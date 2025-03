Kaiserslautern - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten 29.03.

SPORT1 Betting 28.03.2025 • 11:00 Uhr Kaiserslautern – Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer bleibt an den Top 3 dran?

Unser Kaiserslautern – Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.03.2025 lautet: Eine weitere Niederlage könnte für den FCK und F95 das Ende aller Aufstiegsträume bedeuten. Im Wett Tipp heute ist aber in einem engen Duell kein Favorit auszumachen.

In der 2. Bundesliga geht es nach 26 Spieltagen im Verfolgerfeld der Top 3 besonders eng zu. Zwischen Platz 4 und Rang 9 liegen gerade mal drei Punkte. In diesem Bereich bewegt sich auch unsere Kaiserslautern Düsseldorf Prognose.

Die Buchmacher können sich bei diesem Duell für keinen Favoriten entscheiden. Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,64 bei NEO.bet den Kaiserslautern Düsseldorf Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Düsseldorf auf „Über 2,5 Tore“:

Seit dem 22. Spieltag kassierte nur Braunschweig mehr Gegentore als der FCK

Kaiserslautern stellt die drittbeste Offensive im Unterhaus

In den letzten 6 Pflichtspielen zwischen beiden Teams fielen 31 Treffer

Kaiserslautern vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Die Pfälzer stehen vor dem 27. Spieltag mit 43 Punkten auf Platz 4 und haben zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Die Fortuna findet sich auf dem achten Rang wieder (41 Punkte). Die Kaiserslautern vs Düsseldorf Quoten sind keine wirkliche Hilfe.

Die besten Buchmacher können keine klare Favoritenstellung ausmachen. Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,36. Ein Dreier der Gäste wird mit Kaiserslautern gegen Düsseldorf Wettquoten um 2,80 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Düsseldorf Prognose: Bringt der FCK seine Heimstärke auf den Rasen?

Kaiserslautern war mit vier Siegen in Folge in die Rückrunde gestartet und durfte von der Rückkehr in die Bundesliga träumen. Von den letzten fünf Zweitliga-Spielen (2U, 2N) konnten die Pfälzer aber nur noch eines für sich entscheiden. Schon beim Heimspiel gegen die SV Elversberg (1:1) hatten die Roten Teufel die Partie nach Führung aus der Hand gegeben. Zu Gast in Paderborn vor der Länderspielpause ging es besonders kurios zu. Schon nach 15 Minuten lag der FCK mit 0:3 zurück. Nach gut einer Stunde hatte die Mannschaft von Coach Markus Anfang den Rückstand dann aber egalisiert.

Mit dem 15. Gegentor nach ruhendem Ball geriet Kaiserslautern erneut in Rückstand und musste am Ende doch eine 3:5-Pleite hinnehmen. Seit Beginn des 22. Spieltags kassierte nur Braunschweig (10) mehr Gegentore als die Pfälzer (9). Doch es gibt weiterhin Hoffnung: Der FCK stellt mit 46 Toren die drittbeste Offensive dieser Zweitliga-Saison. Zudem setzte es in den letzten elf BL2-Heimspielen (6S, 4U) gerade mal eine Niederlage. Seit der Länderspielpause im September holte lediglich Nürnberg mehr Heimpunkte (23) als die Roten Teufel (22).

Nach der Heimpleite gegen Fürth (1:2) und der Niederlage beim HSV (1:4) stand Düsseldorf am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen Schlusslicht Regensburg unter Druck. Die Männer von Coach Daniel Thioune taten sich gegen den Jahn lange Zeit schwer. Am Ende reichte ein Treffer für einen verdienten, aber knappen 1:0-Sieg. Erstmals seit dem 15. Spieltag blieb die Mannschaft wieder ohne Gegentor. Mit vier Punkten Rückstand auf Rang 3 darf die Fortuna weiter nach oben schielen.

Probleme macht aber die Heimbilanz. Während F95 in der Auswärtstabelle auf einem tollen dritten Rang steht und die zweitbeste Auswärts-Defensive im Unterhaus hat, setzte es fünf der sieben Niederlagen vor den eigenen Fans. Zuletzt lief es auch in der Fremde nicht mehr so rund, was unseren Kaiserslautern Düsseldorf Tipp erschwert. Düsseldorf gewann lediglich eins der letzten sieben BL2-Auswärtsspiele (4U 2N). Alle vier Siege in der Rückrunde kamen mit einem Tor Unterschied zustande.

