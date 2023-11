Jets - Dolphins Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2023

Unser Jets - Dolphins Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 24.11.2023 lautet: Die Dolphins sind am Black Friday in NY zurecht die klaren Favoriten. In unserem Wett Tipp heute dürften die Hausherren das Duell aber einigermaßen eng gestalten können.

Der Black Friday ist in den USA der Freitag nach Thanksgiving. Seit Jahren nutzen zahlreiche Geschäfte und Online-Shops diesen Tag für spezielle Sonderangebote. 2023 springt auch die NFL erstmals auf den Zug auf und veranstaltet ein „Black Friday Game“. In Week 12 treffen hier im MetLife Stadium von New York die Jets (4-6) und die Dolphins (7-3) aufeinander. Die Buchmacher schlagen sich klar auf die Seite der Gäste.

Wir entscheiden uns am Ende allerdings mit einer Quote von 1,60 bei Oddset für die Wette „Sieg Jets mit HC +13,5″.

Darum tippen wir bei Jets vs Dolphins auf „Sieg Jets mit HC +13,5″:

Miami übertraf in den vergangenen 4 Spielen nur einmal die Marke von 20 Punkten.

Die Jets haben die fünftbeste Pass Defense der NFL.

Die Dolphins stehen auswärts nur bei 2-3.

Jets vs Dolphins Quoten Analyse:

Für die Bookies sind bei der Jets vs Dolphins Prognose die Gäste mit einem Spread von minus 9,5 Punkten, obwohl man auswärts antritt, die klaren Favoriten. So gibt es für einen Auswärtssieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,21.

Auf der Gegenseite gibt es mit einem Erfolg der Hausherren und durchschnittlichen Quoten von 4,59 deutlich mehr zu verdienen. Bei der Abwägung, ob sich hier das Risiko lohnt, können natürlich Freiwetten hilfreich sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jets vs Dolphins Prognose: Kommt die Fins-Offense wieder in Gang?

Trotz der Verletzung von Aaron Rodgers konnten die Jets in Week 1 der Saison 2023 die Bills schlagen. So machte sich die „Gang Green“ auch am vergangenen Sonntag zu Gast in Buffalo Hoffnungen. Am Anfang konnte die Defense die Hausherren noch bei drei Field Goals halten, doch mit der Interception beim Pass von NY-QB-Zach Wilson kamen Josh Allen und Co. so richtig in Schwung. Am Ende setzte es eine klare 6:32-Pleite für die Jets. Quarterback Wilson wurde im zweiten Durchgang gegen Tim Boyle ausgetauscht.

Doch auch der Ersatzmann kam nur auf sieben von 14 Pässen für 33 Yards, bei einer INT. Trotzdem hat Coach Robert Salah Boyle nun zur neuen Nummer 1 der Spielmacher gemacht. Wilson, den New York im Draft 2021 immerhin an zweiter Stelle gepickt hatte, ist nur noch die Nummer 3. Auch die Defense, die vor allem gegen den Pass eigentlich stark ist (Platz 5), konnte den Bills-QB nicht stoppen und ließ 275 Yards und 3 TDs zu. Mit drei Niederlagen am Stück und einer Bilanz von 4-6 hat NY keine guten Chancen auf die Playoffs.

Die Offense der Dolphins steht mit im Schnitt 30,5 Punkten pro Spiel immer noch auf Platz 1. Doch in den letzten Wochen ist der Highspeed-Offense etwas Dynamik abhandengekommen. Sicher ragten beim 20:13 am Sonntag daheim gegen die Raiders wieder Tua Tagovailoa (325 YDS, 2 TD, INT) und Tyreek Hill (10 REC, 146 YDS, TD) heraus. Insgesamt kamen die Fins zum fünften Mal in dieser Saison auf über 400 Offensive Yards. Trotzdem sprangen nur 20 Zähler raus. Zuvor war man ein 14-Punkte-Favorit.

Doch die Angriffsreihe leistete sich drei Turnover, ein verpasstes Field Goal und einen Turnover on Downs. In der zweiten Hälfte blieb Miami ohne Touchdown. Auch das Run Game war mit 3,5 Yards per Carry kein Faktor. So musste wieder mal die Defense, die nun in vier Spielen in Serie Turnover forciert hat, das Spiel nach Hause bringen. Bester Mann war dabei Cornerback Jalen Ramsey, der zwei Interceptions fing. Running Back De‘Von Achane verletzte sich im ersten Spiel nach langer Pause erneut.

Jets - Dolphins Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jets: 6:32 Bills (A), 12:16 Raiders (A), 6:27 Chargers (H), 13:10 Giants (A), 20:14 Eagles (H)

Letzte 5 Spiele Dolphins: 20:13 Raiders (H), 14:21 Chiefs (A), 31:17 Patriots (H), 17:31 Eagles (A), 42:14 Panthers (H)

Letzte 5 Spiele Jets vs Dolphins: 6:11 (A), 40:17 (H), 24:31 (A), 17:24 (H), 3:20 (H)

Die Dolphins liegen in der Serie nur knapp mit 58-56-1 vorne. In New York spricht die Bilanz mit 31-26 für die Jets. Von den jüngsten 14 Vergleichen konnte die „Gang Green“ allerdings nur drei für sich entscheiden, alle im heimischen MetLife.

Auch in NY gingen die Gastgeber lediglich in fünf der vergangenen 15 Duelle als Sieger vom Feld. Miami WR Tyreek Hill kommt bisher auf 1222 Yards und neun Touchdowns. Bet-at-home hat eine Quote von 1,76 parat, wenn am Freitag ein weiterer TD dazukommt. Neu- und Bestandskunden des Bookies sollten sich den aktuellen Bet-at-home Gutschein nicht entgehen lassen.

Unser Jets - Dolphins Tipp: Sieg Jets mit HC +13,5

Der Quarterback-Wechsel soll der Jets-Offense im Endspurt der Saison noch mal einen kleinen Schub verleihen. Doch ob Tim Boyle im Vergleich zu Zach Wilson so ein großes Update ist, bleibt mehr als fraglich. Auf Seiten der Offense haben die Gäste schließlich klar die Nase vorne. Gegen starke Defenses wie die Eagles oder die Chiefs hatten die Dolphins in dieser Saison allerdings schon einige Probleme. Die NY-Abwehrreihe kann sich weiterhin sehen lassen. Zudem kommen bei Miami immer wieder Turnover und verpasste Gelegenheiten dazu. So trauen wir den Jets zu, dass sie daheim eine Klatsche vermeiden können.