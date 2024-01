Juventus - Frosinone Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2024

Unser Juventus - Frosinone Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 11.01.2024 lautet: Juventus kann sich in dieser Saison auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren und steht in unserem Wett Tipp heute kurz vor dem Einzug ins Pokal-Halbfinale.

Im italienischen Pokal geht es Schlag auf Schlag. Vom 2. bis zum 4. Januar wurden die letzten vier Tickets fürs Viertelfinale ausgespielt. Ab Dienstag stehen in der Coppa Italia nun schon die vier Partien der Runde der letzten Acht auf dem Programm. Dabei empfängt am Donnerstag der Serie-A-Rekordmeister Juventus im eigenen Allianz Stadium den Aufsteiger Frosinone. Die Kräfteverhältnisse bei dieser Partie sind natürlich klar.

Auch wir kommen zu einem Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Frosinone auf „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“:

Juve ist seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen

Frosinone ist das schlechteste Auswärtsteam der Serie A

Turin hat die zweitbeste Abwehr der Serie A (hinter Inter: 9 Gegentore)

Juventus vs Frosinone Quoten Analyse:

Der Rekordmeister empfängt den Aufsteiger. Schon alleine diese Konstellation sorgt für klare Verhältnisse. So gibt es für einen Heimsieg in diesem Spiel gerade mal Quoten im Schnitt von 1,35.

Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz für einen Dreier der Gäste hohe durchschnittliche Quoten von 8,48.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Frosinone Prognose: Bauen die „Bianconeri“ ihre Serie aus?

Zu Beginn dieser Saison gab es beim Rekordmeister aus Turin eine Art Neustart. Alle Altlasten hinter den Kulissen wurden abgearbeitet. Sportlich bekam Trainer Massimiliano Allegri weiter das Vertrauen ausgesprochen. Durch die „Europapokal-Sperre“ kann sich die Mannschaft voll und ganz auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. Das klappt bisher recht ordentlich. Die „Alte Dame“ ist seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen und einziger Verfolger von Tabellenführer Inter.

Der Rückstand auf Platz 1 beträgt gerade mal zwei Zähler. Daheim ist Juventus mit sieben Siegen und zwei Remis aus neun Spielen bei 13:4 Toren 2023/24 noch ohne Niederlage. In den vergangenen Tagen bekamen es die „Bianconeri“ gleich zweimal mit US Salernitana zu tun. Zuerst siegte Juve im Pokal daheim klar mit 6:1. Zu Gast in Salerno tat sich die „Alte Dame“ deutlich schwerer und erzielte den Treffer zum 2:1-Sieg erst in der ersten Minute der Nachspielzeit. Prunkstück in dieser Saison ist die Defensive mit lediglich zwölf Gegentoren.

2015 glückte Frosinone Calcio der erste Aufstieg der Vereinsgeschichte in die Serie A. Dort konnte sich der Verein aus Latium aber nur ein Jahr halten. In der Saison 2018/19 ereilte die „Canarini“ das gleiche Schicksal. Als Aufsteiger in die höchste Spielklasse wurde der Ligaverbleib erneut verpasst. In der Spielzeit 2023/24 möchten die „Giallazzurri“ nun länger erstklassig bleiben. Bisher konnte sich der Aufsteiger auch weitgehend aus dem Abstiegskampf fernhalten. Nach dem 4. Spieltag stand man sogar auf dem 6. Platz.

Danach ging es aber bergab. In einer Tabelle seit dem 5. Spieltag steht Frosinone mit zwölf Punkten (3S, 3U, 9N) nur noch auf dem drittletzten Platz. In den letzten sieben Pflichtspielen glückte gerade mal ein Sieg. Dieser fiel mit einem 4:0 im Pokal zu Gast bei Meister Neapel aber überraschend aus. Dank des guten Saisonstarts hat das Team von Coach Eusebio Di Francesco noch fünf Punkte Polster auf die Abstiegszone. In der Fremde ist der Neuling mit zwei Remis und sieben Pleiten aber das schwächste Team der Serie A.

Juventus - Frosinone Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:1 Salernitana (A), 6:1 Salernitana (H), 1:0 AS Rom (H), 2:1 Frosinone (A), 1:1 Genua FC (A)

Letzte 5 Spiele Frosinone: 2:3 Monza (H), 1:3 Lazio Rom (A), 1:2 Juventus (H), 4:0 SSC Neapel (A), 1:2 Lecce (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Frosinone: 2:1 (A), 3:0 (H), 2:0 (A), 2:0 (A), 1:1 (H)

Bisher stehen erst sieben Pflichtspiele zwischen beiden Vereinen zu Buche. Frosinone wartet noch auf den ersten Sieg gegen den Rekordmeister. Das beste Ergebnis war ein 1:1 am 5. Spieltag der Saison 2015/16 zu Gast in Turin.

Die anderen Vergleiche gingen alle verloren. Auch das Torverhältnis spricht mit 13:2 deutlich für die „Alte Dame“. Das letzte Aufeinandertreffen fand einen Tag vor Heiligabend statt. Juve siegte beim Aufsteiger mit 2:1.

Dusan Vlahovic erzielte den Siegtreffer. Trifft der Angreifer auch am Donnerstag, gibt es dafür bei Bet365 eine Quote von 2,00. Dieser Tipp lässt sich hervorragend mit dem aktuellen Bet365 Wettbonus spielen.

Unser Juventus - Frosinone Tipp: Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore

Juve spielt bisher eine sehr ordentliche Saison und darf auf das nationale Double hoffen. Es spricht nichts dafür, dass ausgerechnet Aufsteiger Frosinone im Pokalwettbewerb zum Stolperstein werden könnte.

Dafür sind die „Canarini“ in dieser Saison viel zu auswärtsschwach. Auch die Formkurve und der direkte Vergleich sprechen klar für die „Alte Dame“. Unserer Meinung nach gibt es aber nicht nochmal so ein Torfestival wie vor ein paar Tagen gegen Salernitana.

Unser Juventus Frosinone Sportwetten Tipp lautet: „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“ mit einer Wettquote bei Bet-at-home von 1,60.

Anzeige