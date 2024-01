Juventus - Empoli Tipp, Prognose & Quoten | 27.01.2024

Unser Juventus - Empoli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.01.2024 lautet: Der aktuelle Tabellen-Erste aus Turin empfängt den Vorletzten aus Empoli. Die Kräfteverhältnisse sollten in unserem Wett Tipp heute demnach klar verteilt sein. Die Chancen auf einen Sieg der Gäste sehen wir als marginal an.

Juventus Turin konnte erstmals in dieser Saison den ersten Tabellenplatz erobern, hat aber ein Spiel mehr absolviert als Inter Mailand, das den Platz an der Sonne der Serie A also wieder zurückerobern könnte. Der FC Empoli strauchelt hingegen durch die laufende Spielzeit und nimmt in der kommenden Partie die Rolle des krassen Underdogs ein.

Wir sehen einen deutlichen Sieg der Alten Dame auf das heimische Publikum zukommen und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Juventus gewinnt zu Null“ mit einer Quote von 1,88 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Juventus vs Empoli auf „Juventus gewinnt zu Null“:

Juventus gewann die letzten 4 Spiele, dreimal ohne einen Treffer der Gegner einstecken zu müssen.

Juventus gewann 5 der letzten 6 Heimspiele gegen Empoli zu Null.

Empoli konnte in 4 der letzten 6 Spiele keinen Treffer erzielen.



Juventus vs Empoli Quoten Analyse:

Die „Alte Dame“ aus Turin geht selbstredend als absoluter Favorit in die Begegnung mit dem FC Empoli. Ein Sieg der Hausherren steht demnach mit einer Quote in Höhe von 1,29 zu Buche. Ein Sieg der Toskaner würde den Wetteinsatz etwa verzehnfachen und wäre eine mittelgroße Sensation.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis haben die besten deutschen Buchmacher ein 2:0 für Juventus ausgemacht und vergeben dafür eine Quote in Höhe von 5,9. Ein 3:0 Sieg liegt derweil mit einer Quote von 7,8 schon deutlich höher, wäre jedoch eine Überlegung wert, so konnte Juventus doch die letzten beiden Spiele mit eben diesem Ergebnis gewinnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Empoli Prognose: Gewinnt Juve das 6. Spiel in Folge?

Juventus Turin liefert sich in dieser Saison einen Zweikampf mit Inter Mailand um die Tabellenführung. Der Vorsprung auf den Tabellen-Dritten AC Milan beträgt sieben Punkte. Die Bianconeri konnten in dieser Saison vor allem mit einer effizienten Verteidigung überzeugen und mussten insgesamt erst zwölf Gegentreffer einstecken. Das kann nur Inter Mailand mit zehn Gegentoren toppen. Im Angriff steht die „Alte Dame“ nur auf dem dritten Rang im Ligavergleich hinter den beiden Teams aus Mailand.

Das Team von Trainer Massimiliano Allegri verlor in dieser Saison erst ein Spiel und ist seit nun 16 Partien ungeschlagen. Die „Alte Dame“ konnte in elf der insgesamt 21 Partien zu Null gewinnen. Bester Torschütze der laufenden Saison ist Dusan Vlahovic, der auf elf Treffer kommt.

Empoli steht mit 16 Punkten auf dem 19. Platz der Serie A und musste schon insgesamt 13 Niederlagen einstecken. Vier der letzten sechs Spiele gingen verloren, zuletzt gelang mit dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Monza immerhin ein Befreiungsschlag. Der Vorsprung auf den letzten Platz der Tabelle konnte somit auf vier Punkte erhöht werden.

Vor allem in der Offensive hapert es jedoch im Spiel des Teams aus der Toskana erheblich. Erst 14 Treffer in 21 Partien bedeuten den letzten Platz im Ligavergleich, dazu stellt man die fünftschwächste Defensive der Serie A. In den ersten fünf Spielen der Saison konnte kein einziges Tor erzielt werden bei 13 Gegentreffern. In Auswärtsspielen stehen die Mannen von Trainer Davide Nicola bei einer Torbilanz von 6:18, immerhin konnten jedoch zwei der vier Saisonsiege in der Fremde geholt werden.

Juventus - Empoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 3:0 Lecce (A), 3:0 Sassuolo (H), 4:0 Frosinone (Pokal, H), 2:1 Salernitana (A), 6:1 Salernitana (Pokal, H).

Letzte 5 Spiele Empoli: 3:0 Monza (H), 1:2 Verona (A), 0:3 AC Milan (H), 0:0 Cagliari (A), 0:2 Lazio (H).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Empoli: 2:0 (A), 1:4 (A), 4:0 (H), 3:2 (A), 0:1 (H).



Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams geht eindeutig an den italienischen Rekordmeister aus Turin. In 31 Duellen konnte Empoli nur fünf Siege feiern und verlor 23 Mal. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 2,9 Treffer. Im italienischen Pokalwettbewerb steht Juventus im Halbfinale der Coppa Italia und muss Anfang April gegen Lazio Rom ran. Empoli schied hingegen in der ersten Runde gegen den Zweitligisten AS Cittadella aus.

Vor heimischem Publikum steht Juventus bei acht Siegen sowie zwei Remis und musste insgesamt erst vier Gegentreffer einstecken. Wenn ihr auch in der kommenden Partie daran glaubt, dass das Turiner Bollwerk seinen Mann stehen wird, könntet ihr eine entsprechende Wette auch über die übersichtliche NEObet Sportwetten App abgeben.

Unser Juventus - Empoli Tipp: Juventus gewinnt zu Null

Juventus konnte bei den 23 Siegen gegen Empoli in 15 Spielen eine Weiße Weste wahren. Auch in dieser Saison gelang den Turinern dieses Kunststück schon zwölf Mal. Die erschreckend schwache Offensive des Herausforderers aus Empoli wird die Abwehrrecken des Rekordmeisters zudem kaum in Angst und Schrecken versetzen können.