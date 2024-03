Juventus - Genua Tipp, Prognose & Quoten | 17.03.2024

Unser Juventus - Genua Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 17.03.2024 lautet: Auf den ersten Blick sieht diese Paarung nach einer klaren Angelegenheit aus. Doch im Wett Tipp heute müssen wir den Gästen unter Umständen auch etwas Zählbares zutrauen.

In der Serie-A-Saison 2023/24 ist die Rückkehr in die Champions League das Mindestziel für Rekordmeister Juventus Turin. Dank einer guten Hinrunde mit 46 Punkten aus 19 Partien liegt die „Alte Dame“ hier auch gut im Rennen. Das Polster auf Platz 5 beträgt zehn Punkte. In der zweiten Saisonhälfte ist bei den Bianconeri aber viel Sand ins Getriebe geraten. Die nächste Chance, die Bilanz der Rückserie etwas aufzupolieren, gibt es am Sonntag daheim gegen Aufsteiger Genua.

Wir haben aber ein paar Zweifel am Heimsieg und spielen deshalb mit einer Quote von 1,52 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Genua auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

In 14 Liga-Heimspielen 2023/24 hat Juve nur eine Niederlage kassiert

Genua konnte lediglich 3 von 14 Serie-A-Gastspielen in dieser Saison gewinnen

Der CFC wartet seit 34 Jahren und 19 Partien auf einen Sieg bei den Bianconeri



Juventus vs Genua Quoten Analyse:

Der heimstarke Rekordmeister empfängt den Aufsteiger. Eigentlich herrschen bei der Juventus vs Genua Prognose klare Verhältnisse. Doch in der Rückrunden-Tabelle liegen beide Teams mit zwölf Zählern gleichauf.

Trotzdem wird ein Sieg der Hausherren bei den PayPal Wettanbietern lediglich mit Quoten im Schnitt von 1,53 belohnt. Für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr dagegen mehr als den siebenfachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Genua Prognose: Juve kassiert zu viele Gegentreffer

Nach der Hinrunde hatte Juventus nur zwei Punkte Rückstand auf Herbstmeister Inter Mailand und durfte vom ersten Titel seit der Saison 2019/20 träumen. Doch in der zweiten Saisonhälfte läuft beim Rekordmeister nicht mehr viel zusammen. Von neun Partien der Rückserie konnten die Turiner nur drei für sich entscheiden. Zusammen mit drei Remis und drei Pleiten reicht das gerade mal für Rang 8 im Rückrunden-Ranking. Schaut man lediglich auf die letzten sieben Serie-A-Partien, steht hier sogar lediglich ein Sieg zu Buche.

Dieser Erfolg war ein 3:2 daheim gegen Frosinone, dem gegenüber stehen drei Remis und drei Niederlagen. An den ersten 19 Spieltagen hatte die Truppe von Coach Allegri zwölf Gegentreffer kassiert. An den vergangenen neun Spieltagen setzte es dagegen elf Gegentore. Mit dieser Serie ist die „Alte Dame“ auf Rang 3 zurückgefallen. Auf Spitzenreiter Inter hat man schon 17 Punkte Rückstand. Immerhin gehören die Bianconeri mit nur einer Heimpleite (9S, 4U) weiterhin zu den besten Heimteams.

Nach nur einer Saison in der Serie B kehrte der Genua CFC unmittelbar in die höchste italienische Liga zurück. Der ehemalige U19-Coach Alberto Gilardino hatte die Mannschaft nach einem schwachen Start in die Zweitliga-Saison 2022/23 übernommen und führte die „Grifone“ am Ende auf den zweiten Platz. In dieser Saison kann sich der Aufsteiger bisher weitgehend aus der Gefahrenzone heraushalten. Schon nach der Hinrunde hatte der CFC als Zwölfter sieben Zähler Polster auf den ersten Abstiegsrang.

Auch in der Rückserie kann die Mannschaft von Trainer Gilardino weiter Punkte sammeln und hat somit den Vorsprung auf Rang 18 auf neun Punkte ausgebaut. 20 der 33 Zähler haben die Rossoblu daheim geholt. Sieben der elf Saisonpleiten setzte es in der Fremde. Von den letzten sechs Partien konnte Genua mit dem 2:0 im eigenen Stadion gegen Udinese nur eine für sich entscheiden. An den letzten beiden Spieltagen setzte es ein 1:2 bei Inter und ein 2:3 daheim gegen Monza.

Juventus - Genua Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:2 Atalanta Bergamo (H), 1:2 SSC Neapel (A), 3:2 Frosinone (H), 2:2 Hellas Verona (A), 0:1 Udinese (H)

Letzte 5 Spiele Genua: 2:3 AC Monza (H), 1:2 Inter Mailand (A), 2:0 Udinese (H), 1:1 SSC Neapel (A), 1:4 Atalanta Bergamo (H)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Genua: 1:1 (A), 1:2 (A), 2:0 (H), 3:1 (H), 3:2 (H)



Juventus spielte daheim schon 60 Mal gegen den Genua CFC. Nur in zwei Fällen mussten die Bianconeri eine Niederlage hinnehmen. Die letzte Heimpleite stammt aus dem Jahr 1990. In den vergangenen 19 Gastspielen beim Rekordmeister holten die „Grifone“ lediglich vier Unentschieden. Im Hinspiel der laufenden Saison Mitte Dezember im Stadio Luigi Ferraris konnte der Aufsteiger der „Alten Dame“ ein 1:1 abknöpfen.

Die Buchmacher trauen den Gästen am Sonntag nicht unbedingt viel zu. Dabei haben die Rossoblu nur eines ihrer letzten sechs Auswärtssspiele verloren und blieben dabei nur einmal ohne einen eigenen Treffer. Trifft Genua im Allianz Stadium mindestens auch einmal ins Schwarze, bekommt ihr dafür beim neuen Anbieter CrazyBuzzer eine Quote von 2,05. Diesen Tipp könnt ihr einfach und komfortabel über die CrazyBuzzer App spielen.

Unser Juventus - Genua Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Mit ihrer Qualität, dem Heimvorteil und der guten Bilanz in dieser Saison vor den eigenen Fans sind die Turiner am Sonntag zurecht die Favoriten. Doch wir müssen einen Heimsieg mit der „Doppelten Chance“ absichern. Das hat mit der schwachen Rückrunde von Juve zu tun. In der zweiten Saisonhälfte steht vor allem die Defensive der Bianconeri nicht mehr so sicher, dass im Spiel nach vorne die eine oder andere Aktion den Unterschied ausmacht. Zudem konnte Genua in den letzten Auswärtspartien immer mithalten und verlor sogar beim souveränen Tabellenführer Inter nur mit 1:2. So trauen wir den Rossoblu ein Remis zu.