Jena - Hertha BSC Tipp, Prognose & Quoten | 12.08.2023

Unser Jena - Hertha BSC Tipp zum DFB Pokal Spiel am 12.08.2023 lautet: Hertha BSC Berlin ist nach dem Abstieg aus der Bundesliga mit zwei Niederlagen in die neue Spielzeit gestartet. Jena hat in der Regionalliga zwei Remis in Folge eingefahren.

Vor vier Jahren ist Carl Zeiss Jena in der Versenkung der Regionalliga Nordost verschwunden. In den vergangenen beiden Spielzeiten landete der CJZ jeweils auf dem zweiten Rang. Zum Saisonstart gab es zwei torarme Punkteteilungen.

Hertha muss sich nach dem Abstieg in der vergangenen Saison erneut in der 2. Bundesliga beweisen. Bisher enttäuschte die Mannschaft von Pal Dardai mit zwei Niederlagen in Folge. Aktuell sind die Hauptstädter das einzige Zweitliga-Team ohne Treffer. Unser Tipp: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,20 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Jena vs Hertha BSC auf „Unter 2,5 Tore“:

Hertha ist aktuell das einzige torlose Team der 2. Bundesliga.

Jena hat in 2 Ligaspielen erst einen Treffer erzielt.

Zusammengenommen endeten alle 4 Pflichtspiele beider Mannschaften mit Unter 2,5 Toren.

Jena vs Hertha BSC Quoten Analyse:

Viele hatten es im Vorfeld befürchtet, jetzt ist es eingetreten: Hertha BSC hat den Saisonstart in den Sand gesetzt. Die Mannschaft von Pal Dardai strahlte bisher keinerlei Torgefahr aus. Ein Pokalsieg soll die Wende bringen. Setzt ihr auf einen Sieg der Gäste, warten Wettquoten bis 1,56 auf euch.

Jena könnte in diesem Spiel die Chance auf eine Überraschung wittern. Allerdings verlief der eigene Saisonstart ebenfalls wenig erfolgreich. Nach zwei Punkteteilungen in Folge liegen die Blau-Gelben auf Platz 15 der Regionalliga. Neue Wettanbieter sowie bekannte Buchmacher sind sich einig: Siegquoten für Carl Zeiss liegen zwischen 5,00 und 5,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jena vs Hertha BSC Prognose: Große Gefahr für Hertha

Pal Dardai ist kein Trainer, der einen offensiven „Hurra-Fußball“ zelebrieren lässt. Für einen direkten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga müssen dennoch Tore her. Genau an dieser Stelle hapert es aktuell bei der Alten Dame. Die Hauptstädter haben als einziges Zweitliga-Team keinen Treffer erzielt und nur 2,2 erwartbare Tore (12.) zustande gebracht.

Ohne Treffer konnte der Saisonstart natürlich nicht gelingen. Zwei Niederlagen in Folge sind jedoch die Höchststrafe. Eine knappe 0:1-Niederlage gegen Fortuna konnte vielleicht noch ertragen werden, eine 0:1-Heimniederlage gegen den Aufsteiger Wehen Wiesbaden war zu viel des Guten.

Doch genau auf ein solches Spiel wie gegen Wiesbaden werden sich die Berliner einstellen müssen. Im Hinblick auf die klare Rollenverteilung wäre es dem Regionalligisten aus Jena nicht zu verübeln, wenn sie sich vor dem eigenen Sechzehner verbarrikadieren würden.

Wie schwer sich Hertha im eigenen Ballbesitz tut, ist aus dem letzten Duell mit Wiesbaden bekannt. Vor heimischer Kulisse brachte die Dardai-Elf nur 1,67 erwartbare Tore auf das Papier. Bisher erspielte sich in der 2. Bundesliga keine Mannschaft weniger Großchancen (1) als der Absteiger aus der deutschen Hauptstadt.

Jena - Hertha BSC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jena: 1:1 Greifswalder FC (H), 0:0 Chemnitzer FC (A), 2:1 FSV Frankfurt (A), 1:2 Aue (H), 3:1 Hessen Kassel (A).

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:1 Wiesbaden (H), 0:1 Düsseldorf (A), 1:1 Standard Lüttich (A), 0:1 Antwerpen (A), 2:1 Moldenbeek 47 (H).

Letzte 5 Spiele Jena vs. Hertha: 0:2 (H), 0:3 (H), 2:1 (H), 1:0 (A), 4:2 (A).

Das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Kontrahenten ist zu lange her (2017) um Rückschlüsse zu ziehen. Interessanter sind die Vorbereitungsspiele beider Mannschaften. Inklusive der beiden Ligaspiele hat Jena nur eines der vergangenen fünf Partien verloren.

Hertha hatte bereits im Vorfeld der neuen Spielzeit mit der eigenen Offensive zu kämpfen. Beziehen wir die ersten beiden Spieltage der 2. Bundesliga mit ein, haben die Berliner nur eine der vergangenen sechs Begegnungen für sich entschieden. Ebenfalls auffällig: Der Dardai-Elf wurde nur ein Treffer in den vorangegangenen vier Partien erlaubt.

Zudem sollte aus dem Saisonstart der Hausherren aus Jena kein falscher Schluss gezogen werden. Die Blau-Gelben sind nicht zu unterschätzen, denn sie beendeten ihre letzten beiden Spielzeiten jeweils auf dem zweiten Platz der Regionalliga.

Wir können uns für dieses Spiel durchaus ein Szenario vorstellen, in dem ein einziges Tor den Sieg bringt. Bwin hat dafür die passende Wette parat. Setzt ihr bei diesem Buchmacher auf „Spiel wird mit genau einem Tor Unterschied entschieden“, werdet ihr mit einer Quote von 2,60 belohnt. Zusätzlich könnt ihr euch auch einen Bwin Bonus sichern.

Unser Jena - Hertha BSC Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Mannschaften haben jeweils zwei Pflichtspiele absolviert und keines dieser vier Spiele wurde mit Über 2,5 Toren abgepfiffen. Wir erwarten ein torarmes Spiel, in dem Jena die Berliner durchaus quälen kann.