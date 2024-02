Jazz - Warriors Tipp, Prognose & Quoten | 16.02.2024

Unser Jazz - Warriors Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 16.02.2024 lautet: Im Kampf um die Teilnahme am Play-In-Turnier treffen heute Nacht die Utah Jazz auf die Warriors aus San Francisco. Die Dubs fanden zuletzt zumindest teilweise zu alter Stärke zurück und sollten daher in unserem Wett Tipp heute leicht die Nase vorn haben.

Im letzten Spiel vor dem anstehenden Allstar-Wochenende treffen die beiden Tabellennachbarn der Western Conference in einem Back-to-Back Spiel aufeinander. Die Jazz liegen auf dem elften Platz und würden Stand jetzt somit die Playoffs sicher verpassen und haben bei gleicher Anzahl an Siegen schon drei Niederlagen mehr gesammelt als der kommende Gegner. Die Dubs befinden sich seit der Rückkehr von Draymond Green in einer starken Form, was uns zu unserer bevorzugten „Warriors gewinnen & Über 236,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 3,20 bei Happybet bringt.

Darum tippen wir bei Jazz vs Warriors auf „Warriors gewinnen & Über 236,5 Punkte“:

Die Jazz verloren fünf der letzten sieben Spiele.

In den letzten vier Spielen zwischen den Jazz und Warriors fielen im Schnitt 237,5 Punkte.

Die Warriors gewannen vier der letzten fünf Partien gegen die Utah Jazz..



Jazz vs Warriors Quoten Analyse:

Die Bookies sehen dem Tabellenstand der beiden Teams entsprechend eine recht ausgeglichene Partie auf die Fans in der Vivint Smart Home Arena zukommen. Die Gastgeber erhalten auf dem Zwei-Wege-Markt mit 1,95 eine nur leicht höhere Sieg-Quote als die Gäste mit 1,85.

Beiden Teams werden dabei etwa 118 Punkte zugetraut. Die Quoten für die entsprechenden Wetten liegen bei jeweils 1,85. Wir trauen den Warriors, die in den letzten fünf Spielen im Schnitt 125 Punkte aufgelegt haben, ein paar mehr Zähler zu. Solltet ihr noch auf der Suche nach einem passenden Wettanbieter für das spannende Match zwischen den Jazz und den Dubs sein, werdet ihr sicherlich in unserem großen Wettanbieter Vergleich fündig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jazz vs Warriors Prognose: Die Defense der Jazz ist zu schwach!

Die Utah Jazz starteten schwach in die laufende Saison, konnten aber zwischenzeitlich mit einem starken Run aus 15 Siegen in 19 Spielen die Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Postseason schüren. In den letzten zwölf Partien setzte es dann wieder acht Pleiten, sodass die Anzeichen eher auf einen ruhigen Sommer in Salt Lake City hindeuten. Vor allem die Defense der Jazz ist zu anfällig, um mit den Top Teams der Liga mithalten zu können, was ein Rating von 119,0 (Platz 25) eindrucksvoll zeigt.

Des Weiteren fehlt es an Superstar-Talent, um die Jazz auch nur ansatzweise in Richtung Contender-Status einordnen zu können. Bester Spieler des Teams von Trainer Will Hardy ist Lauri Markkanen, der bei aller Liebe nicht in diese Kategorie eingeordnet werden kann. Der Finne legt in dieser Saison im Schnitt 23,6 Punkte und 8,5 Rebounds pro Partie auf und trägt somit seinen Teil zu einer insgesamt nur durchschnittlichen Offensive mit einem Rating von 116,6 (Platz 16) bei.

Die Warriors kommen nach einer bisher sehr durchwachsenen Saison so langsam in Fahrt und konnten sieben der letzten acht Partien gewinnen. Einen großen Anteil daran hatte der von seiner Suspendierung zurückgekehrte Defensiv-Spezialist Draymond Green. Der Amerikaner kann zum ersten Mal wieder in seiner Rolle als Ein-Mann-Abrissbirne glänzen und fungiert als verlässliches Bindeglied in der Motion-Offense der Dubs.

Die Trade Deadline verlief in San Francisco recht ruhig, so konnte keine namhafte Verstärkung im Tausch für den in dieser Saison unterirdisch spielenden Andrew Wiggins oder Altstar Chris Paul eingetütet werden. Mit einer Bilanz von 25-26 kämpfen die Warriors um die Teilnahme am Play-In-Turnier. Der Rückstand auf Rang sechs, den ersten sicheren Playoff-Platz, beträgt schon sechs Siege. Wichtigster Trumpf im Kader von Trainer Steve Kerr ist weiterhin der beste Schütze der Liga-Geschichte Steph Curry, der auch im zarten Alter von 35 Jahren noch 28 Punkte, 4 Rebounds und 5 Assists im Schnitt pro Partie auflegt.

Jazz - Warriors Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jazz: 122:138 Lakers (H), 107:129 Warriors (H), 115:129 Suns (A), 124:117 Thunder (H), 123:108 Bucks (H).

Letzte 5 Spiele Warriors: 125:130 Clippers (H), 129:107 Jazz (A), 113:112 Suns (H), 131:109 Pacers (A), 127:104 76ers (A).

Letzte 5 Spiele Jazz vs. Warriors: 107:129 (H), 107:112 (A), 124:123 (H), 118:129 (A), 107:111 (A).



Die Warriors stehen mit einem Offensiv Rating von 118,33 auf dem elften Platz im Ligavergleich und sind weiterhin recht abhängig von ihrem Distanzwurf. So nehmen die Dubs die zweitmeisten Dreier der Liga und treffen diese in diesem Jahr auch wieder sehr ordentlich mit im Schnitt 38 Prozent. Ein Problem bleiben die Ballverluste im Spielsystem von Coach Kerr. Mit einer Turnover Rate von 14,4 Prozent liegen die Dubs im unteren Tabellendrittel.

Übrigens kommt Jonathan Kuminga in den letzten zehn Spielen auf einen starken Schnitt von 20,5 Punkten. Eine Wette auf eine weitere gute Ausbeute des jungen Kongolesen gegen die anfällige Verteidigung der Jazz wäre daher definitiv eine Überlegung wert. In Verbindung mit einer Freiwette könntet ihr mit einem entsprechenden Tipp dabei ohne großes Risiko ordentlich absahnen.

Unser Jazz - Warriors Tipp: Warriors gewinnen & Über 236,5 Punkte

Die Duelle zwischen den beiden Teams neigen dazu, in einem wilden Shootout zu enden. Die Länge der Jazz stellt dabei die Defense der Warriors ebenso vor Probleme wie das starke Movement-Spiel der Warriors gegen die insgesamt individuell schwachen Verteidiger im Kader von Utah. Die Warriors, die in drei der letzten vier Partien mindestens 123 Punkte gegen die Jazz auflegen konnten, sehen wir dabei etwas im Vorteil.