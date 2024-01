Juventus - Salernitana Tipp, Prognose, Quote | 04.01.2024

Unser Juventus - Salernitana Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 04.01.2024 lautet: Vor dem ersten von zwei Duellen gegen Salerno sind die Turiner der klare Favorit. Das spiegelt sich auch in unserem Wett Tipp heute wider.

Immer wieder kommt es durch den Spielplan in einer Liga und der Auslosung im Pokal zu einem „Doppel-Date“. Vor so einer doppelten Begegnung stehen nun Juventus und Salernitana. Am Donnerstag treffen beide Vereine im Pokal-Achtelfinale in Turin aufeinander. Am Sonntag geht es dann in Salerno in der Serie A weiter. Im ersten von zwei Vergleichen innerhalb von drei Tagen sind die Hausherren klar favorisiert.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,05 bei Interwetten die Wette „Sieg Juventus & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Salernitana auf „Sieg Juventus & Unter 3,5 Tore“:

Juve ist das beste Heimteam der Serie A

Salernitana ist das Schlusslicht im italienischen Oberhaus

Die „Granata“ sind noch ohne Sieg bei der „Alten Dame“



Juventus vs Salernitana Quoten Analyse:

Juve ist in der Serie A der einzige ernsthafte Verfolger von Tabellenführer Inter. Salernitana ist dagegen das Schlusslicht. Daraus ergibt sich für das Pokalspiel eine eindeutige Ausgangslage.

Ein Sieg der „Alten Dame“ wird bei der Juventus vs Salernitana Prognose gerade mal mit durchschnittlichen Quoten von 1,28 bezahlt. So sind die Gäste aus Salerno mit Siegquoten im Schnitt von 10,2 die klaren Underdogs. Wer hier eine Überraschung wittert, kann sich durch Freiwetten absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Salernitana Prognose: In Turin haben es alle Gegner schwer

Seit dem letzten Meistertitel 2019/20 musste sich Juventus mit zwei vierten und einem siebten Platz begnügen. Vor allem hinter den Kulissen gab es in dieser Zeit viel Unruhe. Doch in dieser Saison haben die neuen Bosse alle Nebenschauplätze vergessen lassen. Trainer Massimiliano Allegri bekommt weiter das Vertrauen und hat die Mannschaft kurz vor dem Ende der Hinrunde auf Platz 2 geführt. Während der Tabellendritte Milan schon neun Punkte Rückstand auf Inter hat, ist Juve nur zwei Zähler dahinter.

Die „Alte Dame“ überzeugt durch die zweitbeste Abwehr der Liga (11). Zudem sind die „Bianconeri“ daheim eine Macht. Im Allianz Stadium steht die Bilanz nach neun Serie-A-Heimspielen bei sieben Siegen, zwei Remis und 13:4 Toren. Kein anderer Erstligist hat mehr Heimpunkte geholt. Seit 13 Pflichtspielen ist der Rekordmeister ungeschlagen. Daheim setzte es die letzte Pleite Ende Mai gegen AC Milan. Die Offensive ist mit 27 Treffern allerdings die zweitschwächste in den Top 8 der Tabelle.

In der Saison 2020/21 kehrte US Salernitana das erste Mal seit 23 Jahren in die Serie A zurück. Damals konnten die „Granata“ mit einem Platz und einem Punkt Vorsprung die Klasse halten. In der vergangenen Spielzeit musste der Verein aus Kampanien deutlich weniger zittern. Dieses Mal hatte die Unione Sportiva am Ende elf Zähler Polster auf die Abstiegszone. Doch in der laufenden Saison droht dem Verein erneut Unheil. Seit dem 10. Spieltag leuchtet die „Rote Laterne“ in Salerno.

An den ersten 18 Spieltagen reichte es nur für zwei Siege. Der schlechte Start wurde Coach Paulo Sousa im Oktober zum Verhängnis. Als Nachfolger wurde Filippo Inzaghi verpflichtet. Die Bilanz unter dem neuen Trainer steht nach elf Spielen bei drei Siegen, drei Remis und fünf Niederlagen. Noch immer hat Salernitana mit 36 Gegentreffern die schwächste Abwehr, 15 erzielte Tore sind der zweitschlechteste Wert hinter Empoli. Das rettende Ufer ist aber nur zwei Zähler entfernt.

Juventus - Salernitana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 AS Rom (H), 2:1 Frosinone (A), 1:1 FC Genua (A), 1:0 SSC Neapel (H), 2:1 Monza (A)

Letzte 5 Spiele Salernitana: 1:0 Hellas Verona (A), 2:2 AC Milan (H), 1:4 Atalanta (A), 1:2 Bologna (H), 0:3 Florenz (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Salernitana: 3:0 (A), 2:2 (H), 2:0 (H), 2:0 (A), 0:1 (A)



Die Bilanz zwischen beiden Vereinen ist recht überschaubar. In den Datenbanken finden sich nur acht Duelle. Juve liegt mit fünf Siegen, zwei Remis und 14:3 Toren klar vorne. In der Saison 1998/99 hatte Salernitana den einzigen Erfolg gegen die „Alte Dame“ gefeiert.

Damals gab es am 31. Spieltag einen 1:0-Heimsieg für die „Granata“. In der Vorsaison glückte der Mannschaft aus Salerno zudem ein 2:2 in Turin. In sechs von acht Vergleichen erzielte die US gegen die Bianconeri kein Tor. Bleiben die Gäste auch dieses Mal gegen den Rekordmeister ohne Treffer, wird das von Bet365 mit einer Quote von 1,80 belohnt. Die Anmeldung bei Bet365 erfolgt einfach und schnell.

Unser Juventus - Salernitana Tipp: Sieg Juventus & Unter 3,5 Tore

Mit einem 2:2 daheim gegen Milan und einem 1:0-Sieg bei Hellas Verona hat Salernitana zuletzt zwei Lebenszeichen gesendet. Doch nun steht man beim Rekordmeister vor einer sehr schweren Aufgabe.

Juve ist aktuell nämlich sehr heim- und formstark. Ohne das internationale Geschäft können sich die Bianconeri auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. So spricht hier alles für einen Heimsieg, bei dem allerdings nicht allzu viele Tore fallen.