Kaiserslautern – Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:5 Paderborn (A), 1:1 Elversberg (H), 3:0 Regensburg (H), 0:3 Hamburger SV (A), 0:0 Hannover 96 (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 0:0 Heracles Almelo (A), 1:0 Regensburg (H), 1:4 Hamburger SV (A), 1:2 Greuther Fürth (H), 1:1 1. FC Köln (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Düsseldorf: 4:3 (A), 1:3 (H), 3:4 (A), 0:3 (H), 2:1 (A)

Das Duell zwischen dem FCK und der Fortuna wurde schon 64 Mal ausgetragen. Alleine 42 Mal trafen sich beide Vereine im Oberhaus. Für unsere Kaiserslautern vs Düsseldorf Prognose haben natürlich vor allem die letzten Vergleiche eine große Bedeutung.

Die Pfälzer konnten nur eines der acht Zweitliga-Heimspiele gegen F95 (2U, 5N) gewinnen. Bei den letzten vier Gastspielen auf dem Betzenberg erzielte der Verein aus NRW immer mindestens drei Tore und ging jeweils als Sieger vom Platz.

Gegen keinen Verein kassierten die Roten Teufel mehr BL2-Heimpleiten als gegen die Fortuna (5). Zudem gibt es viele Tore zu sehen. In den letzten sechs Pflichtspielen zwischen beiden Teams fielen 31 Treffer. In der Hinrunde setzte sich der FCK auswärts mit 4:3 durch.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Kaiserslautern und Düsseldorf kassierten in dieser Zweitliga-Saison beide bereits 19 Gegentore in der letzten halben Stunde. Diese Werte können ligaweit nur zwei Teams überbieten.

Dieses Wissen nutzen wir für den Kaiserslautern Düsseldorf Tipp „Mehr Tore in 2. Halbzeit“, für den wir bei Betano eine Quote von 1,95 bekommen. Zuvor solltet ihr euch den Betano Promo Code nicht entgehen lassen!

Dabei hat der Bookie sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden etwas im Angebot: Es warten entweder eine 20€-Freiwette ohne Einzahlung oder ein 100%-Einzahlungsbonus bis 80€ auf euch.

So seht ihr Kaiserslautern – Düsseldorf im TV oder Stream:

29. März 2025, 20:30 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Übertragung TV: Sport1, Sky

Übertragung Stream: Sport1.de, Sky Go

Am Samstagabend haben die Fußball-Fans die Qual der Wahl. Die Abonnenten von Sky werden wie immer in der 2. Bundesliga bestens vom Bezahlsender versorgt. Die Partie wird aber zusätzlich auch immer im Free-TV von Sport1 übertragen.

Der Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion von Kaiserslautern erfolgt um 20:30 Uhr.

Kaiserslautern vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kaiserslautern: Simoni – Elvedi, Sirch, M. Bauer – J. Zimmer, Breithaupt, Kaloc, Kleinhansl, Redondo, Hanslik – Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Ronstadt, Toure, Wekesser, Raschl, Yokota, Robinson, Ranos, Alidou

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier – Oberdorf, Hoffmann, Heyer – M. Zimmermann, Iyoha, Gavory, Johannesson, Appelkamp, van Brederode – Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Schock (Tor), Egouli, Pejcinovic, Niemiec, Schmidt, Boller

Bei den Hausherren gibt es vor allem im Tor einen Wechsel zu vermelden. Simon Simoni muss im Tor den verletzten Julian Krahl vertreten. Bei der Kaiserslautern gegen Düsseldorf Prognose müssen wir aber vor allem die Situation der Gäste berücksichtigen.

Der Fortuna fehlen am Samstag Spieler wie Vincent Vermeij, Karim Affo, Moritz Kwarteng, Marcel Sobottka, Giovanni Haag sowie Tim Rossmann.

Unser Kaiserslautern – Düsseldorf Tipp: Über 2,5 Tore

Das Duell zwischen Kaiserslautern und Düsseldorf ist so eine Partie, bei der sich für beide Seiten zahlreiche Argumente finden lassen. Das ist uns am Ende aber zu heiß. So lassen wir beim Haupt-Tipp die Finger vom 1x2-Markt oder ähnlichen Alternativen. Stattdessen spricht alles für ein enges und torreiches Spiel auf Augenhöhe.