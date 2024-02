Juventus - Frosinone Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2024

Unser Juventus - Frosinone Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.02.2024 lautet: Für Juve ist es an der Zeit, die Negativserie von vier sieglosen Spielen zu beenden, ansonsten droht die AC Milan an der Alten Dame vorbeizuziehen. In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Gastgebern mehrere Treffer zu.