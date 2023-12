Kaiserslautern - Hertha Tipp, Prognose & Quoten |09.12.23

Unser Kaiserslautern - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.12.2023 lautet: Der Pokaltriumph hat beide Teams beflügelt. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir daher mit einigen Toren.

Nach den Erfolgen im Achtelfinale des DFB-Pokals herrscht in Kaiserslautern und in der Hauptstadt Feierstimmung. Die positive Energie wollen beide Klubs nun auf das direkte Duell am Samstag übertragen. Der FCK hatte einen Tag mehr Regenerationszeit. Zudem musste die Hertha am Mittwoch bis ins Elfmeterschießen.

Die leichten Vorteile würden wir bei den Roten Teufeln sehen, doch die Berliner bewiesen erst im Pokal Nehmerqualitäten. Im Ergebnis entscheiden wir uns daher für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Betano.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Hertha auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den letzten 20 Liga-Spielen hielt Kaiserslautern nie die Null.

Hertha stellt die zweitbeste Offensive in der 2. Bundesliga.

Der FCK zeigte sich im ersten Spiel unter Grammozis bereits verbessert.

Kaiserslautern vs Hertha Quoten Analyse:

Die von uns getesteten Buchmacher um Betano Sportwetten können sich auf keinen Favoriten festlegen. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen dicht beieinander und bewegen sich im Bereich von 2,50 bis 2,65. Einig sind sich die Bookies dagegen bei der Frage, ob es ein torreiches Duell wird.

Bei Quoten von gerade einmal 1,50 für „Beide Teams treffen“ und Wettquoten von höchstens 1,60 für „Über 2,5 Tore“ lässt sich diese Frage mit einem eindeutigen „Ja“ beantworten. Für nur einen Treffer mehr, heißt also für Wetten auf „Über 3,5 Tore“, winken schon anspruchsvollere Quoten bis 2,45.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Hertha Prognose: Munterer Schlagabtausch auf dem Betzenberg

„Neue Besen kehren gut!“ hatten wir als Einstieg für unseren Tipp zum DFB-Pokalspiel von Kaiserslautern gegen Nürnberg gewählt und wir sollten Recht behalten. Mit 2:0 setzte sich ein verbesserter FCK gegen einen allerdings zugegebenermaßen auch schwachen Club durch. Dimitrios Grammozis feierte damit einen perfekten Einstand als neuer Trainer.

Mit dem Sieg im Achtelfinale endete auch eine Serie von zuvor vier Niederlagen in der 2. Bundesliga in Folge. Weiter zurückblickend haben die Roten Teufel keines der letzten sechs Matches im Unterhaus gewonnen und fünf davon verloren. Nach dem Erfolg im Pokal will man nun auch im Ligabetrieb wieder in die Erfolgsspur finden.

Zuletzt hatte Kaiserslautern vor über sechs Jahren vier Zweitliga-Niederlagen in Folge einstecken müssen. Die aktuellen 18 Punkte nach 15 Spieltagen bedeuten den zum Vergleichszeitpunkt schlechtesten Wert der letzten sechs Spielzeiten. Vor allem in der Defensive wird Grammozis noch einiges zu tun haben.

Saisonübergreifend konnten die Roten Teufel nämlich 20 Mal in Folge in einem Zweitliga-Match nicht zu Null spielen. Das ist Vereins-Negativrekord! Mit insgesamt 32 Gegentreffern stellen die Lauterer die aktuell drittschlechteste Defensive der 2. Liga. Selbst erzielten sie 26 Tore und 16 davon bereits vor der Pause.

Kaiserslautern - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:0 Nürnberg (H), 1:4 Magdeburg (A), 0:3 Kiel (H), 1:2 Wehen Wiesbaden (A), 0:2 Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:2, 3:3 n.V., 5:3 i.E. HSV (H), 5:1 Elversberg (H), 2:2 Hannover (A), 2:2 Karlsruhe (H), 0:0 Rostock (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Hertha: 3:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 1:3 (A)

Nur ein Team war vor dem Seitenwechsel noch erfolgreicher und das ist der Gast aus der Hauptstadt. Dieser traf vor dem Pausentee schon 19 Mal ins gegnerische Netz. Damit könnte ein Tipp über die Betano App auf „Beide Teams treffen in 1. Halbzeit“ interessant werden. Hierfür erhält man eine Quote von 3,55. Mit insgesamt 31 Toren stellt die „Alte Dame“ die zweitbeste Offensive der 2. Liga hinter Düsseldorf mit 34 Treffern. Am Mittwoch blieben die Herthaner auch im siebten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Im Achtelfinale des DFB-Pokals schlugen sie den HSV daheim mit 5:3 im Elfmeterschießen.

Dabei bewies der BSC Comeback-Qualitäten: Die Verlängerung erreichten die Berliner durch das Tor zum 2:2 in der 90. Minute. Das Elfmeterschießen erzwangen sie durch das 3:3 in der 120. Minute. Mit zwei Treffern, einer Vorlage und dem Verwandeln des entscheidenden Elfers war Fabian Reese ohne Zweifel der „Man of the Match“. Doch auch wenn Hertha seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen ist, muss man festhalten, dass fünf dieser Partien zu Hause stattfanden. Auswärts sind die Hauptstädter seit drei Begegnungen sieglos. Aus diesen letzten drei Liga-Auswärtsspielen holten die Berliner nur zwei Punkte.

Unser Kaiserslautern - Hertha Tipp: „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

In den letzten 19 Pflichtspiel-Duellen zwischen den beiden Teams konnte die Hertha immer treffen. Allerdings liegt das letzte Aufeinandertreffen über zehn Jahre zurück. Dennoch gehen wir nach den letzten Leistungen der Berliner auch am Samstag von mindestens einem Tor aus. Dieses sollten auch die Roten Teufel vor heimischer Kulisse und mit frischem Selbstvertrauen aus dem Pokal-Erfolg zustande bringen. Überhaupt rechnen wir mit einem torreichen Spiel. In den Partien des FCK fielen bisher im Schnitt 3,9 Tore pro Spiel. Bei den Gästen waren es 3,7. Nur in den Partien von Schalke gab es bisher mehr Treffer zu sehen.