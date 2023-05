Kaiserslautern - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Kaiserslautern - Düsseldorf Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.05.2023 lautet: Seit Oktober 2015 warten die „Roten Teufel“ auf einen Heimsieg gegen Düsseldorf. Einen Favoriten sehen wir in diesem Duell nicht, gehen aber von drei oder mehr Toren aus.

Lautern hatte kürzlich beim 0:2 in Karlsruhe nur wenig zu lachen. Nachdem die ersten 45 Minuten torlos verstrichen waren, spielten im zweiten Durchgang die Hausherren die besseren Chancen heraus und setzten sich am Ende aufgrund ihrer Kaltschnäuzigkeit im Abschluss nicht unverdient mit 2:0 durch.

Beide Konkurrenten spielen sowohl nach oben als auch unten in der Tabelle keine Rolle mehr. In einem ausgeglichenen Kräftemessen rechnen wir mit Toren und tendieren zu einer Wette auf „Über 2,5 Tore“. Chillybets bietet dafür eine Quote von 1,61.