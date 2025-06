Juventus - Wydad AC Tipp, Prognose & Quoten | 22.06.2025

SPORT1 Betting 20.06.2025 • 15:00 Uhr Juventus - Wydad AC Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Juve mit nächster Tor-Gala?

Unser Juventus - Wydad AC Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 22.06.2025 lautet: Nach dem klaren Sieg zum Auftakt lassen die Turiner auch am 2. Spieltag nichts anbrennen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir abermals von einem klaren Erfolg aus.

Die beiden Favoriten in der Gruppe G der Klub-WM, namentlich Juve und Manchester City, haben sich zum Auftakt wie erwartet durchgesetzt. Bevor es am 3. Spieltag zum Finale um Platz 1 kommt, müssen beide Klubs nochmal gegen den jeweiligen anderen Gegner ran. In unserer Juventus Wydad AC Prognose lässt die “Alte Dame” aber nichts anbrennen.

Nach dem Schützenfest im ersten Gruppenspiel gehen wir auch gegen den anderen Außenseiter in dieser Gruppe von einem ungefährdeten Erfolg aus. Wir entscheiden uns für den Juventus Wydad AC Wett Tipp heute “Sieg Juventus (HC 0:1)” mit einer Quote von 1.70 bei Betano.

Darum tippen wir bei Juventus vs Wydad AC auf “Sieg Juventus (HC 0:1)”:

Juventus hat das erste Spiel mit 5:0 gegen Al-Ain gewonnen.

Wydad verlor zum Auftakt mit 0:2 gegen Manchester City.

Juve hat seine letzten 3 Partien gewonnen; der Klub aus Casablanca 4 seiner letzten 5 Begegnungen verloren.

Juventus vs Wydad AC Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter sehen die Angelegenheit ähnlich klar wie wir. Das zeigen die Juventus Wydad AC Quoten sehr deutlich. Wer sich für einen Tipp auf die Italiener entscheidet, erhält Wettquoten von höchstens 1,23. Wetten auf die Marokkaner sind dagegen mit Quoten bis 17,0 verbunden.

Die Bookies trauen dem Außenseiter noch nicht einmal ein Tor zu. Anders sind die Juventus Wydad AC Wettquoten von bis zu 2,70 für den Tipp “Beide Teams treffen” nicht zu deuten. Zum Vergleich: Die Quoten für “Über 2,5 Tore” liegen durchgehend unter der Marke von 1,80.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Wydad AC Prognose: Alte Dame ohne Probleme

Mit einem satten 5:0 hat sich Juventus zum Auftakt der Klub-WM gegen Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgesetzt. Bereits zur Halbzeit hatten die Turiner klar mit 4:0 geführt. Mit Randal Kolo Muani und Nations League-Gewinner Francisco Conceicao trafen gleich zwei Akteure doppelt.

Die “Alte Dame” präsentierte sich in dieser Begegnung recht effizient. Zwar kam sie auf insgesamt 16 Abschlüsse. Allerdings gingen nur sieben von ihnen auf das Tor des Gegners, wovon wiederum fünf den Weg dann auch hinein fanden. Interessanterweise kamen die Italiener auf einen Expected Goals-Wert von gerade mal 1,40.

Für Juve war es das sechste Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage (4S, 2U) und der dritte Sieg in Serie. Überhaupt haben die “Bianconeri” nur eine ihrer letzten zehn Begegnungen verloren (6S, 3U). Bei jedem ihrer letzten drei Siege trafen sie mindestens doppelt und erzielten insgesamt zehn Treffer.

Auch in unserer Juventus Wydad AC Prognose erwarten wir nicht nur einige Tore der Italiener, sondern auch am Ende einen ungefährdeten Sieg mit mindestens zwei Treffern Unterschied, weshalb wir uns in erster Linie für eine Handicapwette aussprechen.

Juventus - Wydad AC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 5:0 Al-Ain (N), 3:2 Venedig (A), 2:0 Udinese (H), 1:1 Lazio Rom (A), 1:1 Bologna (A)

Letzte 5 Spiele Wydad AC: 0:2 Manchester City (N), 0:2 Union Touarga (A), 2:1 Stade Marocain (A), 0:1 FC Porto (H), 0:1 Sevilla (H)

Letzte Spiele Juventus vs. Wydad AC: -

Sein erstes Match bei dieser Klub-WM hat der marokkanische Gegner bereits mit zwei Toren Differenz verloren. Gegen Manchester City gab es für die Mannschaft aus Casablanca eine 0:2-Pleite. Schon zur Halbzeit hatte das spätere Endergebnis Bestand. Dabei präsentierte sich der Underdog insgesamt recht harmlos.

