutlich besser auf das runde Leder auf.

Kyrie Irving erzielte übrigens in den letzten zehn Partien gegen Utah im Schnitt 26 Punkte. Dass der technisch versierte Guard auch in der kommenden Partie gegen die Jazz ein starkes Scoring-Spiel abliefern könnte, scheint demnach nicht sehr unwahrscheinlich und könnte eine Überlegung für einen Tipp wert sein. Dieser würde sich ganz vorzüglich mit der Nutzung einer Gratiswette verbinden lassen, wodurch das eigene Risiko minimiert werden könnte.

Unser Jazz - Mavericks Tipp: Mavericks gewinnen mit HC -7,5

Die Jazz sind eines der formschwächsten Teams der Liga und werden sich zum zweiten Mal in Folge früh in die Offseason verabschieden müssen. Das soll für die Mavericks um Luka Doncic um jeden Preis verhindert werden, sodass die direkte Qualifikation für die Playoffs allerhöchste Priorität genießen dürfte. Die individuelle Klasse im Team aus Dallas sollte gegen die schwache Verteidigung der Jazz klar die Oberhand gewinnen und einen lockeren Sieg einfahren.