Juventus - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose, Quote|10.3.24

Unser Juventus - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.03.2024 lautet: Im Wett Tipp heute zwischen Juve und Atalanta können wir uns auf keinen Favoriten festlegen. Doch beide Mannschaften haben zuletzt immer wieder gerne die Punkte geteilt.

Nach der Hinrunde lag Rekordmeister Juventus in der Serie A nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Inter Mailand zurück und durfte von einem weiteren Liga-Titel träumen. Doch nach acht Spielen der Rückserie hat sich der Rückstand der Bianconeri auf den Spitzenreiter nun schon auf 15 Zähler vergrößert. Sogar das Polster auf Rang 5 wird durch die starke Form der AS Roma immer kleiner. So muss die „Alte Dame“ möglichst schnell die Kurve kriegen, am besten schon am Sonntag daheim gegen Atalanta Bergamo.

Wir entscheiden uns hier aber mit einer Quote von 3,30 bei Bet-at-home für die Wette „Unentschieden“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Atalanta Bergamo auf „Unentschieden“:

4 der letzten 5 Duelle in Turin endeten mit einem Remis

Auch das Hinspiel brachte keinen Sieger hervor

Juve hat nur eines der letzten 6 Pflichtspiele gewonnen - Atalanta ist seit vier Pflichtspielen ohne Sieg



Juventus vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Wenig überraschend sind die Hausherren bei der Juventus vs Atalanta Bergamo Prognose die Favoriten bei den PayPal Wettanbietern. Doch die Rollen sind gar nicht so klar verteilt, wie man das vielleicht erwarten könnte.

Das hat unter anderem mit der Bilanz der Rückrunde zu tun. Hier hat „La Dea“ in acht Partien schon fünf Punkte mehr gesammelt als die „Alte Dame“. So gibt es für einen Heimsieg auch immerhin durchschnittliche Quoten von 2,26. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr dagegen Quoten im Schnitt von 3,32.

Juventus vs Atalanta Bergamo Prognose: „La Dea“ setzt auf die gute Bilanz gegen die „Alte Dame“

Lange Jahre wurde der Juventus FC mit Titeln und Pokalen verwöhnt. Doch die letzte Trophäe überhaupt gab es in der Coppa Italia 2021. Die 36. Meisterschaft liegt bereits vier Jahre zurück. So kann der Verein in dieser Saison nur das Minimalziel „Rückkehr in die Champions League“ verfolgen, bevor dann im Sommer ein wahrscheinlich großer Umbruch ansteht. Im Endspurt dieser Spielzeit gilt es auch noch herauszufinden, ob Coach Massimiliano Allegri noch der richtige Mann für die kommende Saison ist.

In der Rückrunde ist wieder viel Sand ins Getriebe der Mannschaft gekommen. Vorne lässt man zu viele Chancen liegen und die Defensive steht nach acht Partien der zweiten Saisonhälfte schon bei neun Gegentoren. In der kompletten Hinserie hatte die „Alte Dame“ lediglich zwölf Gegentreffer kassiert. Juve hat nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gewonnen (2U, 3N). Im Ranking der Rückrunde steht Turin auf Platz 9. Die Heimbilanz kann sich mit nur einer Niederlage in 13 Partien aber immer noch sehen lassen (9S, 3U).

Nur einmal hat Atalanta Bergamasca Calcio in den letzten fünf Spielzeiten der Serie A eine Europapokal-Platzierung verpasst. Auch in diesem Jahr kämpft die Truppe von Coach Gian Piero Gasperini um ein internationales Ticket. Vor allem ab Anfang Dezember legten die Bergamasci eine tolle Serie mit elf Siegen in 13 Pflichtspielen hin. In diesem Zeitraum ließ man nur in zwei Partien Punkte liegen (1U, 1N). In den letzten Wochen zeigte die Formkurve aber wieder etwas nach unten. Seit vier Pflichtspielen ist „La Dea“ ohne Sieg.

Sicher spielte man hier gegen die beiden Vereine aus Mailand sowie das formstarke Bologna. Das 1:1 am Mittwoch zu Gast bei Sporting Lissabon im Achtelfinale der Europa League muss definitiv nicht als Misserfolg verbucht werden. Doch die Konkurrenz um die Europapokal-Plätze in der Serie A ist groß. Das Polster auf Platz 9 beträgt nur sechs Zähler. In der Heimtabelle belegt Atalanta einen tollen dritten Platz (10S, 1U, 3N). 15 Punkte (4S, 3U, 6N) in der Fremde reichen dagegen nur für Rang 10.

Juventus - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:2 Neapel (A), 3:2 Frosinone (H), 2:2 Hellas Verona (A), 0:1 Udinese (H), 0:1 Inter Mailand (A)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 1:1 Sporting Lissabon (A), 1:2 FC Bologna (H), 0:4 Inter Mailand (A), 1:1 AC Milan (A), 3:0 Sassuolo (H)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Atalanta Bergamo: 0:0 (A), 2:0 (A), 3:3 (H), 1:1 (A), 0:1 (H)



In der jüngsten Vergangenheit gehörte Atalanta nicht zu den Lieblingsgegnern von Juventus. So konnten die Turiner keines der letzten fünf Heimspiele gegen Bergamo gewinnen (4U, 1N). Zudem ging insgesamt lediglich eines der jüngsten fünf Aufeinandertreffen an die „Alte Dame“ (3U, 1N). Die Gesamtbilanz führt der Rekordmeister aber immer noch deutlich mit 73 Siegen zu 17 Niederlagen (48U) an.

In den letzten drei Spielen von Juve fielen insgesamt zwölf Tore. Setzt sich diese Serie auch am Sonntag fort, dürfte die Wette „Über 2,5 Tore“ eine gute Alternative sein. Für diesen Tipp bekommt ihr bei Oddset eine Quote von 2,05. Für die Tipp-Abgabe bei diesem Anbieter wollen wir euch die Oddset Sportwetten App ans Herz legen.

Unser Juventus - Atalanta Bergamo Tipp: Unentschieden

Sammelt man bei diesem Tipp alle Fakten und zieht einen großen Strich unter die Rechnung, kommt am Ende kein wirkliches Ergebnis heraus. Für beide Teams lassen sich Argumente finden. Beide Vereine begegneten sich in der jüngsten Vergangenheit aber sehr oft auf Augenhöhe. Vier der letzten fünf Duelle dieser beiden Teams in Turin endeten mit einer Punkteteilung. Auch das Hinspiel in dieser Saison brachte keinen Sieger hervor (0:0).