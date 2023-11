Jets - Chargers Tipp, Prognose & Quoten | 07.11.2023

Unser Jets - Chargers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 07.11.2023 lautet: Im Rennen um die Playoff-Plätze ist das Duell am Montagabend zwischen den Jets und den Chargers von großer Bedeutung. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute die Gäste knapp vorne.

Wie stark sind die Jets in der NFL Saison 2023 ohne QB Aaron Rodgers? Das Franchise aus New York steht aktuell bei 4-3 und darf auf die Playoffs hoffen. Das 13:10 am vergangenen Sonntag nach Overtime gegen die Giants war der dritte Sieg in Folge. Zudem hat die „Gang Green“ in dieser Saison schon Top-Teams wie die Bills oder die Eagles geschlagen. Und gegen die Chiefs gab es nur eine knappe Pleite. Im Monday Night Game von Week 9 gegen die Chargers ist NY allerdings der Außenseiter. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.53 bei Interwetten die Wette „Sieg Los Angeles“.

Darum tippen wir bei Jets vs Chargers auf „Sieg Los Angeles“:

Die Chargers haben die letzten 4 Duelle gegen die Jets gewonnen

In den diversen Power-Rankings steht LA klar von NY

Los Angeles führt die Bilanz gegen New York mit 23-14-1 an

Jets vs Chargers Quoten Analyse:

Für die Buchmacher, die für ihre Kunden auch immer wieder Freiwetten im Angebot haben, sind die Gäste bei der Jets vs Chargers Prognose mit einem Spread von minus 3,5 Punkten die Favoriten. Das „Points-Over/Under“ liegt bei 40,5 Zählern.

So gibt es für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2.56. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 1.53 belohnt. Die Jets kommen in dieser Saison in der Offense auf einen Schnitt von exakt 18 Punkten.

Schafft die „Gang Green“ auch gegen LA „Über 17,5 Punkte“, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 1.90. Ausführliche Infos über den Buchmacher finden sich in unserem Interwetten Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jets vs Chargers Prognose: Welche Offense kann besser punkten?

Der Sieg der Jets am vergangenen Sonntag gegen den Stadtrivalen kam sehr glücklich zustande. Mit noch 1 Minute und 26 Sekunden auf der Uhr im letzten Viertel hatte New York lediglich eine Gewinnchance von 2 Prozent. Doch die „Gang Green“ rettete sich in die Overtime und hatte dort das bessere Ende auf ihrer Seite. Dabei spielte man nur gegen den Nr-3-QB Tommy DeVito und kassierte acht Penalties für 85 Yards. Beide Teams hatten jeweils nur zwei erfolgreiche 3rd Downs und waren bei 3rd Down insgesamt 4-34.

Die Jets können mit ihrer Defense, die bei „Points allowed“ auf Rang 8 und bei „Pass yards against“ auf Platz 5 steht, ein unangenehmer Gegner sein. Mit Garrett Wilson und Breece Hall hat man zwei herausragende Playmaker. Trotzdem steht die Jets Offense über die Luft nur auf dem vorletzten Platz. Auch die Offensive Line ist viel zu wenig konstant. QB Zach Wilson war zuletzt etwas stabiler. Mit einem Passer Rating von 74.3 steht der Spielmacher jedoch nur auf dem drittletzten Platz der NFL.

Die Chargers gingen für die Saison 2023 eigentlich „All-in“. Doch nach den ersten sieben Spielen steht LA nur bei 3-4. Nach einer Verletzung in Woche 4 brachte Chargers QB Justin Herbert drei Spiele in Folge überhaupt nichts aufs Gridiron. Auch RB Austin Ekeler hatte nach seiner Rückkehr in Week 6 noch große Probleme. Am vergangenen Sonntag gegen Chicago waren beide Spieler aber in Bestform. Der QB kam auf ein Passer Rating von 122.7, eine Completion Rate von 77,5% bei 298 Yards, 3 Touchdowns und 0 Interceptions.

Am Ende stand ein verdienter und ungefährdeter 30:13-Sieg zu Buche. Die Bolts sind weiterhin in der ersten Halbzeit stark. 24 von 30 Punkte gegen die Bears gelangen Justin Herbert und Co. vor der Pause. Dem Kader fehlt es aber an Tiefe. Los Angeles hat die schwächste Pass Defense der Liga. Dafür stellen die „Bolts“ die sechstbeste Passing Offense. Die Rushing Offense gehört dagegen zu den schwächsten der Liga. So müssen QB Herbert und WR Keenan Allen die Angriffsreihe tragen.

Jets - Chargers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jets: 13:10 Giants (A), 20:14 Eagles (H), 31:21 Broncos (A), 20:23 Chiefs (H), 10:15 Patriots (H)

Letzte 5 Spiele Chargers: 30:13 Bears (H), 17:31 Chiefs (A), 17:20 Cowboys (H), 24:17 Raiders (H), 28:24 Vikings (A)

Letzte 5 Spiele Jets vs Chargers: 28:34 (A), 7:14 (H), 0:31 (A), 17:27 (H), 27:21 (H)

Die Chargers führen die Bilanz gegen die Jets mit 23-14-1 an. Auch zu Gast in NY liegt LA bei dieser Paarung mit 9-6-1 vorne. Die letzten vier Duelle gingen alle an Los Angeles. Seit die „Bolts“ in LA daheim sind, trafen beide Teams zweimal aufeinander.

2017 verlor die „Gang Green“ im MetLife Stadium mit 7:14. Und 2020 setzte es im SoFi Stadium eine 28:34-Pleite.

Unser Jets - Chargers Tipp: Sieg Los Angeles

Die Jets haben am vergangenen Spieltag den dritten Sieg in Serie gefeiert. Doch dieser Erfolg gegen schwache Giants kam ziemlich glücklich zustande und zeigte, dass die „Gang Green“ ganz schön viele Baustellen hat.

Auch bei den Chargers läuft es alles andere als rund. Doch die Gäste haben die deutlich bessere Offense. Sicher kommt hier auf QB Herbert und Co. gegen die gute NY-Defense viel Arbeit zu.