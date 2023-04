Juventus - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 04.04.2023

Unser Juventus - Inter Mailand Tipp zum Coppa Italia Spiel am 04.04.2023 lautet: Im Halbfinale des italienischen Pokals kommt es zur Neuauflage des Coppa-Italia-Endspiels von 2022. Wenngleich sich damals Inter den Titel sicherte, favorisieren wir beim erneuten Kräftemessen die Hausherren aus Turin und rechnen mit einem Sieg der Gastgeber.

Momentan bestechen die Turiner durch die klar bessere Formkurve. Der italienische Rekordmeister blickt auf fünf Pflichtspiel-Siege am Stück und will im heimischen Juventus Stadium gegen Inter Mailand triumphieren.

Vier Siege in Serie bescheinigen der „Alten Dame“ ein gesundes Maß an Heimstärke. Ganz anders gestaltet es sich bei den Gästen aus Mailand. Aus den letzten vier Partien resultierte nur ein Remis. Dieses kam im Champions-League-Achtelfinale gegen Porto zustande. In der Serie A mussten jüngst drei Niederlagen in Kauf genommen werden.

Im Duell der beiden Traditionsklubs schätzen wir aufgrund des Heimrechts und der sehr guten momentanen Verfassung die Hausherren aus Turin stärker ein und tendieren zu einem Heimsieg zu einer Quote von 2,30 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Juventus vs Inter Mailand auf „Sieg Juventus Turin“:

Juventus ist das heimstärkste Team der Serie A (11S, 3U, 1N).

Inter gewann nur 5 von 13 Serie-A-Auswärtsspielen (2U, 6N).

Juve setzte sich in 6 der vergangenen 10 direkten Aufeinandertreffen im Juventus Stadium gegen die Nerazzurri durch (2U, 2N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Wer sich auf die Suche nach einem klaren Favoriten bei dieser Ansetzung begibt, wird bei den besten Bookies nicht fündig. Es ist nämlich mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen. Wenngleich die „Alte Dame“ aufgrund des Heimrechts mit einer Juventus Inter Mailand Quote in Höhe von ca. 2,30 leicht favorisiert wird.

Ein Sieg der Nerazzurri wird für unwahrscheinlicher gehalten und dementsprechend mit einer Quote von durchschnittlich 3,20 bewertet.

Zudem rechnen die Top-Wettanbieter mit einem defensiv ausgerichteten Kräftemessen und tendieren zu weniger als 2,5 Toren. Anhand einer Quote von ca. 1,60 wird dieser Umstand bestätigt.

Juventus vs Inter Mailand Prognose: „Revanchiert sich Juve für die Endspiel-Pleite im vergangenen Jahr?“

Juventus schaltete im italienischen Pokal bisweilen Monza (2:1) und Lazio Rom aus. Der 14-malige Coppa-Italia-Gewinner steht somit verdient im Halbfinale und giert nach dem 15. Titel.

Gehöriges Selbstvertrauen sammelten die Mannen von Trainer Massimiliano Allegri zuletzt in der Serie A und der Europa League. Neben den beiden Siegen auf internationaler Ebene gegen den Bundesligisten aus Freiburg (1:0, 2:0) stehen im nationalen Wettbewerb drei Erfolgserlebnisse am Stück zu Buche. Ein Lauf von fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge soll nun gegen Inter fortgeführt werden. Gerade im Hinblick auf das bevorstehende Rückspiel bei den Nerazzurri ist ein Triumph unabdingbar.

Juventus ist das heimstärkste Team der Liga und gewann mehr als 70 Prozent der Heim-Paarungen. Vor allem defensiv steht Juve felsenfest und bestritt neun Ansetzungen auf heimischem Boden mit weißer Weste.

Der amtierende Vizemeister aus Mailand befindet sich zurzeit im Formtief und muss um die Champions-League-Qualifikation bangen. Vier der vergangenen fünf Liga-Ansetzungen gingen verloren. Offensiv präsentierte sich Inter zuletzt harmlos und blickt auf einen Treffer in drei Serie-A-Ansetzungen.

Juventus - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 Hellas Verona (SA, H), 1:0 Inter Mailand (SA, A), 2:0 Freiburg (EL, A), 4:2 Sampdoria (SA, H), 1:0 Freiburg (EL, H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:1 Florenz (SA, H), 0:1 Juventus (SA, H), 0:0 Porto (CL, A), 1:2 Spezia (SA, A), 2:0 Lecce (SA, H).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Inter Mailand: 1:0 (SA, A), 2:0 (SA, H), 2:4 n.V. (Pokal, H), 0:1 (SA, H), 1:2 n.V. (Supercup, A).

Bereits im Achtelfinale der Coppa Italia entgingen die Nerazzurri nur knapp einer Blamage und setzten sich gegen Parma erst in der Verlängerung durch. Das Viertelfinale führte gegen Atalanta Bergamo zu einem knappen 1:0-Triumph. Trotz Heimrecht in beiden Ansetzungen waren die Leistungen nur wenig überzeugend.

Im italienischen Oberhaus macht sich bei den Schwarz-Blauen eine Auswärtsschwäche breit. Lediglich eines der vergangenen fünf Fernduelle brachte drei Punkte (2U, 2N).

Jüngst setzte sich der italienische Rekordmeister zweimal in Serie gegen Inter durch. Beide Siege kamen ohne Gegentor zustande.

Unser Juventus - Inter Mailand Tipp: „Sieg Juventus“

Wenngleich die Bookies Inter als leichten Favoriten auf den Gewinn der Coppa Italia sehen, werden die Nerazzurri im Hinspiel bei der „Alten Dame“ keinen leichten Stand haben. Juve präsentierte sich jüngst bärenstark und läuft im Juventus Stadium mit breiter Brust auf.

Trainer Massimiliano Allegri dürfte, wie schon beim Kräftemessen mit Inter am vorletzten Serie-A-Spieltag, mit einem 3-5-2 auflaufen lassen. Dusan Vlahovic und Moise Kean agieren im Angriff und dürfen über die Außen auf Unterstützung von Filip Kostić und Mattia De Sciglio hoffen.

Inzaghi präferiert ebenfalls das 3-5-2, wobei der gegen Florenz blasse Joaquín Correa im Angriff durch Lautaro Martinez ersetzt werden dürfte. An der Seite von Inters bestem Angreifer (14 Tore) wird höchstwahrscheinlich Romelu Lukaku agieren. Über die Außen könnten Robin Gosens und Denzel Dumfries für Offensiv-Momente sorgen.

Trotz offensiver Grundausrichtung neutralisierten sich beide Konkurrenten am vorletzten Serie-A-Spieltag mehr oder weniger und zeigten nicht viele Offensiv-Momente.