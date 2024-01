Juventus - Sassuolo Tipp, Prognose & Quoten | 16.01.2024

Unser Juventus - Sassuolo Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 16.01.2024 lautet: Mit Sassuolo hat Juve noch eine Rechnung offen. Diese dürfte im Wett Tipp heute vorerst beglichen werden.

In der Serie A steht Inter Mailand seit dem 9. Spieltag ununterbrochen an der Tabellenspitze. Bisher kann nur Juventus mit dem amtierenden italienischen Pokalsieger mithalten. Doch die “Alte Dame” darf sich keinen Patzer leisten. Denn Anfang Februar steht in Turin das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer an. Nur mit einem Sieg am Dienstagabend daheim gegen Sassuolo können die “Bianconeri” den Rückstand auf Inter wieder auf zwei Punkte verkürzen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,14 bei NEObet für die Wette “Sieg Juventus mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Juventus vs Sassuolo auf “Sieg Juventus mit HC -1″:

Juve ist seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen



Die “Alte Dame” ist in dieser Saison daheim noch ohne Niederlage



Sassuolo holte aus den letzten 4 Gastspielen nur ein Remis



Juventus vs Sassuolo Quoten Analyse:

Schaut man auf die Serie-A-Tabelle ist die Ausgangslage bei der Juventus vs Sassuolo Prognose ziemlich eindeutig. Die Turiner stehen auf Platz 2, während die “Neroverdi” auf Rang 14 gerade mal zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone haben.

So gibt es bei den besten Buchmachern für einen Sieg der Hausherren nur Quoten im Schnitt von 1,40. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 8,34 aus Sicht der Bookies die klaren Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Sassuolo Prognose: Turins Heimstärke ist ein zusätzlicher Trumpf

Nach zwei vierten und einem siebten Platz in der Abschlusstabelle der Serie A in den letzten drei Jahren geht es für Juve in dieser Saison endlich wieder aufwärts. Coach Massimiliano Allegri hat der Mannschaft eine gesunde Mischung aus erfahrenen Profis und jungen Talenten, wie dem Türken Kenan Yildiz, verpasst. Zudem spielt das Team sehr konstant und stabil. Die letzte Niederlage setzte es Ende September. Seitdem ist Turin 16 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen und konnte 13 dieser Partien gewinnen.

Daheim sind die “Bianconeri” besonders stark. Als einzige Mannschaft der italienischen Liga ist Juventus vor den eigenen Fans noch ohne Niederlage (7S, 2U, 13:4). Zwölf Gegentore bedeuten auch die zweitbeste Defensive hinter Tabellenführer Inter (10 Gegentreffer). Mit dem Innenverteidiger Tiago Djalo (OSC Lille) wurde nun der erste Wintertransfer vermeldet. Auch im zweiten nationalen Wettbewerb, der Coppa Italia, läuft es ziemlich gut. Die Zebras haben das Halbfinale erreicht und treffen dort im April auf Lazio Rom.

In der Saison 2013/14 stieg Sassuolo zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Serie A auf. Als Liga-Neuling konnten die “Neroverdi” die Klasse allerdings nur mit einem Polster von einem Platz und zwei Punkten halten. Danach musste der Verein aus der Emilia-Romagna aber nicht mehr so zittern. Das beste Ergebnis war sogar ein 6. Platz am Ende des Jahres 2015/16, der für die Teilnahme an der Europa League reichte. Im Vorjahr ging die Unione Sportiva lediglich auf Rang 13 ins Ziel.

Das Polster auf die Gefahrenzone war zwar groß genug. Trotzdem bedeutete diese Platzierung das zweitschwächste Abscheiden seit dem Aufstieg. Auch in diesem Jahr tut sich die Mannschaft schwer. Nach einem ordentlichen Start ging es immer weiter bergab. In den letzten 13 Ligaspielen reichte es nur noch für zwei Siege (4U, 7N). Mit elf Punkten (3S, 2U, 5N) steht man lediglich auf Rang 17 der Heimtabelle. Doch auch in der Fremde reichte es in neun Gastspielen bisher gerade mal für zwei Siege (2U, 5N).

Juventus - Sassuolo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 4:0 Frosinone (H), 2:1 Salernitana (A), 6:1 Salernitana (H), 1:0 AS Rom (H), 2:1 Frosinone (A)



Letzte 5 Spiele Sassuolo: 1:0 Florenz (H), 1:3 Atalanta Bergamo (A), 0:1 AC Milan (A), 1:2 FC Genua (H), 2:2 Udinese (A)



Letzte 5 Spiele Juventus vs Sassuolo: 2:4 (A), 0:1 (A), 3:0 (H), 2:1 (A), 2:1 (H)



Nach 22 Duellen führt Juve den Vergleich gegen Sassuolo mit 15 Siegen recht klar an. Dem gegenüber stehen drei Remis und vier Niederlagen. Die letzten beiden Vergleiche mit den “Neroverdi” hat die “Alte Dame” aber verloren. Am 30. Spieltag der Vorsaison kassierten die Turiner ein 0:1 im Mapei Stadium. Das Hinspiel in dieser Saison ging mit 4:2 an die Unione Sportiva. Auch der letzte Erfolg von Sassuolo bei den “Bianconeri” ist nicht so lange her.

Am 10. Spieltag der Spielzeit 2021/22 siegte Sassuolo auswärts mit 2:1. Das war aber der erste und einzige Sieg der Grün-Schwarzen in elf Spielen zu Gast bei Juventus. In sieben der letzten zehn Spiele zwischen beiden Teams sind in der ersten Halbzeit mindestens zwei Tore gefallen. Setzt sich diese Serie fort, gibt es dafür bei Oddset eine Quote von 2,50. Wer sich bei Oddset online anmelden möchte, findet alle Infos bei uns.

Unser Juventus - Sassuolo Tipp: Sieg Juventus mit HC -1

Juve ist seit Wochen und Monaten in toller Form. Die “Alte Dame” spielt zwar nicht alle ihre Gegner in Grund und Boden, ist aber in den richtigen Momenten mit einer guten Defensive und einer tollen Effektivität zur Stelle. So spricht gegen einen formschwachen Gegner alles für den 6. Sieg in Folge. Da man die letzten beiden Duelle mit Sassuolo verloren hat und somit noch eine Rechnung offen hat, könnte der Sieg auch etwas deutlicher ausfallen.