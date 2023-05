Kaiserslautern - Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Kaiserslautern - Bielefeld Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.05.2023 lautet: Mit allen Mitteln versucht der DSC die Alm vor der Drittklassigkeit zu bewahren. Ausreden zählen nicht, selbst wenn einige wichtige Akteure für das nächste Spiel ausfallen.

Der vorhandene Kampfgeist ehrt die Einstellung der Gäste aus Bielefeld, doch der letzte Sieg liegt bereits fünf Spieltage zurück. Am Betzenberg fehlen gleich mehrere wichtige Akteure. Wir weichen in dieser Partie von einer Drei-Weg-Wette ab und konzentrieren uns auf die Anzahl der Tore. Unser Tipp: „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,68 bei AdmiralBet.