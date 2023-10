Juventus – Turin FC Tipp, Prognose & Quoten | 07.10.2023

Darum tippen wir bei Juventus vs Turin FC auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Juventus vs Turin FC Quoten Analyse:

Juventus vs. Turin FC Prognose: Bleibt der Rekordmeister im vierten Serie-A-Heimspiel ungeschlagen?

Der FC Turin hielt sich in den vergangenen beiden Spielzeiten konstant auf Rang 10 und beansprucht diesen auch nach sieben Spieltagen in der aktuellen Saison. Die vergangenen drei Ansetzungen waren dabei nur wenig überzeugend (2U, 1N).

Juventus - Turin FC Statistik & Bilanz:

Mit vier Auswärtstoren in drei Partien ist den Mannen von Trainer Ivan Juric, der bereits seit Juli 2021 auf der Trainerbank Platz nimmt, ein gewisses Maß an Durchschlagskraft in der Ferne zuzusprechen. Ein Umstand, der über die gesamte Saison 2022/23 bestätigt wurde. Torino gehörte nämlich zu den vier auswärtsstärksten Teams der Serie A und verpasste nur in zwei der 19 Partien in den gegnerischen Stadien einen eigenen Treffer.