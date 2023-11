Kaiserslautern - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.23

Unser Kaiserslautern - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.11.2023 lautet: Das ausgetragene Pokalspiel unter der Woche hat für beide Mannschaften völlig unterschiedliche Auswirkungen. In unseren Wett-Tipp heute halten wir den Heimvorteil der Roten Teufel für relevant.

Die zweite Runde im DFB-Pokal hat Kaiserslautern den nächsten Höhepunkt in dieser Saison geliefert. Natürlich musste es am Ende torreich sein, doch wer siegt, hat Recht. Nach einem 3:2-Erfolg gegen den Bundesligisten aus Köln stehen die Zeichen für das kommende Heimspiel gegen Fürth auf Sieg.

Vor allem, wenn wir auf die Auswärtsschwäche und das magere Pokalspiel der Franken schauen. Fürth fand als klarer Favorit gegen den Regionalligisten aus Homburg zu wenig Lösungen im Angriff und flog letztlich mit einer 1:2-Niederlage aus dem DFB-Pokal. Das stärkt uns bei unserer Idee, beim heutigen Wett-Tipp auf „Sieg Kaiserslautern“ zu setzen. Für diese Wette liefert Interwetten eine Quote von 2,25 .

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Fürth auf „Sieg Kaiserslautern“:

Kaiserslautern vs Fürth Quoten Analyse:

Der Betzenberg ist eine absolute Festung. Kaiserslautern konnte in sechs Heimspielen durchschnittlich 2,17 Punkte einfahren und vier Partien gewinnen. Mit dieser Information im Hinterkopf sorgen Siegquoten bis 2,25 für einen achtbaren Value. Wenn euch die hohen Quoten stutzig machen, könnt ihr eine Gratiswette verwenden .

Fürth konnte in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel siegreich gestalten. Stattdessen liegen die Franken mit durchschnittlich 0,40 Punkten pro Auswärtsspiel unter den vier schwächsten Gast-Mannschaften des deutschen Unterhauses. Dafür ist die Differenz in den Quoten überraschend gering. Für den ersten Auswärtsdreier der Saison warten Wettquoten zwischen 2,85 und 3,00.

Kaiserslautern vs Fürth Prognose: Der Betzenberg strahlt Sicherheit aus

Das Fritz-Walter-Stadion ist selbst für Bundesligisten ein schweres Pflaster. Das musste jüngst der 1. FC Köln feststellen. Am Dienstag führten die Roten Teufel in der zweiten Pokalrunde zwischenzeitlich mit 3:0. Am Ende wurde es zwar nochmal spannend, doch der Sieg hatte auch nach 90 Minuten Bestand (3:2).