Kaiserslautern - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten|18.8.23

Unser Kaiserslautern - Elversberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.08.2023 lautet: Lehrgeld hat der Aufsteiger aus Elversberg genügend bezahlt. Beim ersten Pflichtspiel gegen die Roten Teufel sollen endlich drei Punkte herausschauen.

Dem 1. FC Kaiserslautern wird der kurze Ausflug in den DFB-Pokal gut getan haben. Die Roten Teufel konnten gegen Oberligist Koblenz (5:0) den ersten Sieg der Saison einfahren. Zurück in der Welt der 2. Bundesliga empfangen sie den Aufsteiger aus Elversberg.

Die SVE brachte sich an den ersten beiden Spieltagen jeweils selbst um den Sieg und hätte deutlich mehr als einen Zähler auf dem Konto haben können. Im Pokal verkauften sich die Saarländer gegen den Bundesligisten aus Mainz (0:1) teuer. Unser Tipp: „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Elversberg auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Nach erwartbaren Toren hätte Elversberg die ersten beiden Spiele gewonnen.

Die Roten Teufel lassen in diesem Jahr die meisten Pässe pro Defensivaktion zu (18,51), Elversberg die wenigsten (6,62).

Kaiserslautern ist noch punktlos, Elversberg steht bei einem Zähler.

Kaiserslautern vs Elversberg Quoten Analyse:

Dirk Schuster und seine Spieler sind heiß auf ihre ersten Zähler der Saison. Der Pokalsieg hat die kleine Negativspirale durchbrochen und könnte für neues Selbstvertrauen gesorgt haben. Gleiches sagen die Quoten der Buchmacher aus, die den 1. FCK mit Siegquoten bis 2,25 leicht favorisieren.

Nach drei Pflichtspielen in dieser Saison kann die SVE mit Fug und Recht behaupten, konkurrenzfähig zu sein. Abgesehen von der zu geringen Punkteausbeute beeindrucken die Saarländer weiterhin mit ihrem offensiven Spielstil. Am Betzenberg könnt ihr mit Siegquoten von 3,00 bis 3,20 für Elversberg rechnen. Wer in diesem Spiel eine Wette ohne Einzahlung platzieren möchte, kann das bei den verlinkten Buchmachern tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Elversberg Prognose: Es ist an der Zeit, zu punkten

Tabellenplatz 18 stimmt sicher nicht mit den Erwartungen der Roten Teufel an die neue Saison überein. Am Betzenberg haben die Pfälzer die Chance, den Negativtrend in der Liga zu beenden. Aktuell hat Lautern nur 2,04 erwartbare Tore auf dem Konto (15.).

Bei den Statistiken der Hausherren sollten wir nicht unterschlagen, dass sie ihr letztes Ligaspiel gegen Schalke 04 (0:3) in doppelter Unterzahl beendet haben. Das hat für den folgenden Vergleich vor allem hinsichtlich des Kaders seine Folgen: Torhüter Andreas Luthe und Innenverteidiger Boris Tomiak fehlen aufgrund ihrer Platzverweise.

Es wird spannend zu sehen sein, wie Elversberg mit der Herangehensweise der Schuster-Elf zurechtkommt. Nach zwei Spieltagen haben die Gastgeber die meisten Pässe pro Defensivaktion (PPDA) zugelassen (18,51). Da sie in dieser Hinsicht bereits letztes Jahr den zweithöchsten Wert aufgewiesen haben (13,74), können wir davon ausgehen, dass es Teil ihrer Identität ist.

Der Aufsteiger aus Elversberg verfolgt eine deutlich aktivere Spielidee und steht mit 6,62 (1.) PPDA am anderen Ende dieser Kategorie. Bisher hat ihnen das jedoch auch nur zu einem Zähler verholfen. Für beide Teams steht fest: Punkten hat oberste Priorität!

Kaiserslautern - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 5:0 RW Koblenz (A), 0:3 Schalke (A), 1:2 St. Pauli (H), 4:1 Homburg-Saar (A), 0:0 Norwich (H).

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:1 Mainz (H), 1:2 Rostock (H), 2:2 Hannover (A), 2:0 Mannheim (H), 1:2 Sandhausen (A).

Letzte Spiele Kaiserslautern vs. Elversberg: 3:2 (A), 2:0 (H), 4:0 (A), 6:1 (A).

Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga treffen die beiden Mannschaften zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Das letzte Testspiel fand im Jahr 2018. Hinsichtlich der ersten Liga-Spiele können wir festhalten: Weder Lautern noch die SVE haben in ihren ersten beiden Zweitliga-Partien für Über 4,5 Tore gesorgt.

Kaiserslautern hat nach Paderborn die meisten Gegentore der Liga kassiert (5). Das kann allerdings mit dem 0:3 gegen Schalke und der doppelten Unterzahl relativiert werden. Etwas aussagekräftiger dürften die Zahlen aus der abgelaufenen Spielzeit sein. Damals hatte der 1. FCK die viertwenigsten erwartbaren Gegentore der Liga kassiert (44,48 xGA).

Trotz der leichten Quotenvorteile der Hausherren, tendieren wir eher in Richtung des Aufsteigers. Nach erwartbaren Toren hätte Elversberg sowohl gegen Hannover als auch Rostock siegen müssen.

Des Weiteren hat nur der HSV (41) mehr Schüsse als der Aufsteiger (34) abgegeben. Diese Schüsse waren zum Großteil gefährlich, sonst hätte die SVE nicht die zweitmeisten erwartbaren Tore gesammelt (5,45 xG). Dementsprechend ist die Quote von 1,75 für ein Spiel auf „Über 2,5 Tore“ bei Bet-at-Home eine gute Alternative.

Unser Kaiserslautern - Elversberg Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Der schlechte Saisonstart sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Profis der Pfälzer normalerweise eine sehr gute Defensive aufs Feld bringen. Elversberg hat bisher jedoch etwas mehr überzeugt und wird aus den ersten beiden Spieltagen die nötigen Schlüsse gezogen haben, um etwas reifer aufzutreten.