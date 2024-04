Juventus - Fiorentina Tipp, Prognose, Quoten | 07.04.2024

Unser Juventus - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 07.04.2024 lautet: Die Rückrunde ist weder für Juve (11.) noch die Fiorentina (16.) mit großen Erfolgen verknüpft. Einzige Ausnahme: Beide gewannen unter der Woche ihr Hinspiel im Pokal-Halbfinale jeweils ohne Gegentor. Das greifen wir in unserem Wett Tipp heute auf.

Der Ausflug zum jeweiligen Pokal-Halbfinale war für beide Teams eine nette Abwechslung zu den jüngsten Rückschlägen in der Serie A. Juve wartet seit vier Liga-Spielen auf einen Sieg (2U, 2N) und damit eine Partie länger als Fiorentina (2U, 1 N). Zudem hatte die „Alte Dame“ in vier der vergangenen acht Liga-Partien an einem torlosen Auftritt zu knabbern.