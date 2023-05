Juventus - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2023

Unser Juventus - Sevilla Tipp zum Europa League Spiel am 11.05.2023 lautet: Beim Kräftemessen zwischen dem italienischen Rekordmeister und dem Europa-League-Rekordsieger könnte es sich zweifelsohne auch um ein Duell in der Königsklasse handeln. Wir favorisieren die Gastgeber aus Italien.

Weiß-Schwarz tankte am vergangenen Sonntag im Kräftemessen mit Atalanta noch einmal gehörig Selbstvertrauen und schoss sich mit einem 2:0-Erfolg bereits warm für das Europa-League-Halbfinale. Dabei gestaltete sich der erste Durchgang torlos. Erst nach dem Seitenwechsel stellten der erst 19-jährige Samuel Iling Junior und Dusan Vlahovic den Endstand her.

Auch im neunten Pflichtspiel unter dem neuen Coach José Luis Mendilibar blieben die „Blanquirrojos“ jüngst gegen Espanyol Barcelona ihrer Linie treu und setzten sich nach 90 spannenden Minuten knapp mit 3:2 durch. Vor heimischer Kulisse lag der Tabellenelfte zur Pause sogar mit 1:2 zurück, steigerte sich aber nach dem Seitenwechsel deutlich, um durch die Treffer von Lucas Ocampos und Pape Gueye die Paarung zu drehen.

Wir sehen den italienischen Rekordmeister aufgrund des Heimrechts leicht vorn und tendieren zu einem knappen Heimsieg. Für diesen Spielausgang gibt es bei NEObet eine Quote in Höhe von 1,70.

Darum tippen wir bei Juventus vs Sevilla auf „Sieg Juventus“:

Juventus Turin ist neben dem SSC Neapel das heimstärkste Team der Serie A (12S, 3U, 2N).

Sevilla holte aus den jüngsten fünf Auswärtsspielen in der Europa League nur einen Punkt.

„Die Alte Dame“ hat keines der beiden Heimspiele gegen Sevilla verloren (1S, 1U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Sevilla Quoten Analyse:

Die Juventus Sevilla Quoten am Drei-Wege-Markt zeigen eine deutliche Tendenz in Richtung der Gastgeber aus Italien auf. Dabei kommen Werte zwischen 1,70 und 1,80 zum Vorschein. Absolut nachvollziehbar, da die Weiß-Schwarzen bisweilen keines der beiden Heimspiele gegen die Spanier verloren haben. Allgemein gingen nur acht von insgesamt 39 Duellen mit spanischen Teams zu Hause verloren (21S, 10U).

Beide Ansetzungen zwischen Juve und Sevilla endeten im Juventus Stadium mit weniger als 2,5 Toren und deuten auf eine defensive Angelegenheit hin. Beim erneuten Kräftemessen tendieren die Bookies einmal mehr zu zwei oder weniger Toren und servieren für diesen Spielausgang eine durchschnittliche Quote von 1,66.

Juve wird bei den besten 10 Wettanbietern als Favorit auf den Einzug ins Endspiel gesehen.

Juventus vs Sevilla Prognose: „Bleibt Juventus in der Europa League zu Hause weiterhin ungeschlagen?“

Einst war Juventus in der Königsklasse gestartet, hatte dort aber gegenüber PSG und Benfica das Nachsehen und landete auf Rang drei. Immerhin brachte dieser den Sprung in die Zwischenrunde der Europa League mit sich.

Die Mannen von Trainer Massimiliano Allegri spielten bisweilen eine sehr starke Europa League Saison und sind vor heimischer Kulisse weiterhin ungeschlagen. Dabei wurden mit Nantes die Punkte geteilt und im Anschluss resultierten gegen Freiburg und Sporting Lissabon zwei knappe 1:0-Erfolge.

Vor allem defensiv gab der italienische Rekordmeister im Juventus Stadium eine sehr gute Figur ab und hat bislang in drei Europa-League-Heimspielen nur ein Gegentor kassiert. Die Offensive blickt im Gegenzug auf drei erzielte Treffer.

Auf nationaler Ebene schob sich die Allegri-Elf auf Rang 2 und fungiert hinter dem Titelträger aus Napoli als zweite treibende Kraft im italienischen Fußball.

Sevilla blüht unter dem neuen Coach José Luis Mendilibar richtig auf und holte in neun Pflichtspielen sechs Siege, zwei Remis und eine Niederlage. In der Liga konnten sich die „Blanquirrojos“ in das gesicherte Mittelfeld schieben und müssen den Abstieg nicht mehr fürchten.

Juventus - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:0 Atalanta (SA, A), 2:1 Lecce (SA, H), 1:1 Bologna (SA, A), 0:1 Inter (Pokal, A), 0:1 Neapel (SA, H)

Letzte 5 Spiele Sevilla: 3:2 Espanyol (PD, H), 0:2 Girona (PD, H), 1:0 Bilbao (PD, A), 2:1 Villarreal (PD, H), 3:0 Manchester United (EL, H)

Letzte 4 Spiele Juventus vs. Sevilla: 3:1 (CL, A), 0:0 (CL, H), 0:1 (CL, A), 2:0 (CL, H)

Die Europa League fungiert als Spielwiese des einstigen Champions-League-Starters. Bisweilen setzten sich die Spanier viermal in diesem Wettbewerb im Endspiel durch und sind damit Rekordtitelträger. Zudem wurde zwei Mal der UEFA Cup gewonnen.

Auswärts haben die „Sevillistas“ in der KO-Phase keine gute Figur abgegeben und warten weiter auf den ersten Triumph. In Eindhoven (0:2) und bei Fenerbahce (0:1) setzte es Niederlagen und mit Manchester (2:2) wurden die Punkte geteilt. In zwei von drei Ansetzungen in der Fremde versäumte die Mendilibar-Elf einen eigenen Treffer.

Bisweilen hat Sevilla nicht viel gegen Juve bewegen können und gewann lediglich eines der vergangenen vier Kräftemessen (1U, 2N). Eine Bilanz, an der sich auch beim erneuten Aufeinandertreffen nichts ändern wird.

Unser Juventus - Sevilla Tipp: „Sieg Juventus“

Im Allgemeinen ist mit einem defensiv ausgerichteten Duell zu rechnen. Die Alte Dame bestritt in der Europa League alle Heimspiele mit weniger als 2,5 Toren. Zwei davon gar mit weniger als 1,5 Toren. Der italienische Rekordmeister befindet sich in einer guten Verfassung und blickt kürzlich auf zwei Siege am Stück.

Wenngleich die Gäste aus Spanien mal abgesehen von der überraschenden Heimniederlage gegen Girona ebenfalls überzeugten, wird es beim italienischen Rekordmeister alles andere als einfach. Wettbewerbsübergreifend verlor Juve nur eines der letzten elf Heimspiele (8S, 2U).