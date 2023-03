Kaiserslautern - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Kaiserslautern - Heidenheim Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.04.2023 lautet: Heidenheim ist seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Dank Stürmer Kleindienst stehen die Chancen gut, dass diese Serie auch in Kaiserslautern weitergeht.

Bis zum 19. Spieltag konnte sich Kaiserslautern auf Platz 4 der 2. Bundesliga-Tabelle halten. Die Fans träumten schon vom Durchmarsch in die Bundesliga. Im Jahr 2023 können die Pfälzer aber nicht mehr an die Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen. In den letzten sechs Partien reichte es nur zu einem Sieg. In den jüngsten vier Gastspielen setzte es sogar vier Pleiten in Serie ohne einen eigenen Treffer. Inzwischen geht es für den Aufsteiger nur noch darum, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen und endlich die 40-Punkte-Markte zu knacken. Für dieses Ziel fehlt nur noch ein Zähler. Doch ob es am Samstag so weit ist, ist fraglich. Denn die Roten Teufel empfangen auf dem Betzenberg den Tabellenzweiten Heidenheim. Die Buchmacher können sich hier auf keinen Favoriten festlegen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,74 bei NEObet für die Wette „Kleindienst trifft“.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern - Heidenheim auf „Kleindienst trifft“:

Heidenheim hat die beste Offensive der 2. Bundesliga

Tim Kleindienst führt die Torjägerliste mit 19 Treffern an

Kleindienst hat in den letzten 5 Ligaspielen 8 Tore erzielt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Heidenheim Quoten Analyse:

Heidenheim hat als Tabellenzweiter zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Darmstadt und einen Zähler Vorsprung auf den HSV. Der FCK belegt mit elf Zählern weniger den siebten Rang.

Trotzdem sind die Hausherren für die Buchmacher bei der Kaiserslautern vs Heidenheim Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,56 die minimalen Favoriten. Doch auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste auch nur durchschnittliche Quoten von 2,78.

Kaiserslautern vs Heidenheim Prognose: Bleibt der Betzenberg eine Festung?

In der Hinrunde lieferten Spiele von Kaiserslautern mit Ergebnissen wie dem 4:4 gegen Magdeburg oder dem 3:3 gegen Darmstadt oft ein großes Spektakel. In der Rückserie stehen die Pfälzer nun deutlich kompakter und tiefer. Die Defensive hat an Stabilität gewonnen. Doch das ging beim FCK zu Lasten der Offensive. In den jüngsten vier Auswärtsspielen in Serie stand vorne die Null.

Der Mannschaft von Coach Dirk Schuster hat nichts mehr zu verlieren. Sie wirkt nicht mehr so frech und unbekümmert. Die „40-Punkte-Marke“ wirkt aktuell wie eine psychologische Hürde. Zudem ist den Roten Teufeln auch das Matchglück etwas abhandengekommen. Der Trainer wollte in der Länderspielpause wieder die Urtugenden schärfen. Daheim sind die Pfälzer aber seit fünf Partien ungeschlagen.

In der Saison 2019/20 hatte der 1. FC Heidenheim in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga noch knapp verpasst. In dieser Spielzeit sind die Männer von Coach Frank Schmidt aber klar auf Kurs. Seit dem 15. Spieltag steht der FCH unter den Top 3 der Tabelle. Am vergangenen Spieltag leisteten sich die Brenzstädter daheim gegen den KSC zunächst eine Schwächephase und lagen schon früh mit 0:2 zurück.

Am Ende konnte sich das heimstärkste Team der Liga einmal mehr auf Tim Kleindienst verlassen und siegte am Ende doch noch klar mit 5:2. Damit feierte der Verein von der Ostalb schon den zehnten Heimsieg dieser Saison. Zudem hat man mit 51 Toren die beste Offensive der Liga. Stürmer Kleindienst führt mit 19 Treffern die Torjägerliste an. Das Polster auf Rang 4 beträgt immerhin komfortable acht Punkte. In der Auswärtstabelle steht Heidenheim mit vier Siegen, fünf Remis und drei Pleiten auf Platz 5.

Kaiserslautern - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:2 Darmstadt (A), 2:2 Sandhausen (H), 0:2 Magdeburg (A), 3:1 Fürth (H), 0:1 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:2 Stuttgart (A), 5:2 KSC (H), 1:1 Düsseldorf (A), 1:0 Darmstadt (H), 1:0 Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Heidenheim: 2:2 (A), 1:0 (H), 2:3 (A), 1:1 (H), 0:3 (A)

Beide Teams standen sich schon neunmal gegenüber, immer in der 2. Bundesliga. Bei dieser Paarung gab es noch keinen Auswärtssieg. Der FCH feierte drei Heimsiege, der FCK ging zweimal mit der vollen Punktzahl vom Platz. Heidenheim ist am Samstag zum ersten Mal seit 2018 auf dem Betzenberg zu Gast. Das Hinspiel endete mit einem 2:2. Die Pfälzer lagen in Unterzahl mit 1:2 hinten, holten aber trotzdem noch einen Punkt.

Unser Kaiserslautern - Heidenheim Tipp: Kleindienst trifft

Schaut man auf die Formkurve und die Tabelle spricht viel für die Gäste. Doch auf dem Betzenberg ist der FCH noch ohne Sieg. Wir rechnen ähnlich wie die Buchmacher mit einem engen Spiel, in dem alles passieren kann. Die beste Offensive wird aber sicher wieder einige Chancen bekommen. Und hier stehen die Chancen gut, dass Top-Stürmer Kleindienst seinen nächster Treffer erzielt.