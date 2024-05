Kaiserslautern - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten

Unser Kaiserslautern - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2024 lautet: Sechs Tage vor dem DFB-Pokalfinale will es Kaiserslautern nochmal wissen. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einigen Treffern des FCK.

Lange Zeit sah es so aus, als würde es am 34. Spieltag der 2. Bundesliga am Lauterer Betzenberg zum absoluten Abstiegskracher zwischen Kaiserslautern und Braunschweig kommen. Seit vergangenem Wochenende sind beide Klubs allerdings gerettet und können in der letzten Zweitliga-Partie der Spielzeit 2023/24 völlig befreit aufspielen.

Für den FCK ist die Saison nach diesem Match allerdings noch nicht beendet. Sechs Tage später steht das Finale im DFB-Pokal gegen Leverkusen an. Es gilt also, noch einmal ein Erfolgserlebnis zu feiern, bevor es nach Berlin geht. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Kaiserslautern Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,77 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Braunschweig auf “Kaiserslautern Über 1,5 Tore”:

Kaiserslautern hat die meisten Tore von den Teams auf den Rängen 9 bis 18 (54).

Braunschweig spielte auswärts erst einmal zu Null - beim Letzten Osnabrück.

Der FCK traf zu Hause in 8 der letzten 9 Pflichtspiele.



Kaiserslautern vs Braunschweig Quoten Analyse:

Geht es nach der Quotenverteilung der Wettanbieter, dann liegt die Favoritenrolle bei den Gastgebern. Mit Wettquoten bis 2,10 für einen Tipp auf Heimsieg sind die Verhältnisse nach Meinung der Bookies aber auch nicht ganz klar. Auf der anderen Seite werden Wetten auf die Löwen mit Quoten bis 3,30 belohnt.

Da Partien des FCK mit im Schnitt 3,6 Treffern zu den torreichsten gehören, bieten sich auch Wetten auf einige Tore an. Für “Über 3,5 Tore” zum Beispiel erhält man Wettquoten bis 2,40. Für die von uns vorgeschlagene Wette “Kaiserslautern Über 1,5 Tore” bietet Bwin eine der Höchstquoten. Den Tipp könnt ihr auch ganz bequem über die Bwin App platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Braunschweig Prognose: FCK belohnt seine Fans

Nach sieben Punkten aus den vorangegangenen drei Spielen und zwei Siegen in Folge musste sich Kaiserslautern am vergangenen Spieltag in der Hauptstadt geschlagen geben. Bei der Hertha setzte es eine 1:3-Pleite, die letzten Endes aber keine Auswirkungen mehr hatte.

Da der kommende Gegner Braunschweig seine Partie gegen Wiesbaden gewann, durften auch die Roten Teufel den vorzeitigen Klassenerhalt feiern. Insgesamt dürfte sich die Freude über die geteilt zweitschlechteste Zweitliga-Saison der Vereins-Historie aber wohl in Grenzen halten.

In Berlin kassierte Kaiserslautern die bereits 17. Saison-Niederlage. Das ist eingestellter Vereins-Negativrekord innerhalb einer Zweitliga-Spielzeit! Schuld daran haben unter anderem die insgesamt 64 Gegentore. Dieser Wert wird nur von Schlusslicht Osnabrück (68) überboten. An den bisherigen 33 Spieltagen hielt der FCK nur ein einziges Mal die Null.

In der eingleisigen 2. Bundesliga gab es bisher nur zwei Teams, die eine Saison mit lediglich einer Weißen Weste beendet haben. Zu Hause kassierten die Roten Teufel in dieser Saison in bislang jeder Partie mindestens ein Gegentor. Aber: Selbst schoss Lautern auch schon 54 Tore. Von den Teams aus der zweiten Tabellenhälfte hat keines mehr Treffer erzielt.

Kaiserslautern - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:3 Hertha (A), 4:1 Magdeburg (H), 3:1 Kiel (A), 1:1 Wehen Wiesbaden (H), 1:2 Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:0 Wiesbaden (H), 3:3 Fürth (A), 0:4 HSV (H), 3:0 Osnabrück (A), 0:0 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Braunschweig: 1:2 (A), 0:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 0:0 (H)



In neun der letzten zehn Pflichtspiele des FCK gab es Treffer auf beiden Seiten und in 27 aller bisherigen 33 Zweitliga-Partien der Lauterer gab es mindestens drei Tore zu sehen. Für die Kombi “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” gibt es zum Beispiel bei Bet3000 eine Quote von 1,80, die man im besten Fall in Verbindung mit dem Bet3000 Bonus spielt.

Bei alldem darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass Braunschweig beim letzten 1:0-Erfolg über Wiesbaden bereits zum sechsten Mal in der Rückrunde kein Gegentor kassiert hat. Überhaupt kassierte die Eintracht in der Rückserie erst 17 Gegentreffer - ein Wert, der nur von Holstein Kiel (15) unterboten wird.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Löwen über 56 Prozent ihrer Gegentore in ihren Auswärtsspielen kassierten und nur in einer der bisherigen 16 Auswärtspartien eine Weiße Weste wahren konnten. Das war beim 3:0 beim abgeschlagenen Schlusslicht Osnabrück. Mit elf hat der BTSV die zweitmeisten Auswärts-Niederlagen aller 18 Zweitliga-Klubs.

Gegen die Roten Teufel spielte Braunschweig in der Vergangenheit nicht ungern. Seit acht direkten Duellen ist die Eintracht ungeschlagen (4S, 4U). Von den letzten sieben Aufeinandertreffen auf dem Betzenberg endeten fünf mit einem Remis. Die anderen beiden Begegnungen entschieden die Löwen für sich.

Unser Kaiserslautern - Braunschweig Tipp: “Kaiserslautern Über 1,5 Tore”

Auch wenn die Gäste zugegebenermaßen eine sehr gute Rückrunde spielen und in dieser öfters ihren Kasten sauber halten konnten, ist nicht davon auszugehen, dass ihnen das am letzten Spieltag im Hexenkessel am Betzenberg gelingt. Das letzte Heimspiel hat der FCK mit 4:1 gegen Magdeburg gewonnen, eine Woche nachdem er in Kiel mit 3:1 brilliert hatte. Nachdem die Roten Teufel nun auch schon gerettet sind und auf das Finale im DFB-Pokal hinzittern, sind wir überzeugt, dass wir zum Saison-Abschluss in der 2. Bundesliga einige Treffer der Gastgeber sehen werden.