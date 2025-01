Juventus - Benfica Lissabon Tipp, Prognose, Quoten 29.01.

Unser Juventus - Benfica Lissabon Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Nach der ersten Liga-Niederlage ist Juventus nicht mehr ungeschlagen. In der Königsklasse hat die Alte Dame bereits eine Pleite und drei Remis (3S) am Konto. Im Wett Tipp heute deutet viel auf einen Erfolg des Heimteams hin.