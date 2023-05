Juventus - Cremonese Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Juventus - Cremonese Tipp zum Serie A Spiel am 14.05.2023 lautet: Die Alte Dame blickt auf vier Pflichtspiele ohne Niederlage (2S, 2U) und möchte diese Serie gegen Cremonese fortführen. Wir gehen davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt.

Auf nationaler Ebene ließen die Bianconeri kürzlich mit einem 2:0-Erfolg gegen Atalanta Bergamo aufhorchen. Im ersten Durchgang begegneten sich beide Konkurrenten auf Augenhöhe und trennten sich torlos. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Juve im Abschluss eiskalt und ging durch die Treffer von Samuel Iling Junior und Top-Torjäger Dusan Vlahovic mit 2:0 in Front.

Cremonese zeigte beim letzten Serie-A-Match ein Lebenszeichen im Abstiegskampf und kam nach drei sieglosen Begegnungen zu einem verdienten 2:0-Triumph. Ohne jeden Zweifel ein glücklicher Erfolg, da die Gäste La Spezia 70 Prozent Ballbesitz und zudem mehr Zug zum Tor aufwiesen. Daniel Ciofani und Johan Vásquez machten den Unterschied und hielten somit den Traum vom Klassenerhalt weiterhin am Leben.

Im Juventus Stadium sehen wir die Hausherren in der Favoritenrolle und tendieren zu einer zeitigen Führung. Für die Halbzeit/Endstand-Wette auf Juventus hält Chillybets eine Quote von 1,90 bereit.

Darum tippen wir bei Juventus vs Cremonese auf „Sieg Juventus (Halbzeit/Endstand)“:

Juventus vs Cremonese Quoten Analyse:

Die Wettanbieter lassen am Drei-Wege-Markt die Gastgeber aus Turin als klaren Favoriten erkennen.

Eine Tatsache, die anhand einer Juventus Cremonese Quote in Höhe von ca. 1,40 für den Heimsieg untermauert wird. Absolut nachvollziehbar, da die Gastgeber alle sieben Heimspiele gegen den Aufsteiger souverän mit 21:3 Toren gewonnen haben.

Wer jedoch dem absoluten Underdog ein Erfolgserlebnis zutraut, darf sich auf einen sehr ansprechenden Gewinn freuen. Dabei servieren auch die neuen Buchmacher am Markt Quoten zwischen 8,00 und 9,00.

Juventus vs Cremonese Prognose: „Gelingt Juve der achte Heimsieg über Cremonese in Folge?“

Wenngleich die Turiner unterhalb der Woche gegen Sevilla (1:1) nicht mit ihrer Heimstärke glänzen konnten, zählt die Allegri-Elf auf heimischen Boden in der Serie A neben Neapel zu den besten Teams (12S, 3U, 2N). Kein anderer Serie-A-Klub legt zu Hause einen größeren Zug zum Tor an den Tag.

Ganze 38 Heimtore untermauern diesen Umstand. In neun der 17 Heimspiele lagen die Mannen von Trainer Allegri bereits zur Pause in Front. Auf heimischem Boden erzielte die Alte Dame im Schnitt nach 30 Minuten den ersten Treffer.

Mittlerweile bemisst der Rückstand zum rettenden Ufer sechs Punkte. Sollte gegen Juventus eine Niederlage resultieren, wäre der Abstieg in die Serie B fast schon besiegelt. Der Chillybets Bonus kann direkt für eine Abstiegswette genutzt werden.

Juventus - Cremonese Statistik & Bilanz:

Wenngleich jüngst auf gegnerischem Boden mit nur einer Niederlage in vier Serie-A-Begegnungen ein Aufwärtstrend zu verzeichnen war, wird es aufgrund der Heimstärke beim Tabellenzweiten sehr schwer.

In 17 Auswärtsspielen zeigte Cremonese zur Halbzeit eine ernüchternde Bilanz von acht Remis und neun Niederlagen auf und konnte nicht überzeugen.

Im Schnitt erhalten die Mannen von Trainer Davide Ballardini bereits nach 34 Minuten in gegnerischen Gefilden das erste Gegentor.

Unser Juventus - Cremonese Tipp: „Halbzeit/Endstand 1/1 "

Vom Anpfiff weg sind die Rollen in diesem Kräftemessen mehr als deutlich verteilt und lassen kaum einen Zweifel am Heimsieg zu.

Juve zeigt mit 421 Millionen Euro zu 65 Millionen Euro beinahe den 6,5-fachen Kadermarktwert von Cremonese auf und ist in sämtlichen Mannschaftsbereichen qualitativ um Längen hochwertiger besetzt.

Aufgrund der höheren Qualität in den eigenen Reihen und des Heimrechts schreiben wir dem Tabellenzweiten in unserem Juventus Cremonese Tipp klare Vorteile zu und empfehlen eine „Halbzeit/Endstand-Wette 1/1″ auf den Gastgeber zu einer Quote von 1,90 bei Chillybets.