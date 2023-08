Juventus – Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 27.08.2023

Unser Juventus - Bologna Tipp zum Serie A Spiel am 27.08.2023 lautet: Juventus ist stark in die neue Saison gestartet und wird gegen Bologna nahtlos an diese Leistung anknüpfen.

Die „Alte Dame“ zeigte sich am ersten Spieltag sehr agil und kam bei Udinese zu einem 3:0-Triumph. Bereits zur Pause stand es 3:0. Bologna hatte mit dem AC Milan, nach dem 2:0 in der Coppa Italia gegen Cesena, zum Auftakt der Serie A einen dicken Brocken zu bewältigen. Zwei frühe Gegentore sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Über die gesamte zweite Hälfte gelang es den Hausherren nicht, Torgefahr auszustrahlen.

„I Rossoblu“ werden im Allianz Stadion keinen leichten Stand haben und am Ende mit mindestens zwei Toren Unterschied verlieren. Für eine Wette auf Sieg Juventus (Handicap -1) gewährt Oddset eine Quote von 2,25 .

Darum tippen wir bei Juventus vs Bologna auf „Sieg Juventus (Handicap -1)“:

9 der 13 Serie-A-Heimsiege in der vergangenen Saison kamen bei Juve mit mindestens 2 Toren Unterschied zustande.

Bologna verlor beinahe 50 Prozent seiner Serie-A-Auswärtspartien.

9 der vergangenen 11 Kräftemessen mit dem Underdog entschied der Rekordmeister auf heimischem Boden für sich. 6 davon mit mindestens 2 Toren Differenz.

Juventus vs Bologna Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine sehr deutliche Tendenz zum Triumph der Gastgeber aus Turin ab. Ein Umstand, der anhand einer Juventus Bologna Wettquote von durchschnittlich 1,45 für den Heimsieg bestätigt wird.

Eine Siegwette auf den Underdog aus der emilianischen Hauptstadt Bologna bringt im Erfolgsfall mehr als den 6,5-fachen Wetteinsatz mit sich. Bei Oddset handelt es sich zum Beispiel um einen Wettanbieter mit PayPal , der einen schnellen Finanztransfer ermöglicht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs. Bologna Prognose: Erobert Juventus die Tabellenspitze?

Im vergangenen Jahr schaffte Juventus Turin aufgrund des Punkteabzugs wegen Finanzverstößen nur den Sprung auf Platz 7 der Tabelle. Dieser würde die Qualifikation für die Conference League nach sich ziehen. Die UEFA schloss den Klub aber aus und belegte ihn zudem mit einer Geldstrafe in zweistelliger Millionenhöhe.

Die Mannen von Trainer Massimiliano Allegri fokussieren sich in dieser Spielzeit vollkommen auf die nationalen Wettbewerbe und sind sehr erfolgreich in die Serie A gestartet. Das erste Match brachte mit Udinese aber auch keine Übermannschaft als Gegner mit sich.

Juventus erzielte in der vergangenen Spielzeit 56 Tore, wobei es dem Team an einem echten Knipser mangelte. Dusan Vlahovic war des Öfteren verletzt und zudem außer Form. Auch die mittlerweile fest verpflichteten Moise Kean und Arkadiusz Milik blieben mit sechs bzw. sieben Treffern weit hinter ihren Möglichkeiten.

Im Vorjahr gehörten die „Weiß-Schwarzen“ zu den drei heimstärksten Teams und setzten sich in 13 von 19 Ansetzungen im Allianz Stadium durch (3U, 3N). 38 der insgesamt 56 erzielten Saisontore kamen auf heimischem Boden zustande.

Unter Coach Thiago Motta verbesserten sich die „Rot-Blauen“ in der letzten Saison um vier Ränge auf Platz 9. Zum Tabellenachten und der damit verbundenen Conference-League-Qualifikation fehlten nur zwei Punkte.

Juventus - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 3:0 Udinese (SA, A), 1:0 Udinese (SA, A), 0:1 Milan (SA, H), 1:4 Empoli (SA, A), 1:2 n.V. Sevilla (EL, A).

Letzte 5 Spiele Bologna: 0:2 Milan (SA, H), 2:0 Cesena (Pokal, H), 3:2 Lecce (SA, A), 2:2 Napoli (SA, H), 5:1 Cremonese (SA, A).

Letzte Spiele Juventus vs. Bologna: 1:1 (SA, A), 3:0 (SA, H), 1:1 (SA, H), 2:0 (SA, A), 4:1 (SA, A).

In der Fremde feierten „die Windhunde“ zum Ende der letzten Saison zwei Liga-Erfolge und setzten sich gegen Absteiger Cremonese (5:1) und Lecce (3:2) durch. An dieser Stelle gilt es jedoch zu erwähnen, dass „I Bianconeri“ von einem ganz anderen Schlag sind.

Darüber hinaus wurden den Mannen von Trainer Thiago Motta bereits am ersten Spieltag ihre Grenzen aufgezeigt. Auf heimischem Boden setzte es gegen Milan eine leistungsgerechte 0:2-Niederlage. Vor allem mangelte es den „Rot-Blauen“ am Zug zum Tor.

Es fehlt dem Team an einem richtigen Neuner. Marko Arnautovic (10 Tore) wurde leihweise an Inter Mailand abgegeben. Somit lastet jeglicher offensive Druck auf dem besten Vorjahres-Torschützen Riccardo Orsolini (11 Tore). Der einst in Bayern kickende Joshua Zirkzee blieb bereits in der vergangenen Saison mit zwei Toren in 19 Spielen weit hinter den Erwartungen zurück.

Um das Maximum aus den Juventus Bologna Wetten herauszuholen und die Verluste zu minimieren, könnte sich die Nutzung des Oddset Bonus als sinnvoll herausstellen.

Unser Juventus – Bologna Tipp: Sieg Juventus (Handicap -1)

Die „Alte Dame“ ist den Gästen in sämtlichen Belangen überlegen und besticht mit 444 Millionen Euro beinahe durch den dreifachen Kader-Marktwert von Bologna. Darüber hinaus gehörte Juve in der vergangenen Spielzeit zu den drei heimstärksten Teams der Serie A. Bologna legte bereits am ersten Matchday gegen den AC Milan Probleme an den Tag, verlor daheim mit 0:2, ohne dabei Torgefahr auszustrahlen.