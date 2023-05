Juventus - Lecce Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2023

Unser Juventus - Lecce Tipp zum Serie A Spiel am 03.05.2023 lautet: Juventus Turin fällt es aktuell schwer, sich auf den Liga-Alltag zu konzentrieren. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger Lecce müsste aber mindestens ein Punkt drin sein.

Die Saison 2022/23 von Juventus hatte schon zahlreiche Ups und Downs zu bieten. Ob es für die „Alte Dame“ ein Happy End gibt, ist noch offen. Aktuell haben die Bianconeri noch zwei Möglichkeiten, sich in der kommenden Saison für die Champions League zu qualifizieren. In der Serie A ist das Polster auf Rang 5 nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen aber auf drei Zähler zusammengeschmolzen. Ganz sicher darf der Rekordmeister im kommenden Jahr in der Königsklasse spielen, wenn man sich als eines der letzten vier Teams in der Europa League durchsetzt. Doch bevor es hier weitergeht, stehen noch zwei Ligaspiele an. Das erste davon ist ein Heimspiel gegen Aufsteiger Lecce am Mittwoch. Wir spielen hier am Ende mit einer Quote von 1,53 bei Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Lecce auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Juve ist das beste Heimteam der Serie A.

Juventus hat mit 34 Toren in 16 Heimspielen die beste Heim-Offensive der Liga.

Lecce hat lediglich eine der letzten neun Liga-Partien gewonnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Lecce Quoten Analyse:

Mit 36 Punkten aus 16 Spielen ist Juve das beste Heimteam der Liga. Lecce steht hingegen in der Serie-A-Tabelle nur auf Rang 16, zwei Plätze vor der Abstiegszone. So sind die Gäste bei der Juventus vs Lecce Prognose auch nur die Außenseiter der besten Bookies.

Der Unterschied fällt aber gar nicht so deutlich aus, wie man vermuten könnte. So gibt es für einen Heimsieg immerhin Quoten im Schnitt von 1,59. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Erfolg der Gäste auch lediglich auf einen durchschnittlichen Wert von 6,64.

Juventus vs Lecce Prognose: Juve muss dringend wieder punkten

Vor gut zwei Wochen bekam Juventus eigentlich eine gute Nachricht: Der 15-Punkte-Abzug wegen Bilanzfälschung und Finanzbetrug wurde aufgehoben. Damit sprang der Rekordmeister auf Platz 3 in der Serie-A-Tabelle zurück. Doch das letzte Wort ist hier noch lange nicht gesprochen. Ende Mai wird der Fall weiter verhandelt. Diese Ungewissheit lastet offenbar schwer auf der Mannschaft. In der Serie A hatte Turin zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert.

Zudem waren die Bianconeri nach einer trägen Leistung im Pokal-Halbfinale gegen Inter ausgeschieden. Die Pleiten-Serie in der Liga endete immerhin am Sonntag zu Gast in Bologna. Mit dem 1:1 konnten die Männer von Coach Massimiliano Allegri allerdings auch nicht wirklich zufrieden sein. So konzentriert sich der Verein im Endspurt dieser Saison hauptsächlich auf den Gewinn der Europa League. Hier trifft man ab Mitte Mai im Halbfinale auf den Rekordgewinner FC Sevilla.

Am Freitag feierte Lecce mit dem 1:0 daheim gegen Udinese einen ganz wichtigen Erfolg. Damit endete für den Aufsteiger eine Negativserie von acht Spielen ohne Sieg, in der die Mannschaft aus Apulien nur einen Punkt geholt hatte. Damit hat die Unione Sportiva das Polster auf die Gefahrenzone wieder auf vier Punkte ausgebaut. Nach dem 23. Spieltag schien das Team von Coach Marco Baroni fast schon gerettet.

Die Salentini standen auf dem 13. Tabellenplatz und hatten stolze zehn Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. In der Rückserie tun sich die Giallorossi mit dem Toreschießen allerdings schwer. Neun Treffer aus 13 Spielen sind der Negativwert in der Serie A. Zudem hat der Aufsteiger auch vor den eigenen Fans große Probleme. Lediglich drei Siege und 16 Punkte reichen in der Heimtabelle gerade mal für den drittletzten Platz.

Juventus - Lecce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:1 Bologna (A), 0:1 Inter (A), 0:1 Neapel (H), 1:1 Sporting Lissabon (A), 0:1 Sassuolo (A)

Letzte 5 Spiele Lecce: 1:0 Udinese (H), 0:2 AC Milan (A), 1:1 Sampdoria (H), 1:2 Neapel (H), 0:1 Empoli (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Lecce: 1:0 (A), 4:0 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 1:0 (A)

In 39 Duellen gegen Juve ging Lecce lediglich viermal als Sieger vom Feld. Nur einer der Erfolge glückte auch in Turin. Dieser historische 4:3-Sieg stammt vom 31. Spieltag der Saison 2003/04. Aus den vergangenen 13 Duellen gegen die Bianconeri holten die Salentini gerade mal einen Dreier und drei Remis. Das Hinspiel am 12. Spieltag der laufenden Saison gewann die Alte Dame in Apulien mit 1:0.

Unser Juventus - Lecce Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Auf den ersten Blick scheint die Ausgangslage hier klar. Doch Juve quält sich aktuell nur sehr holprig durch den Endspurt der nationalen Saison. So muss man den Gästen unter Umständen auch einen Punkt zutrauen. Da der Rekordmeister daheim immer noch recht treffsicher ist, dürften bei diesem Spiel auch ein paar Tore fallen.