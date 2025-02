Kaiserslautern - Hannover Tipp, Prognose, Quoten 15.02.25

SPORT1 Betting 13.02.2025 • 23:00 Uhr Kaiserslautern - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Springt der FCK auf einen direkten Aufstiegsplatz?

Unser Kaiserslautern - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.02.2025 lautet: Dieses Duell hat es in sich, da H96 wieder oben andocken könnte, während der FCK den nächsten Angriff auf die Spitze machen möchte. Im Wett Tipp heute wird diese Ausgangslage mit Toren belohnt.

Am 15. Februar 2025 um 13:00 Uhr erwartet uns im Fritz Walter Stadion ein packendes Duell in der 2. Bundesliga. Kaiserslautern, aktuell auf Platz 3 mit 38 Punkten, trifft auf Hannover 96, das auf Platz 7 mit 33 Punkten steht. Beide Teams haben in den letzten Spielen starke Leistungen gezeigt und sind seit vier (FCK, 4S) bzw. fünf Spielen (H96, 1S, 4U) ungeschlagen.

Hannover 96 geht leicht favorisiert in diese Partie, aber Kaiserslautern hat den Heimvorteil und wird von den heimischen Fans unterstützt. Mit einer durchschnittlichen Torquote von über 1,5 Toren in den letzten Spielen beider Teams, erwarten wir in der Kaiserslautern Hannover Prognose ein torreiches Spiel.

Daher lautet unser Kaiserslautern Hannover Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,65 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Hannover auf “Über 2,5 Tore”:

In den letzten 5 Spielen beider Teams fielen im Durchschnitt über 1,5 Tore pro Spiel.

Die letzten Begegnungen zwischen beiden Teams endeten häufig mit vielen Toren.

Die Teams sind seit vier bzw. fünf Spielen ungeschlagen und werden im Kaiserslautern vs. Hannover Tipp mit viel Selbstvertrauen antreten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Hannover Quoten Analyse:

Für das bevorstehende Duell zwischen Kaiserslautern und Hannover 96 tendieren wir zur Wette auf „Über 2,5 Tore“. Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie offensiv stark sind und regelmäßig Tore erzielen. Sehr ausgeglichen fallen die Quoten auf dem 1x2-Markt aus. So wird der Heimsieg in diversen Sportwetten Apps mit Kaiserslautern Hannover Quoten um 2,70 belohnt.

Etwas überraschend ist der Auswärtssieg von H96 trotz Tabellensituation, Form und Auftritt in der Fremde niedriger angesetzt. Hierfür steigen die Quoten auf 2,45. Auch ein Unentschieden ist in dieser Begegnung nicht auszuschließen, dafür gibt es unter anderem bei PayPal Wettanbietern Kaiserslautern vs Hannover Wettquoten um 3,55.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Kaiserslautern - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:0 Hertha (A), 2:1 Münster (H), 4:2 Fürth (A), 2:1 Ulm (H), 0:1 Köln (H).

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:1 Düsseldorf (H), 2:2 HSV (A), 2:2 Münster (H), 1:0 Regensburg (A), 0:0 Hertha (H).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Hannover: 1:3 (A), 1:1 (A), 3:1 (H), 3:1 (A), 2:1 (H).

Unser Kaiserslautern - Hannover Tipp: Über 2,5 Tore

Mit diesen Fakten im Hinterkopf für die Kaiserslautern gegen Hannover Prognose scheint ein torreiches Spiel sehr wahrscheinlich. Außerdem waren beide Teams zuletzt gut drauf.