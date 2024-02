Jordanien - Südkorea Tipp, Prognose & Quoten | 06.02.2024

Unser Jordanien - Südkorea Sportwetten Tipp zum Asien Cup Spiel am 06.02.2024 lautet: Auf dem Papier müssten die Taeguk Warriors im Halbfinale die klaren Favoriten sein. Doch beim Wett Tipp heute spricht am Ende am meisten für ein enges Spiel und wenige Tore.

Jürgen Klinsmann hatte den Posten als Nationaltrainer von Südkorea mit dem Ziel angetreten, nach 64 Jahren endlich mal wieder die Asienmeisterschaft zu gewinnen. Auch wenn seine „Taegeuk Warriors“ bisher einen holprigen Asien Cup spielen, stehen sie im Halbfinale. Dort treffen die Südkoreaner am Dienstag mit Jordanien auf ein scheinbar machbares Los. Doch in der Gruppenphase des laufenden Turniers hatten sich beide Nationen auch nur mit einem 2:2 getrennt.

Darum tippen wir bei Jordanien vs Südkorea auf „Unter 2,5 Tore“:

Jordanien vs Südkorea Quoten Analyse:

So sind die „Taegeuk Warriors“ bei der Jordanien vs Südkorea Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,50 die Favoriten. Für ein Weiterkommen der Araber nach 90 Minuten gibt es bei den Sportwetten Anbietern Quoten im Schnitt von 6,62.

Jordanien vs Südkorea Prognose: Tun sich die Koreaner erneut schwer?

Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit hatte Jordanien aber noch mit 1:2 in Rückstand gelegen. Im Viertelfinale setzten sich die Araber im Duell der beiden Überraschungs-Teams mit 1:0 gegen Tadschikistan durch. Der Treffer des Tages fiel nach gut einer Stunde durch ein Eigentor. Einziger europäischer Legionär im Kader ist Musa Al-Taamari, der in der Ligue 1 bei Montpellier spielt. Nun träumt das Land aus dem Nahen Osten natürlich auch vom ersten Titel.

Im Achtelfinale gegen Saudi-Arabien fiel die Entscheidung für die „Taeguk Warriors“ erst im Elfmeterschießen. Im Viertelfinale gegen Australien stand Südkorea schon vor dem Aus. Die „Socceroos“ führten mit 1:0 und hatten einige gute Chancen auf den zweiten Treffer liegen gelassen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit rettete sich die Klinsmann-Elf dann doch noch mit einem Elfmeter in die Verlängerung und gewann am Ende in Überzahl mit 2:1. Bayern-Verteidiger Kim verpasst das Halbfinale wegen einer Gelbsperre.