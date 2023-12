Juventus - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 30.12.2023

Unser Juventus - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 30.12.2023 lautet: In den letzten Jahren war für die Roma in Turin fast nie etwas zu holen. Unser Wett Tipp heute knüpft genau daran an.

Das letzte Serie A-Spiel des Jahres 2023 bestreiten Juventus und die AS Roma. Den Namen nach handelt es sich um ein Topspiel. Tatsächlich trennen die beiden in der Tabelle aber schon satte zwölf Punkte. Juve will im Kampf um den Scudetto weiter an Inter Mailand dran bleiben und darf sich zu Hause keine Punktverluste erlauben.

Die Römer sind zwar auf heimischem Rasen nur schwer zu schlagen. Doch auswärts sind sie zumindest kein ungern gesehener Gast. Zudem hatten sie in den letzten Jahren in Turin nur sehr selten etwas zu melden. Daher lautet unser Wett Tipp heute „Sieg Juventus“ mit einer Quote von 2,10 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Juventus vs AS Rom auf „Sieg Juventus“:

Juventus steht in dieser Serie A-Saison aktuell bei einer 6-2-0-Heimbilanz.

AS Rom hat auswärts nur 2 von 8 Ligaspielen gewonnen und schon 4 verloren.

Von den letzten 14 Heimduellen mit der Roma gewann Juve 12 (1U, 1N).

Juventus vs AS Rom Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Sportwetten Anbieter überrascht uns ein wenig. Denn für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten über der Marke von 2,00. Bei solchen Wettquoten hat ein Tipp auf Juve für uns Value. Spielt man diesen Tipp noch als Freebet an, dann kann man hier das Maximum herausholen.

Wer es mit der Roma hält, der bekommt für einen entsprechenden Tipp auf einen Auswärtserfolg Quoten über 4,00. Interessant: Ein Tor scheinen die Bookies den Gästen jedenfalls nicht ohne weiteres zuzutrauen. Anders lassen sich Quoten bis 2,15 für die Wettoption „Beide Teams treffen“ nicht erklären.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs AS Rom Prognose: Juve bestimmt das Geschehen

Nach dem enttäuschenden 1:1 bei Aufsteiger FC Genua musste Juventus im letzten Ligaspiel wieder auswärts ran, meisterte dieses Mal aber seine Pflichtaufgabe beim anderen Aufsteiger Frosinone, wenn auch nur knapp (2:1). Damit blieben die Turiner auch im zwölften Serie A-Match in Folge ungeschlagen (9S, 3U).

Ohne Gegentor ging es zuletzt allerdings nur selten. In fünf der letzten sechs Liga-Partien musste Juve-Keeper Wojciech Szczesny genau einmal hinter sich greifen. Mit insgesamt nur elf Gegentreffern nach 17 Spieltagen stellen die Bianconeri allerdings nach Spitzenreiter Inter (7 Gegentore) die zweitbeste Defensive.

Auf den Tabellenführer aus Mailand hat Juventus einen Rückstand von vier Punkten. Im vorletzten Heimspiel trennte sich die „Alte Dame“ von den Nerazzurri 1:1. Nach Inter kam Meister Neapel ins Allianz Stadium, den Juve wiederum mit 1:0 besiegen konnte. Nun kommt mit der Roma der nominell nächste schwere Brocken.

Zu Hause hielt sich Juve bislang aber weitestgehend schadlos. Außer gegen Inter Mailand spielten die Turiner daheim nur noch gegen Bologna remis - und zwar gleich im ersten Heimspiel der Saison. Die anderen sechs Liga-Heimspiele hat der italienische Rekordmeister allesamt für sich entschieden.

Juventus - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:1 Frosinone (A), 1:1 FC Genua (A), 1:0 Neapel (H), 2:1 Monza (A), 1:1 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:0 Neapel (H), 0:2 Bologna (A), 3:0 Sheriff Tiraspol (H), 1:1 Fiorentina (H), 2:1 Sassuolo (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs AS Rom: 0:1 (A), 1:1 (H), 4:3 (A), 1:0 (H), 2:0 (H)

Gegen die Roma ließ Juventus in den letzten Heimspielen zudem so gut wie nichts anbrennen. Genauer gesagt: In den letzten elf Jahren hat Juve von 14 Pflichtspiel-Duellen auf heimischem Rasen zwölf gewonnen und nur eines verloren. Das einzige Heim-Remis in diesem Zeitraum gab es aber in der letzten Saison.

Dennoch spricht Vieles dafür, dass die „Alte Dame“ diese Heimserie am Samstag fortsetzen kann. Denn die Römer haben die Hälfte ihrer bisherigen acht Liga-Auswärtsspiele verloren. Mit jeweils nur zwei Auswärtssiegen und -remis bei insgesamt 9:12 Toren stehen sie auf Rang neun der Auswärtstabelle. Zuletzt verlor die AS Rom in Bologna mit 0:2.

Zum Vergleich: Zuhause kommt die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho auf eine 6-2-1-Bilanz bei 21:7 Treffern, die für einen starken vierten Platz in der Heimtabelle reicht. Daheim schlugen die Giallorossi am letzten Wochenende Meister Neapel mit 2:0. Nur einmal in ihren letzten sieben Pflichtspielen konnten die Römer kein Tor erzielen.

Insofern wäre es für uns jedenfalls keine allzu große Überraschung, wenn die Gäste hier zum Torerfolg kommen. Bei Betano gibt es für die Wette „Beide Teams treffen“ aktuell eine Quote von 2,15. Mit der Betano Freiwette kann man diesen Tipp jedenfalls bedenkenlos anspielen.

Unser Juventus - AS Rom Tipp: „Sieg Juventus“

Die Römer sind alles andere als eine Auswärtsmacht. Juve hingegen ist zu Hause sehr stark, hat in dieser Saison daheim noch nicht verloren und in den letzten Jahren die Roma im Regelfall daheim geschlagen. Bei Quoten von über 2,00 für einen Tipp auf einen Heimsieg, kommt man gar nicht drum herum, auf die „Alte Dame“ zu setzen, die zudem seit zwölf Ligaspielen ungeschlagen ist, von denen sie neun gewann.