Zwar kam er auf insgesamt zwölf Abschlüsse. Allerdings erreichten davon gerade einmal zwei den Kasten der Citizens. Für Wydad war das gleichzeitig die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien. Dabei muss man allerdings festhalten, dass es zwei dieser vier Pleiten in zwei Freundschaftsspielen Ende Mai gab.

Gegen die europäischen Klubs Sevilla und FC Porto verloren die Marokkaner im eigenen Stadion jeweils mit 0:1. Mit der 0:2-Pleite im Viertelfinale des nationalen Excellence Cups, dem letzten Match vor der Klub-WM, blieb der Klub aus Casablanca zudem in vier seiner letzten fünf Partien ohne eigenen Treffer.

Das dürfte dann auch ein Stück weit erklären, warum es für den Juventus Wydad AC Tipp “Beide Teams treffen” solch hohe Wettquoten bis 2,70 gibt. Die Höchstquote liefert aktuell der Buchmacher Interwetten, für den ihr über uns auch den Interwetten Freebet Code erhaltet. Diesen würden wir dann aber doch für eine andere Wette verwenden.

So seht ihr Juventus - Wydad AC im TV oder Stream:

22. Juni 2025, 18 Uhr, Lincoln Financial Field, Philadelphia

Übertragung Stream: DAZN

Es dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dennoch weisen wir an dieser Stelle auch nochmal darauf hin, dass DAZN die Exklusivrechte an der Übertragung der Klub-WM hält. Allerdings reicht ein kostenloses Konto bei diesem Anbieter aus, um die Spiele zu verfolgen. Ein kostenpflichtiges Abo ist explizit nicht erforderlich.

Üblicherweise lohnt sich immer auch ein Blick auf den direkten Vergleich. Doch dieser muss in unserer Juventus Wydad AC Prognose ausfallen. Denn die beiden kreuzen am Sonntag zum ersten Mal die Klingen.

Juventus vs Wydad AC: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Savona, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Kolo Muani, Yildiz

Ersatzbank Juventus: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Adzic, Douglas Luiz, Gonzalez, Gatti, Locatelli, Koopmeiners, Mbangula, Kostic, Rugani, Rouhi, Vlahovic, Weah

Startelf Wydad AC: Benabid - Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula

Ersatzbank Wydad AC: Aqzdaou, El Motie, Aziz Ki, Benktib, Arthur, Fatihi, Harkass, Bennani, Mahtou, Malsa, Moutaraji, Obeng, Rayhi, Pedrinho, Mwalimu

Es spricht so ziemlich alles dafür, dass die Italiener das erste Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Nach den letzten Leistungen bieten sich noch einige alternative Wetten an.

So würden wir zum Beispiel auch den Juventus Wydad AC Tipp “Sieg Juventus zu Null” in die engere Auswahl nehmen. Auch die Option “Juventus über 2,5 Tore” ist angesichts diesbezüglicher Quoten von bis zu 2,15 sicherlich interessant.

Unser Juventus - Wydad AC Tipp: “Sieg Juventus (HC 0:1)”

Mit einem weiteren Sieg steht Juve quasi schon im Achtelfinale. Diesen sollte die Alte Dame unter normalen Umständen auch holen. Allerdings gilt es auch, auf Betriebstemperatur für den großen Showdown mit Manchester City zu bleiben. Die Citizens haben die Marokkaner bereits mit 2:0 geschlagen. Die Turiner selbst blieben zum Auftakt mit 5:0 siegreich.

Ein 2:0 gegen Wydad Casablanca ist hier das Mindeste der Gefühle. Deshalb ist für uns die Handicapwette die beste Option. Juve erzielte in den letzten drei Partien im Schnitt 3,3 Tore pro Match, während der Gegner in vier seiner letzten fünf Begegnungen gänzlich ohne eigenen Treffer blieb.