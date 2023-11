Juventus - Cagliari Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2023

Unser Juventus - Cagliari Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 11.11.2023 lautet: Dank der starken Abwehr ist Juventus aktuell in Topform. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir damit, dass Turin gegen Cagliari weiter an Spitzenreiter Inter dranbleiben kann.

In der Serie A stand Inter Mailand in dieser Saison vor acht von elf Spieltagen an der Tabellenspitze. So auch vor dem kommenden Wochenende. Der einzige wirkliche Verfolger ist aktuell Juventus Turin. Die Alte Dame liegt nur zwei Punkte dahinter. Diesen Status wollen die Bianconeri behaupten. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Cagliari ist die Elf von Coach Massimiliano Allegri wenig überraschend der klare Favorit.

Das bestätigen auch die Wettquoten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,66 bei Oddset die Wette „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Cagliari auf „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“:

Juve ist seit 6 Spielen ungeschlagen und ohne Gegentor

Cagliari wartet seit 2009 auf einen Sieg bei der „Alten Dame“

Die „Gli Isolani“ sind in dieser Saison noch ohne Auswärts-Dreier

Juventus vs Cagliari Quoten Analyse:

Der Rekordmeister empfängt den Aufsteiger. Bei dieser Paarung tun sich die Buchmacher mit der Favoritenrolle nicht wirklich schwer. Die Hausherren liegen bei der Juventus vs Cagliari Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,39 deutlich vorne.

Für einen Erfolg der Gäste gibt es Quoten im Schnitt von 8,60. Für ein Remis gibt es eine Durchschnitts-Quote von 4,96. Wer den Gästen hier etwas zutraut, kann das Risiko seiner Wette mit einem Gratis Wettguthaben abmildern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Cagliari Prognose: Die Juve-Abwehr ist aktuell unüberwindbar

Nach zwei vierten und einem siebten Platz in den letzten drei Spielzeiten wurde bei Juventus hinter den Kulissen der Neustart ausgerufen. Der Verein stellt die Weichen für eine realistische, erfolgreiche Zukunft. Geld- und Punktstrafen der vergangenen Jahre wurden akzeptiert, alte Klagen zu den Akten gelegt. Auf dem Rasen hat Trainer Massimiliano Allegri weiterhin das Sagen. Der Coach versucht auch weiterhin junge Spieler aus der eigenen Talentschmiede einzusetzen.

Der neue Weg funktioniert. Dank der Europapokal-Sperre kann sich die „Alte Dame“ auf die Serie A konzentrieren. Hier steht man mit acht Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage auf einem guten zweiten Platz. Vor allem daheim halten sich die Bianconeri mit 13 Punkten aus fünf Spielen fast makellos. Juventus ist seit sechs Spielen ungeschlagen (5S, 1U) und ist in diesem Zeitraum auch ohne Gegentor. Zusammen mit Inter stellen die Turiner die beste Abwehr der Serie A (6 Gegentreffer).

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Nach dem Abstieg in der Saison 2021/22 wollte Cagliari möglichst schnell wieder in die Serie A zurück. Als der Wiederaufstieg in Gefahr geriet, wurde im Dezember 2022 Claudio Ranieri als neuer Cheftrainer verpflichtet. Der erfahrene Coach führte den Verein dann auch in den Playoffs in die erste Liga. Der Start ins Jahr 2023/24 verlief aber sehr holprig. Nach neun Spieltagen standen die „Rossoblu“ ohne Sieg mit nur drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Auch das nächste Heimspiel gegen Frosinone lief nicht gut.

Die „Gli Isolani“ lagen bis zur 72. Minute mit 0:3 zurück. Doch mit vier Treffern bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit drehte Cagliari die Partie noch in einen 4:3-Erfolg. Dieser Sieg war eine Trendwende. Danach zog der Klub mit einem 2:1 nach Verlängerung bei Udinese ins Pokal-Achtelfinale ein. Am Sonntag glückte mit einem 2:1 daheim gegen Genua der zweite Ligasieg in Folge. Mit neun Punkten ist der Aufsteiger nun erstmals ans sichere Ufer geklettert. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt aber nur einen Zähler.

Juventus - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 Fiorentina (A), 1:0 Hellas Verona (H), 1:0 AC Milan (A), 2:0 FC Turin (H), 0:0 Atalanta Bergamo (A)

Letzte 5 Spiele Cagliari: 2:1 FC Genua (H), 2:1 Udinese (A), 4:3 Frosinone (H), 2:2 Salernitana (A), 1:4 AS Rom (H)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Cagliari: 2:1 (A), 2:0 (H), 3:1 (A), 2:0 (H), 0:2 (A)

Juve führt den Vergleich gegen Cagliari nach 88 Aufeinandertreffen mit 46 Siegen zu 14 Niederlagen (28 U) an. Elf der 14 Siege gegen die Turiner feierten die „Gli Isolani“ daheim. Der letzte Erfolg war ein 2:0 im Juli 2020. Das war aber der einzige Sieg der Sarden gegen die Bianconeri in den jüngsten 24 Vergleichen (3U, 20N). Zu Gast bei der „Alten Dame“ gab es selten etwas zu holen. Im Januar 2009 feierte man ein 3:2 in Turin.

In den folgenden 13 Gastspielen reichte es nur noch zu drei Remis (10 N). Das Torverhältnis der vergangenen sechs Kräftemessen in Turin lautet 18:1 für die Hausherren. Gewinnen diese am Samstag mit mindestens zwei Toren Vorsprung, wird das von Bet3000 mit einer Quote von 1,90 belohnt. Alle Infos zur Bet3000 Registrierung gibt es bei uns.

Unser Juventus - Cagliari Tipp: Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore

Cagliari ist endlich in der neuen Saison angekommen und möchte diesen Trend auch am Samstag bestätigen. Zu Gast bei Juve steht man aber vor einer sehr schweren Aufgabe. In der Fremde sind die „Gli Isolani“ noch ohne Sieg in dieser Saison. Zudem hat der Aufsteiger die schwächste Abwehr der Serie A. So können wir uns nicht vorstellen, dass die Gäste etwas Zählbares mitnehmen können. Da die Abwehr der „Alten Dame“ so sicher steht, dürften nicht allzu viele Tore fallen.