Jim Williams - Raymond van Barneveld Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.2023

Unser Jim Williams - Raymond van Barneveld Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 29.12.2023 lautet: Das Duell zwischen „The Quiff“ und „Barney“ verspricht viel Spannung. In unserem Wett Tipp heute sehen wir den Waliser aber knapp vorne.

Raymond van Barneveld kann noch nicht mit dem Dartspielen aufhören. Eigentlich wollte Barney mit der WM 2020 seine lange und erfolgreiche Karriere schon beenden. Doch der Niederländer hielt es nur wenige Monate im Ruhestand aus.

Auch bei der Darts WM 2024 ist die lebende Darts-Legende wieder am Start. Am Freitag kämpft er gegen den Waliser Jim Williams um den Einzug ins Achtelfinale. Die Bookies rechnen mit einer extrem engen Partie auf Augenhöhe.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.90 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Williams“.

Darum tippen wir bei Williams vs van Barneveld auf „Sieg Williams“:

Williams hat 18 der letzten 26 Matches gewonnen (nur 8 Niederlagen)

„The Quiff“ hat beim Saison-Average und der Checkout-Quote 2023 die Nase vorne

Der Waliser ist bei dieser WM noch ohne Satzverlust

Jim Williams vs Raymond van Barneveld Quoten Analyse:

Schaut man vor dem Duell auf die PDC Order of Merit, hat Barney auf Rang 29 die Nase vorne. Denn sein Gegner wird lediglich auf Platz 47 geführt. Doch die Buchmacher können sich bei diesem Duell für keinen Favoriten entscheiden.

Der Niederländer liegt bei den Wettanbietern, die für ihre Kunden immer wieder auch Freiwetten parat haben, mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.89 minimal vorne. Denn für einen Erfolg des Walisers gibt es auch nur Quoten im Schnitt von 1.90.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Williams vs van Barneveld Prognose: Kann „The Quiff“ den nächsten Favoriten ausschalten?

Jim Williams gehört den positiven Überraschung der bisherigen Weltmeisterschaft. Der Waliser war 2020 nach zahlreichen Erfolgen bei der BDO zur PDC gewechselt. Hier steht „The Quiff“ bisher „nur“ bei zwei Challenge- und einem Pro-Tour-Titeln. 2023 war der Einzug ins Finale des Players Championship 30 der größte Erfolg. Der Saison-Average von 95.13 konnte sich dabei aber sehen lassen und reichte für Platz 15. Die Checkout-Quote von 42,11 Prozent war sogar die sechstbeste in der PDC 2023.

In Runde 1 der WM 2024 hatte Williams gegen Norman Madhoo ein machbares Los erwischt. Der Waliser setzte sich ohne Legverlust mit 3-0 durch. Hierfür reichte „The Quiff“ ein Average von 87,84. In Runde 2 war der Mann aus Presteigne Powys dann gegen Peter Wright der klare Underdog. Doch „Snakebite“ brachte nur einen Punkteschnitt von 83 ans Board und verlor so sang- und klanglos mit 0-3 gegen Williams, der seinen Average auf 90,45 steigern konnte.

2021 kehrte Raymond van Barneveld nach seinem zwischenzeitlichen Rücktritt wieder auf die PDC Tour zurück. Kurz nach seinem Comeback konnte Barney gleich seinen ersten Pro-Tour-Titel seit 2013 feiern. Ein weiterer Triumph blieb dem Niederländer bisher aber verwehrt. Trotzdem hat sich der fünffache Weltmeister (4 x BDO und 1 x PDC) wieder unter den Top 30 der Weltrangliste etabliert. In diesem Jahr spielte van Barneveld 47 Turniere. Mehr als ein Halbfinale sprang dabei aber nicht heraus.

Dafür feierte die lebende Darts-Legende einen guten Einstand in die WM 2024. Gegen den Debütanten Radek Szaganski spielte Barney einen Average von 99,81. Auch bei den Doppeln hatte van Barneveld mit 55 Prozent (11/20) zu 33,3 Prozent (6/18) klar die Nase vorne. So siegte der Niederländer am Ende verdient mit 3-1. Auf der Tour hatte der 56-Jährige in den letzten 12 Monaten nur einen Punkteschnitt von 93,49 gespielt. Die Checkout-Quote von 41,49 Prozent reichte aber für Platz 10.

Jim Williams - Raymond van Barneveld Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jim Williams: 3:0 Peter Wright, 3:0 Norman Madhoo, 4:6 Dimitri van den Bergh, 4:5 Daniel Klose, 5:2 Brian Raman

Letzte 5 Spiele Raymond van Barneveld: 3:1 Radoslaw Szaganski, 3:6 Chris Dobey, 4:5 Boris Krcmar, 2:6 Ross Smith, 6:5 Darius Labanauskas

Letzte Spiele Jim Williams vs Raymond van Barneveld: 2:6

Bei den Baltic Sea Darts Open standen sich beide Spieler in diesem Jahr erstmals gegenüber. Barney setzte sich im Februar mit 6:2 durch.

Unser Jim Williams - Raymond van Barneveld Tipp: Sieg Williams

Hier spricht vieles für ein enges Duell. Raymond van Barneveld hat in Runde 1 überraschend stark gespielt. Doch kann Barney nochmal so eine Leistung zeigen? Jim Williams fliegt dagegen in dieser Saison bisher noch unter dem Radar.

Doch bei der WM konnte der 39-jährige bisher positiv überraschen. Am Ende sehen wir „The Quiff“ mit seinen guten Statistiken aus dieser Saison und der Tatsache, dass er bei der WM 2024 noch ohne Satzverlust ist, knapp vorne.